10 лучших оттенков штор: 20 фотопримеров с ценами

Шторы — важный элемент в создании дизайна любого помещения, штрих, который может подчеркнуть стиль и быть связующим звеном в интерьере. Какого оттенка шторы лучше выбрать для той или иной комнаты в этом году, читайте в новой статье от ReRooms.
1. Шторы нейтральных оттенков
Большой плюс нейтральной палитры цветов — ее универсальность. Белый, бежевый, кремовый — все эти цвета подходят как изысканным классическим стилям, так и более современным. И, что немаловажно, органично впишутся в любую цветовую гамму и позволят добавлять в интерьер другие яркие детали в виде акцентных пятен. Благодаря этому дизайну комнаты можно в любой момент придать новое настроение с помощью небольших изменений.
Так, классические шторы от
2. Серые шторыторы нейтральных оттенков
Большой плюс нейтральной палитры цветов — ее универсальность. Белый, бежевый, кремовый — все эти цвета подходят как изысканным классическим стилям, так и более современным. И, что немаловажно, органично впишутся в любую цветовую гамму и позволят добавлять в интерьер другие яркие детали в виде акцентных пятен. Благодаря этому дизайну комнаты можно в любой момент придать новое настроение с помощью небольших изменений.
Так, классические шторы от
2. Серые шторы
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Серый цвет благороден и богат на различные оттенки: темные и светлые, холодные и более теплые. За счет этого серый не только подходит монохромному интерьеру, но и может служить необычным акцентом в яркой и пестрой комнате в виде тех же штор и занавесок. Удачно будут сочетаться серые шторы с другим текстилем в помещении, например с обивкой дивана, постельным бельем или декоративными подушками. Более интересная комбинация выйдет, если помимо оттенков перекликаться будут и узоры тканей.
Комнатам, отделанным в воздушных классических стилях, подойдут серые шторы
Другой изысканный вариант — французские шторы
Более современно выглядят австрийские шторы
3. Синие шторы
Синий не так-то просто использовать в интерьере — будучи холодным цветом, он сделает темную и мрачную комнату еще менее уютной, а потому к выбору штор в синих тонах стоит подходить с осторожностью. Например, на белом или сером фоне элегантно будут смотреться насыщенные сапфировые шторы, а ярко-голубые придадут помещению свежести.
Современным стилям, например минимализму, подойдут плотные синие шторы
В качестве интересного акцента в нейтрально оформленной комнате можно использовать синие шторы с пестрым узором.
4. Красные шторы
В последнее время все большую популярность обретают шторы в различных красных и розовых тонах, несмотря на то, что их нелегко сочетать с остальными элементами интерьера. Некоторые дизайнеры советуют избегать красного цвета в оформлении комнаты, поскольку он считается агрессивным, однако в качестве акцента его вполне можно использовать.
Более универсальными оттенками красного считаются неяркие и приглушенные, например коралловый, объявленный Институтом
5. Зеленые шторы
Зеленый цвет, богатый на различные оттенки, вызывает у нас ассоциации с природной свежестью и в зависимости от яркости и температуры оттенков приносит в интерьер спокойствие или, напротив, энергию и свет. Так, шторы салатового цвета лучше использовать в качестве яркого акцента в комнате с белой, черной или серой отделкой. Здесь они будут выделяться, оживлять обстановку и перекликаться с другими предметами декора близких к зеленому цветов, например голубого, желтого и оранжевого. А благодаря природным мотивам салатовые шторы будут гармонировать и с другими естественными оттенками, такими как коричневый и бежевый.
Совсем другой эффект будут производить шторы из ткани насыщенного изумрудного или приглушенного оливкового цвета. Их присутствие в интерьере успокаивает, а потому они больше подойдут для оформления спальни.
6. Золотые шторы
По-настоящему роскошно в интерьере смотрятся золотые шторы, цвет которых у нас ассоциируется с богатством и теплом. Лучше всего такой декор, конечно, вписывается в классические стили, где перекликается с отделкой из благородных пород камня и дерева и другими золотыми элементами.
К тому же золотые шторы будут выглядеть уместно не только на белом фоне, но и в окружении других, более насыщенных цветов: черного, бордового, коричневого или серого.
7. Белые шторы с синими узорами
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Белый фон и синие узоры — одно из самых известных сочетаний в интерьере, ставшее популярным в том числе и благодаря уютному морскому декору. Такие шторы подойдут как в стилизованную гостиную или в детскую, так и в любую другую комнату, в которой преобладает белый или серый цвет.
8. Шторы с этническими узорами
Настоящим разнообразием рисунков и цветов отличается группа штор с этническими принтами, которые не только подходят этностилям, но и необычно смотрятся в современном дизайне, например в стилях фьюжн и сканди.
Вариаций таких штор может быть множество: яркие полотна ткани с вышивкой и сложным орнаментом или шторы, стилизованные под шкуру или мех животного, занавески из натуральных материалов с простым узором и неброской расцветкой.
9. Шторы с геометрическим принтом
В современных стилях геометрические фигуры находят отражение не только в формах мебели, но и в виде узора для текстиля, лаконичного и универсального. Шторы с геометрическим узором могут не только смягчить строгость дизайна и придать комнате оригинальный вид, но и визуально увеличить небольшое помещение. В частности, этому способствуют шторы с полосками или другим вертикальным принтом.
Однако нужно помнить, что с геометрическими принтами, как и с любым узором, перебарщивать не стоит. Узор и цвет штор вполне могут перекликаться еще с каким-нибудь текстильным элементом в комнате, однако не нужно делать его основным материалом. В большом количестве даже неброские линии и повторяющиеся рисунки начнут вызывать отторжение.
10. Шторы с растительными узорами
Еще один популярный мотив в интерьере — принт с растительными узорами. Как правило, применение ему можно найти в близких к природе деревенских стилях, а также в неброской классике, где он выполняет роль акцента и визуально увеличивает помещение, например в английском интерьере. В более современном дизайне растительные мотивы можно использовать на светлых шторах, которые оживляют обстановку во всей комнате и придают ей свежести.
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1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
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Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
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