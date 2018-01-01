Дизайн-проекты

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Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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  • Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 92.3м2 Стиль Модернизм для жк юго-западный
  • Фото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 92.3м2 Стиль Модернизм для жк юго-западный
  • Фото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 92.3м2 Стиль Модернизм для жк юго-западный
  • Фото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 92.3м2 Стиль Модернизм для жк юго-западный
  • Фото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 92.3м2 Стиль Модернизм для жк юго-западный
  • Фото №6: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 92.3м2 Стиль Модернизм для жк юго-западный
Стиль Модернизм, 92.3 м²Подробнее
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Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть все ценыЗаказать дизайн-проект
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