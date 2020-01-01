Интерьер гостиной в скандинавском стиле получился необычайно функциональным и эстетически привлекательным. В качестве основных цветов использованы характерные для сканди стилистики белый, голубой и цвет натурального дерева. Лаконичная мебель не перегружает пространство и полностью соответствует выбранной дизайнерской концепции.
Дизайн-проект необходим так как:
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