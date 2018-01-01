Спальня – это нечто большее, чем просто место для сна. Поэтому очень важно, чтобы оформление и декор интерьера выглядели грамотно и достойно. Эту комнату можно использовать по-разному.Кто-то расслабляется в ней с журналом или хорошей книгой, кто-то любит посмотреть телевизор или даже поработать, и, безусловно, все мы не прочь насладиться в спальне «завтраком в постель».

Сделать спальню такой многофункциональной и привлекательной поможет стиль «модернизм». Сегодня этот стиль очень популярен, особенно когда дело доходит до оформления спален. Благодаря своей простоте, он позволяет создать уют и сделать комнату более практичной.

Наша спальня имеет приятную цветовую гамму. Находиться в такой комнате легко и комфортно. Потолок имеет одну нишу на всю комнату, создавая два уровня со встроенными светильниками. Вертикальные деревянные панели выполнены в темных тонах со скрытой подсветкой. Так же в потолке имеется ниша для крепления карниза штор. Это предусмотрено для того, чтобы скрыть карниз и придать стене с окном эстетический вид.

«Модернизм»– многогранный, порой непредсказуемый, поражающий своей яркостью, фантазией и эстетикой. Для поклонников современного стиля в интерьере и художественного изящества спальня в этом стиле станет настоящей находкой.