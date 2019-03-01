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10 лучших оттенков штор: 20 фотопримеров с ценами


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Шторы — важный элемент в создании дизайна любого помещения, штрих, который может подчеркнуть стиль и быть связующим звеном в интерьере. Какого оттенка шторы лучше выбрать для той или иной комнаты в этом году, читайте в новой статье от ReRooms.

Содержание

1. Шторы нейтральных оттенков

Большой плюс нейтральной палитры цветов — ее универсальность. Белый, бежевый, кремовый — все эти цвета подходят как изысканным классическим стилям, так и более современным. И, что немаловажно, органично впишутся в любую цветовую гамму и позволят добавлять в интерьер другие яркие детали в виде акцентных пятен. Благодаря этому дизайну комнаты можно в любой момент придать новое настроение с помощью небольших изменений.

Фото № 1: 10 лучших оттенков штор: 20 фотопримеров с ценамиФото: realivin.net 

Так, классические шторы от Daylight подойдут минималистичному интерьеру и с помощью драпировки подчеркнут изысканность комнаты, оформленной в стиле рококо или барокко.

Фото № 2: 10 лучших оттенков штор: 20 фотопримеров с ценами
Шторы Daylight Mezzano
2 440 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Серые шторыторы нейтральных оттенков

Большой плюс нейтральной палитры цветов — ее универсальность. Белый, бежевый, кремовый — все эти цвета подходят как изысканным классическим стилям, так и более современным. И, что немаловажно, органично впишутся в любую цветовую гамму и позволят добавлять в интерьер другие яркие детали в виде акцентных пятен. Благодаря этому дизайну комнаты можно в любой момент придать новое настроение с помощью небольших изменений.

Фото № 1: 10 лучших оттенков штор: 20 фотопримеров с ценамиФото: realivin.net 

Так, классические шторы от Daylight подойдут минималистичному интерьеру и с помощью драпировки подчеркнут изысканность комнаты, оформленной в стиле рококо или барокко.

Фото № 2: 10 лучших оттенков штор: 20 фотопримеров с ценами
Шторы Daylight Mezzano
2 440 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Серые шторы

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото: akamai-scene7.ballarddesigns.com 

Серый цвет благороден и богат на различные оттенки: темные и светлые, холодные и более теплые. За счет этого серый не только подходит монохромному интерьеру, но и может служить необычным акцентом в яркой и пестрой комнате в виде тех же штор и занавесок. Удачно будут сочетаться серые шторы с другим текстилем в помещении, например с обивкой дивана, постельным бельем или декоративными подушками. Более интересная комбинация выйдет, если помимо оттенков перекликаться будут и узоры тканей.

Комнатам, отделанным в воздушных классических стилях, подойдут серые шторы Galleria Arben Balenciaga. Они же будут хорошо смотреться и в интерьере прованса. 

Фото № 3: 10 лучших оттенков штор: 20 фотопримеров с ценами
Шторы от Galleria Arben, коллекция Balenciaga (ширина 1,4 м)
4 242 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Другой изысканный вариант — французские шторы Galleria Arben Valentina с цветочными узорами и драпировкой.

Французские шторы Galleria Arben, коллекция Valentina (ширина 1,38 м)
4 930 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Более современно выглядят австрийские шторы Daylight Amilly, полосатый узор которых визуально увеличит высоту комнаты.

Австрийские шторы Daylight Amilly (ширина 1,42 м)
3 808 руб.*
Купить
*Цена может измениться

3. Синие шторы

Фото: easyhometips.org 

Синий не так-то просто использовать в интерьере — будучи холодным цветом, он сделает темную и мрачную комнату еще менее уютной, а потому к выбору штор в синих тонах стоит подходить с осторожностью. Например, на белом или сером фоне элегантно будут смотреться насыщенные сапфировые шторы, а ярко-голубые придадут помещению свежести.  

Фото № 4: 10 лучших оттенков штор: 20 фотопримеров с ценами
Robert Allen, коллекция Calypso Blue (ширина 1,4 м)
5 109 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Современным стилям, например минимализму, подойдут плотные синие шторы Escopada Gallant, которые почти не пропускают свет и обладают интересной текстурой. 

Японские шторы Escopada, коллекция Gallant (ширина 3 м)
3 342 руб.*
Купить
*Цена может измениться

В качестве интересного акцента в нейтрально оформленной комнате можно использовать синие шторы с пестрым узором.

Классические шторы от американской фабрики Rm Coco, коллекция Inspired Living (ширина 1,45 м)
6 261 руб.*
Купить
*Цена может измениться

4. Красные шторы

В последнее время все большую популярность обретают шторы в различных красных и розовых тонах, несмотря на то, что их нелегко сочетать с остальными элементами интерьера. Некоторые дизайнеры советуют избегать красного цвета в оформлении комнаты, поскольку он считается агрессивным, однако в качестве акцента его вполне можно использовать. 

Более универсальными оттенками красного считаются неяркие и приглушенные, например коралловый, объявленный Институтом Pantone цветом 2019 года.

