Классический стиль не боится влияния моды, он всегда актуален и востребован. Именно поэтому дизайнеры выбрали классическое направление для оформления интерьера этой двухкомнатной квартиры. Гармоничное сочетание разнообразных светлых оттенков в отделке и декоре одновременно придает квартире строгость и классический шарм. Декоративные молдинги, широкие карнизы, изысканная мебель и изысканные узоры на стенах - непременные атрибуты классического интерьера - создают в помещении торжественную атмосферу и наполняют его теплом и уютом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.