10 полезных покупок в ИКЕА для маленькой квартиры

Хотите компактно разместить все необходимое на небольшой площади? Мы поможем вам сделать выбор.
Качественные и удобные, функциональные и красивые — именно такие предметы для каждой квартиры предлагает популярный бренд ИКЕА. Мы изучили все новинки и составили для вас список десяти полезных покупок, которые вы можете сделать уже сейчас. Даже если у вас не такая уж и маленькая квартира.
В первую же очередь все эти предметы предназначены для владельцев небольшой жилплощади, где важно разместить все необходимые предметы мебели и декора. Мы же прекрасно знаем, как много у каждой хозяйки необходимых мелочей и крупных, но не менее важных предметов, которые при неправильном хранении угрожают маленькой квартире жутким беспорядком. Так что смотрите и выбирайте!
1. Тележка РОКСУГ
Наше портфолио более 10 000 проектов
Эта компактная тележка-этажерка вмещает много разных вещей и аксессуаров. Поставить ее можно в гостиной, на кухне, в коридоре, можно легко переместить в любую комнату. Книги и журналы, канцелярские принадлежности, телефоны и зарядные устройства, ключи и перчатки — для всего этого на такой тележке найдется место.
Стоимость: 3 999 рублей.
2. Модуль для хранения СКУББ
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Этот подвесной модуль с шестью отделениями можно разместить в шкафу в коридоре, в кладовке, на рейлинге в спальне. Вмещает он много вещей, при этом его удобно передвигать, стирать, складывать и хранить. Сюда можно складывать не только обувь, но и майки, свитеры, детские вещи и даже игрушки.
Стоимость: 699 рублей.
3. Приставной столик ТРАНАРЁ
ТРАНАРЁ — это и табурет, и придиванный столик, и тумба. Из двух табуретов получится прекрасный журнальный столик. Его легко передвигать, он добавляет яркий акцент в интерьер, его можно использовать в комнатах, на балконе или в саду. Вам нужно лишь выбрать приятный для вас цвет, который не будет вступать в конфликт с общей обстановкой.
Стоимость: 1 499 рублей.
4. Комод МАЛЬМ
Такой компактный и вместительный комод впишется в интерьер любой спальни. В нем можно хранить постельное белье, одежду, аксессуары, украшения и многое другое, что всегда должно быть под рукой. Комод крепится к стене для безопасности владельца — необходимый комплект креплений прилагается.
Стоимость: 7 999 рублей.
5. Кушетка ХЕМНЭС
Это одновременно и кушетка, и двуспальная кровать и решение для хранения — отличный вариант для небольшой комнаты. И незаменимый, если у вас остались ночевать гости или внезапно приехали родственники. Интерьер можно оформить в едином стиле, дополнив кушетку другими предметами мебели серии ХЕМНЭС.
Стоимость: 27 999 рублей.
6. Стеллаж КАЛЛАКС
На таких стеллажах можно хранить всевозможные предметы: от памятных сувениров, которые украшают ваш дом, до вещей первой необходимости. Выберите стеллаж по своему вкусу из множества доступных размеров и стилевых решений. В большинстве из них предусмотрено специальное отверстие для проводов, так что у вас вдобавок будет удобное место для подзарядки электронных устройств. Вместительность стеллажа очень хорошая, хотя внешне он кажется не таким уж и большим.
Стоимость: 4 299 рублей.
7. Тумбочка МАЛЬМ
Такую компактную тумбочку можно использовать как прикроватный столик. Чтобы ящики не выпадали при открывании, они оснащены специальным стопором. Несколько тумбочек, поставленных в ряд, могут заменить комод. При кажущейся основательности такая тумбочка весит совсем немного, и ее очень легко можно передвигать.
Стоимость: 1 999 рублей.
8. Модуль КЛИМПЕН
Очень эргономичный и функциональный модуль можно поставить на столешницу или повесить на стену. Удобные полочки разного размера вместят много бумаг и канцелярских принадлежностей. Сюда можно поставить даже небольшой горшок с цветком или вазу. Но обязательно надежно прикрепите полочки к стене.
Стоимость: 2 000 рублей.
9. Пуф ДИГУЛЬТ
Табуреты и пуфы, которые могут быть выполнены из текстиля, кожи и ротанга, как правило, предлагаются вместе с креслами и диванами. Пуфы могут служить не только как подставки для ног, но и как табуреты для гостей. Во многих из них есть пространство для хранения. Отличное решение, чтобы максимально комфортно сидеть на полу: пуф можно прислонить к стене, чтобы обеспечить удобную опору для спины. А еще это прекрасное место для работы с ноутбуком и чтения книг — мы проверяли!
Стоимость: 6 999 рублей.
10. Светильник ЛЕРСТА
Удобный напольный светильник обеспечивает направленное освещение для чтения. Регулируемый штатив позволяет изменять направление света. Модная форма такого светильника гарантирует, что он понравится вашим близким и друзьям, так что его можно купить в подарок. Легкость конструкции помогает без усилий менять местоположение такого металлического «торшера», если вы решите переставить его из гостиной, например, в спальню. Нейтральный оттенок светильника идеально будет сочетаться с любыми цветами мебели и текстиля в интерьере.
Стоимость: 1 399 рублей.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники