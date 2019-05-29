10 полезных покупок в ИКЕА для маленькой квартиры

В первую же очередь все эти предметы предназначены для владельцев небольшой жилплощади, где важно разместить все необходимые предметы мебели и декора. Мы же прекрасно знаем, как много у каждой хозяйки необходимых мелочей и крупных, но не менее важных предметов, которые при неправильном хранении угрожают маленькой квартире жутким беспорядком. Так что смотрите и выбирайте!

Качественные и удобные, функциональные и красивые — именно такие предметы для каждой квартиры предлагает популярный бренд ИКЕА. Мы изучили все новинки и составили для вас список десяти полезных покупок, которые вы можете сделать уже сейчас. Даже если у вас не такая уж и маленькая квартира .

Эта компактная тележка-этажерка вмещает много разных вещей и аксессуаров. Поставить ее можно в гостиной, на кухне, в коридоре, можно легко переместить в любую комнату. Книги и журналы, канцелярские принадлежности, телефоны и зарядные устройства, ключи и перчатки — для всего этого на такой тележке найдется место.

Стоимость: 3 999 рублей.

Фото: ikea.com

2. Модуль для хранения СКУББ

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Этот подвесной модуль с шестью отделениями можно разместить в шкафу в коридоре, в кладовке, на рейлинге в спальне. Вмещает он много вещей, при этом его удобно передвигать, стирать, складывать и хранить. Сюда можно складывать не только обувь, но и майки, свитеры, детские вещи и даже игрушки.

Стоимость: 699 рублей.

Фото: ikea.com

3. Приставной столик ТРАНАРЁ

ТРАНАРЁ — это и табурет, и придиванный столик, и тумба. Из двух табуретов получится прекрасный журнальный столик. Его легко передвигать, он добавляет яркий акцент в интерьер, его можно использовать в комнатах, на балконе или в саду. Вам нужно лишь выбрать приятный для вас цвет, который не будет вступать в конфликт с общей обстановкой.

Стоимость: 1 499 рублей.

Фото: ikea.com

4. Комод МАЛЬМ

Такой компактный и вместительный комод впишется в интерьер любой спальни. В нем можно хранить постельное белье, одежду, аксессуары, украшения и многое другое, что всегда должно быть под рукой. Комод крепится к стене для безопасности владельца — необходимый комплект креплений прилагается.

Стоимость: 7 999 рублей.

Фото: ikea.com

5. Кушетка ХЕМНЭС

Это одновременно и кушетка, и двуспальная кровать и решение для хранения — отличный вариант для небольшой комнаты. И незаменимый, если у вас остались ночевать гости или внезапно приехали родственники. Интерьер можно оформить в едином стиле, дополнив кушетку другими предметами мебели серии ХЕМНЭС.

Стоимость: 27 999 рублей.

Фото: ikea.com

6. Стеллаж КАЛЛАКС

На таких стеллажах можно хранить всевозможные предметы: от памятных сувениров, которые украшают ваш дом, до вещей первой необходимости. Выберите стеллаж по своему вкусу из множества доступных размеров и стилевых решений. В большинстве из них предусмотрено специальное отверстие для проводов, так что у вас вдобавок будет удобное место для подзарядки электронных устройств. Вместительность стеллажа очень хорошая, хотя внешне он кажется не таким уж и большим.

Стоимость: 4 299 рублей.

Фото: ikea.com

7. Тумбочка МАЛЬМ

Такую компактную тумбочку можно использовать как прикроватный столик. Чтобы ящики не выпадали при открывании, они оснащены специальным стопором. Несколько тумбочек, поставленных в ряд, могут заменить комод. При кажущейся основательности такая тумбочка весит совсем немного, и ее очень легко можно передвигать.

Стоимость: 1 999 рублей.

Фото: ikea.com

8. Модуль КЛИМПЕН

Очень эргономичный и функциональный модуль можно поставить на столешницу или повесить на стену. Удобные полочки разного размера вместят много бумаг и канцелярских принадлежностей. Сюда можно поставить даже небольшой горшок с цветком или вазу. Но обязательно надежно прикрепите полочки к стене.

Стоимость: 2 000 рублей.

Фото: ikea.com

9. Пуф ДИГУЛЬТ

Табуреты и пуфы, которые могут быть выполнены из текстиля, кожи и ротанга, как правило, предлагаются вместе с креслами и диванами. Пуфы могут служить не только как подставки для ног, но и как табуреты для гостей. Во многих из них есть пространство для хранения. Отличное решение, чтобы максимально комфортно сидеть на полу: пуф можно прислонить к стене, чтобы обеспечить удобную опору для спины. А еще это прекрасное место для работы с ноутбуком и чтения книг — мы проверяли!

Стоимость: 6 999 рублей.

Фото: ikea.com

10. Светильник ЛЕРСТА

Удобный напольный светильник обеспечивает направленное освещение для чтения. Регулируемый штатив позволяет изменять направление света. Модная форма такого светильника гарантирует, что он понравится вашим близким и друзьям, так что его можно купить в подарок. Легкость конструкции помогает без усилий менять местоположение такого металлического «торшера», если вы решите переставить его из гостиной, например, в спальню. Нейтральный оттенок светильника идеально будет сочетаться с любыми цветами мебели и текстиля в интерьере.

Стоимость: 1 399 рублей.

Фото: ikea.com