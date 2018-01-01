Дизайн-проект совмещенного санузла выполнен в современном стиле. Поверхности под темное дерево, а также сочетание белой и узорчатой плитки делают интерьер модным и оригинальным. Душевая зона отделена от общего пространство большим стеклом. Такой прием позволил избежать установки массивной душевой кабины и сделал помещение визуально свободным и открытым. Особое внимание в ванной комнате привлекают две стильные раковины-чаши, установленные на длинной подвесной тумбе.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.