Интерьер этой квартиры-студии выполнен в стиле модернизм. Помещение кухни-гостиной очень функционально и красиво. Минималистичный мебельный гарнитур со встроенной техникой эргономичен и эстетически привлекателен. Разделить пространство, выделив зону для отдыха и место приготовления пищи помогло грамотное зонирование. Своеобразным разделительным элементом в интерьере служит барная стойка. Она не только несет свою функциональную нагрузку, но и является стильным элементом декора. Спальня отделена от общего помещения стеклянными перегородками. Благодаря этому она смотрится как логичное продолжение гостиной, хотя и имеет приватный характер.
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