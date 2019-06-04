Лаконичный, функциональный и красивый скандинавский дизайн создает в этой небольшой квартире-студии расслабляющую атмосферу. Тон в помещении задает ослепительно-белый цвет. Он использован в отделке и мебели. Такой дизайнерский прием помогает визуально увеличить площадь. В дополнение к белому подобран характерный для скандинавской эстетики синий. Большое внимание в интерьере уделено функционализму. Грамотная расстановка мебели позволила разместить здесь все самое необходимое.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.