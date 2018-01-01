Характерными чертами скандинавского стиля является лаконичность, теплота и спокойствие. А богатство и разнообразие интерьера достигается своей утончённой разновидностью. Он может быть бюджетным и дорогим, современным и классическим, то есть, практически на любой вкус. Скандинавский стиль оценят многие. Он располагает к себе, излучая необыкновенную легкость, естественность и простоту. Жителям холодных скандинавских стран не свойственна погоня за роскошью, при обустройстве своего жилья они отдают предпочтение уютному и теплому интерьеру.

В проекте используются все виды освещения: общее, точечное и локальное. Благодаря этому в квартире множество световых сценариев, позволяющих менять атмосферу в помещении в зависимости от настроения. Цветовое решение всего интерьера квартиры построено на монохроматическом сочетании натуральных нейтральных цветов.

Свежий и привлекательный стиль действует расслабляюще, в нем нет никакой вычурности, он угодит как современному, так и традиционному вкусу. Его воздушные краски дают замечательную возможность прибавить света и простора вашему дому.

Для оформления своего жилища Вы можете использовать основные компоненты скандинавского стиля, умело комбинируя их и привнося в него больше авангардных или традиционных принципов.