Римские шторы Rm Coco, коллекция Inspired Living (ширина 1,37 м)
6 747 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Шторы Robert Allen, коллекция Coral Reef (ширина 1,4 м) — 10 847 рублей за погонный метр
10 847 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. Зеленые шторы

Фото: sophierobinson.co.uk 

Зеленый цвет, богатый на различные оттенки, вызывает у нас ассоциации с природной свежестью и в зависимости от яркости и температуры оттенков приносит в интерьер спокойствие или, напротив, энергию и свет. Так, шторы салатового цвета лучше использовать в качестве яркого акцента в комнате с белой, черной или серой отделкой. Здесь они будут выделяться, оживлять обстановку и перекликаться с другими предметами декора близких к зеленому цветов, например голубого, желтого и оранжевого. А благодаря природным мотивам салатовые шторы будут гармонировать и с другими естественными оттенками, такими как коричневый и бежевый.

Фото № 5: 10 лучших оттенков штор: 20 фотопримеров с ценами
Портьера на ленте Bella 180х265 см
2 499 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Совсем другой эффект будут производить шторы из ткани насыщенного изумрудного или приглушенного оливкового цвета. Их присутствие в интерьере успокаивает, а потому они больше подойдут для оформления спальни. 

Портьера на люверсах Хезер 200х260 см
1 499 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шторы Galleria Arben, коллекция Velvesheen (ширина 1,4 м)
4 242 руб.*
Купить
*Цена может измениться

6. Золотые шторы

Фото: decoraid.com 

По-настоящему роскошно в интерьере смотрятся золотые шторы, цвет которых у нас ассоциируется с богатством и теплом. Лучше всего такой декор, конечно, вписывается в классические стили, где перекликается с отделкой из благородных пород камня и дерева и другими золотыми элементами. 

К тому же золотые шторы будут выглядеть уместно не только на белом фоне, но и в окружении других, более насыщенных цветов: черного, бордового, коричневого или серого.

Фото № 6: 10 лучших оттенков штор: 20 фотопримеров с ценами
Шторы Caro, коллекция Moxie Chops (ширина 1,4 м)
1 558 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шторы Espocada, коллекция Louis D'or (ширина 3 м)
3 062 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Белые шторы с синими узорами

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Фото: cdn.shopify.com 

Белый фон и синие узоры — одно из самых известных сочетаний в интерьере, ставшее популярным в том числе и благодаря уютному морскому декору. Такие шторы подойдут как в стилизованную гостиную или в детскую, так и в любую другую комнату, в которой преобладает белый или серый цвет.

Фото № 7: 10 лучших оттенков штор: 20 фотопримеров с ценами
Robert Allen, коллекция Calypso Blue (ширина 1,45 м)
7 548 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Robert Allen, коллекция Calypso Blue (ширина 1,37 м)
7 305 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. Шторы с этническими узорами

Фото: wowfyy.com 

Настоящим разнообразием рисунков и цветов отличается группа штор с этническими принтами, которые не только подходят этностилям, но и необычно смотрятся в современном дизайне, например в стилях фьюжн и сканди.

Вариаций таких штор может быть множество: яркие полотна ткани с вышивкой и сложным орнаментом или шторы, стилизованные под шкуру или мех животного, занавески из натуральных материалов с простым узором и неброской расцветкой.

Фото № 8: 10 лучших оттенков штор: 20 фотопримеров с ценами
Шторы Robert Allen, коллекция Calypso Blue (ширина 1,49 м)
8 050 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Комплект штор «Уолис», бирюзовый
6 270 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Шторы с геометрическим принтом

Фото: decoraid.com 

В современных стилях геометрические фигуры находят отражение не только в формах мебели, но и в виде узора для текстиля, лаконичного и универсального. Шторы с геометрическим узором могут не только смягчить строгость дизайна и придать комнате оригинальный вид, но и визуально увеличить небольшое помещение. В частности, этому способствуют шторы с полосками или другим вертикальным принтом.

Фото № 9: 10 лучших оттенков штор: 20 фотопримеров с ценами
Шторы Caro, коллекция New Hampton Hampshire (ширина 1,46 м)
2 475 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Однако нужно помнить, что с геометрическими принтами, как и с любым узором, перебарщивать не стоит. Узор и цвет штор вполне могут перекликаться еще с каким-нибудь текстильным элементом в комнате, однако не нужно делать его основным материалом. В большом количестве даже неброские линии и повторяющиеся рисунки начнут вызывать отторжение. 

«Индра» КОМПЛЕКТ ШТОР ДЛЯ КУХНИ
3 450 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Портьера на ленте 145х260 см Alikante
3 199 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Шторы с растительными узорами

Фото: i1.adis.ws

Еще один популярный мотив в интерьере — принт с растительными узорами. Как правило, применение ему можно найти в близких к природе деревенских стилях, а также в неброской классике, где он выполняет роль акцента и визуально увеличивает помещение, например в английском интерьере. В более современном дизайне растительные мотивы можно использовать на светлых шторах, которые оживляют обстановку во всей комнате и придают ей свежести.

Классические шторы Espocada, коллекция La Manche (ширина 3,15 м)
5 192 руб.*
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*Цена может измениться

#дизайн#Шторы#Интерьер
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. 3D визуализация

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03. План разметки электрики

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05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
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Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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