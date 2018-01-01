Эклектика в интерьере - это искусственное объединение разных, непохожих друг на друга стилей и дизайнерских идей в одном пространстве. Она дает возможность проявить творческую фантазию и примирить самые разные эстетические требования.
Эта двухкомнатная квартира - яркий пример эклектичного интерьера. В нем гармонично сочетаются элементы классического и современного стиля, а черты минимализма соседствуют с лофтовой эстетикой. В отделке преобладают темные цвета, которые в определенной мере служат соединительным элементом, формирующим общую стилистическую картину.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.