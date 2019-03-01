10 лучших оттенков штор: 20 фотопримеров с ценами

Так, классические шторы от Daylight подойдут минималистичному интерьеру и с помощью драпировки подчеркнут изысканность комнаты, оформленной в стиле рококо или барокко.

Большой плюс нейтральной палитры цветов — ее универсальность. Белый, бежевый, кремовый — все эти цвета подходят как изысканным классическим стилям, так и более современным. И, что немаловажно, органично впишутся в любую цветовую гамму и позволят добавлять в интерьер другие яркие детали в виде акцентных пятен. Благодаря этому дизайну комнаты можно в любой момент придать новое настроение с помощью небольших изменений.

Так, классические шторы от Daylight подойдут минималистичному интерьеру и с помощью драпировки подчеркнут изысканность комнаты, оформленной в стиле рококо или барокко.

Большой плюс нейтральной палитры цветов — ее универсальность. Белый, бежевый, кремовый — все эти цвета подходят как изысканным классическим стилям, так и более современным. И, что немаловажно, органично впишутся в любую цветовую гамму и позволят добавлять в интерьер другие яркие детали в виде акцентных пятен. Благодаря этому дизайну комнаты можно в любой момент придать новое настроение с помощью небольших изменений.

Фото: akamai-scene7.ballarddesigns.com

Серый цвет благороден и богат на различные оттенки: темные и светлые, холодные и более теплые. За счет этого серый не только подходит монохромному интерьеру, но и может служить необычным акцентом в яркой и пестрой комнате в виде тех же штор и занавесок. Удачно будут сочетаться серые шторы с другим текстилем в помещении, например с обивкой дивана, постельным бельем или декоративными подушками. Более интересная комбинация выйдет, если помимо оттенков перекликаться будут и узоры тканей.

Комнатам, отделанным в воздушных классических стилях, подойдут серые шторы Galleria Arben Balenciaga . Они же будут хорошо смотреться и в интерьере прованса.

Шторы от Galleria Arben, коллекция Balenciaga (ширина 1,4 м) 4 242 руб.* Купить *Цена может измениться

Другой изысканный вариант — французские шторы Galleria Arben Valentina с цветочными узорами и драпировкой.

Французские шторы Galleria Arben, коллекция Valentina (ширина 1,38 м) 4 930 руб.* Купить *Цена может измениться

Более современно выглядят австрийские шторы Daylight Amilly , полосатый узор которых визуально увеличит высоту комнаты.

Австрийские шторы Daylight Amilly (ширина 1,42 м) 3 808 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Синие шторы

Фото: easyhometips.org

Синий не так-то просто использовать в интерьере — будучи холодным цветом, он сделает темную и мрачную комнату еще менее уютной, а потому к выбору штор в синих тонах стоит подходить с осторожностью. Например, на белом или сером фоне элегантно будут смотреться насыщенные сапфировые шторы, а ярко-голубые придадут помещению свежести.

Robert Allen, коллекция Calypso Blue (ширина 1,4 м) 5 109 руб.* Купить *Цена может измениться

Современным стилям, например минимализму, подойдут плотные синие шторы Escopada Gallant , которые почти не пропускают свет и обладают интересной текстурой.

Японские шторы Escopada, коллекция Gallant (ширина 3 м) 3 342 руб.* Купить *Цена может измениться

В качестве интересного акцента в нейтрально оформленной комнате можно использовать синие шторы с пестрым узором.

Классические шторы от американской фабрики Rm Coco, коллекция Inspired Living (ширина 1,45 м) 6 261 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Красные шторы

В последнее время все большую популярность обретают шторы в различных красных и розовых тонах, несмотря на то, что их нелегко сочетать с остальными элементами интерьера. Некоторые дизайнеры советуют избегать красного цвета в оформлении комнаты, поскольку он считается агрессивным, однако в качестве акцента его вполне можно использовать.

Более универсальными оттенками красного считаются неяркие и приглушенные, например коралловый, объявленный Институтом Pantone цветом 2019 года.

Римские шторы Rm Coco, коллекция Inspired Living (ширина 1,37 м) 6 747 руб.* Купить *Цена может измениться

Шторы Robert Allen, коллекция Coral Reef (ширина 1,4 м) — 10 847 рублей за погонный метр 10 847 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Зеленые шторы

Фото: sophierobinson.co.uk

Зеленый цвет, богатый на различные оттенки, вызывает у нас ассоциации с природной свежестью и в зависимости от яркости и температуры оттенков приносит в интерьер спокойствие или, напротив, энергию и свет. Так, шторы салатового цвета лучше использовать в качестве яркого акцента в комнате с белой, черной или серой отделкой. Здесь они будут выделяться, оживлять обстановку и перекликаться с другими предметами декора близких к зеленому цветов, например голубого, желтого и оранжевого. А благодаря природным мотивам салатовые шторы будут гармонировать и с другими естественными оттенками, такими как коричневый и бежевый.

Портьера на ленте Bella 180х265 см 2 499 руб.* Купить *Цена может измениться

Совсем другой эффект будут производить шторы из ткани насыщенного изумрудного или приглушенного оливкового цвета. Их присутствие в интерьере успокаивает, а потому они больше подойдут для оформления спальни.

Портьера на люверсах Хезер 200х260 см 1 499 руб.* Купить *Цена может измениться

Шторы Galleria Arben, коллекция Velvesheen (ширина 1,4 м) 4 242 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Золотые шторы

Фото: decoraid.com

По-настоящему роскошно в интерьере смотрятся золотые шторы, цвет которых у нас ассоциируется с богатством и теплом. Лучше всего такой декор, конечно, вписывается в классические стили, где перекликается с отделкой из благородных пород камня и дерева и другими золотыми элементами.

К тому же золотые шторы будут выглядеть уместно не только на белом фоне, но и в окружении других, более насыщенных цветов: черного, бордового, коричневого или серого.

Шторы Caro, коллекция Moxie Chops (ширина 1,4 м) 1 558 руб.* Купить *Цена может измениться

Шторы Espocada, коллекция Louis D'or (ширина 3 м) 3 062 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Белые шторы с синими узорами

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Фото: cdn.shopify.com

Белый фон и синие узоры — одно из самых известных сочетаний в интерьере, ставшее популярным в том числе и благодаря уютному морскому декору. Такие шторы подойдут как в стилизованную гостиную или в детскую, так и в любую другую комнату, в которой преобладает белый или серый цвет.

Robert Allen, коллекция Calypso Blue (ширина 1,45 м) 7 548 руб.* Купить *Цена может измениться

Robert Allen, коллекция Calypso Blue (ширина 1,37 м) 7 305 руб.* Купить *Цена может измениться

8. Шторы с этническими узорами

Фото: wowfyy.com

Настоящим разнообразием рисунков и цветов отличается группа штор с этническими принтами, которые не только подходят этностилям, но и необычно смотрятся в современном дизайне, например в стилях фьюжн и сканди.

Вариаций таких штор может быть множество: яркие полотна ткани с вышивкой и сложным орнаментом или шторы, стилизованные под шкуру или мех животного, занавески из натуральных материалов с простым узором и неброской расцветкой.

Шторы Robert Allen, коллекция Calypso Blue (ширина 1,49 м) 8 050 руб.* Купить *Цена может измениться

Комплект штор «Уолис», бирюзовый 6 270 руб.* Купить *Цена может измениться

9. Шторы с геометрическим принтом

Фото: decoraid.com

В современных стилях геометрические фигуры находят отражение не только в формах мебели, но и в виде узора для текстиля, лаконичного и универсального. Шторы с геометрическим узором могут не только смягчить строгость дизайна и придать комнате оригинальный вид, но и визуально увеличить небольшое помещение. В частности, этому способствуют шторы с полосками или другим вертикальным принтом.

Шторы Caro, коллекция New Hampton Hampshire (ширина 1,46 м) 2 475 руб.* Купить *Цена может измениться

Однако нужно помнить, что с геометрическими принтами, как и с любым узором, перебарщивать не стоит. Узор и цвет штор вполне могут перекликаться еще с каким-нибудь текстильным элементом в комнате, однако не нужно делать его основным материалом. В большом количестве даже неброские линии и повторяющиеся рисунки начнут вызывать отторжение.

«Индра» КОМПЛЕКТ ШТОР ДЛЯ КУХНИ 3 450 руб.* Купить *Цена может измениться

Портьера на ленте 145х260 см Alikante 3 199 руб.* Купить *Цена может измениться

10. Шторы с растительными узорами

Фото: i1.adis.ws

Еще один популярный мотив в интерьере — принт с растительными узорами. Как правило, применение ему можно найти в близких к природе деревенских стилях, а также в неброской классике, где он выполняет роль акцента и визуально увеличивает помещение, например в английском интерьере. В более современном дизайне растительные мотивы можно использовать на светлых шторах, которые оживляют обстановку во всей комнате и придают ей свежести.