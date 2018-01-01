Эклектика в интерьере - это искусственное объединение разных, непохожих друг на друга стилей и дизайнерских идей в одном пространстве. Она дает возможность проявить творческую фантазию и примирить самые разные эстетические требования.

Эта двухкомнатная квартира - яркий пример эклектичного интерьера. В нем гармонично сочетаются элементы классического и современного стиля, а черты минимализма соседствуют с лофтовой эстетикой. В отделке преобладают темные цвета, которые в определенной мере служат соединительным элементом, формирующим общую стилистическую картину.