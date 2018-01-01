Дизайн-проект двухкомнатной квартиры выполнен в стиле лофт. Сложная архитектура помещения, разноплановая отделка и брутальный декор придают пространству ультрасовременный вид. В интерьере использованы характерные для лофтовой стилистики цвета, такие как серый, необработанный белый и темно-коричневый. Большие окна, пропускающие максимальное количество света, и минималстичный дизайн делают пространство более объемным и свободным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.