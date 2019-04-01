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11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019


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Как создать идеальный санузел: самые интересные идеи

Содержание

Планируя 3D дизайн квартиры, особое внимание следует уделить ванной комнате. Важно выбирать качественные, современные и красивые материалы для отделки, которые будут поднимать настроение, а не создавать тяжелую атмосферу.

Сейчас на рынке много производителей, поэтому надо знать, на что обращать внимание при покупке материалов и как сэкономить на отделке без ущерба качеству.

1. Мозаика на стене

Стены в ванной можно оформить мозаикой. Это создаст оптическую иллюзию и визуально расширит пространство, поскольку ванные комнаты обычно небольшие по площади.

Не стоит оформлять все стены мозаикой, поскольку в таком случае помещение будет давить объемом. Лучше сделать яркий акцент с помощью небольшого узора, а для отделки остальных стен использовать краску или плитку.

Фото № 1: 11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019Фото: pinterest.com

Фото № 2: 11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019
МОЗАИКА BRENNERO FLUID МОЗАИКА MOSAICO CONCRETE SAND LAPP (2,3Х2,3) 30Х30
1 111 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Керамическая плитка

Керамическая плитка — самый популярный и практичный материал для отделки ванных, который никогда не выйдет из моды. Плитка устойчива к перепадам температуры, механическим повреждениям и влаге. При правильном уходе прослужит более 30 лет. Очищать керамическую поверхность можно химическими средствами, что позволит всегда поддерживать чистоту в ванной.

Недостаток керамической плитки — сложность монтажа, поскольку самостоятельно установить ее не получится, если вы не обладаете специальными навыками. Придется обращаться к специалистам.

Фото: pinterest.com

Фото № 3: 11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019
Плитка марчиана настенная микс беж 1587 20х20
846 руб.*
Купить
*Цена может измениться

3. Стеклянная плитка

Стеклянная плитка смотрится привлекательно и добавляет шика ванной комнате. С ее помощью разделяют зоны, создают фартуки. На стекле можно напечатать фотографии любой сложности, поэтому ваш дизайн обязательно удивит друзей, а ванная будет выглядеть оригинально.

Стеклянная плитка стоит дороже обычной краски, зато получится создать лаконичный и эксклюзивный дизайн.

Фото: pinterest.com

Фото № 4: 11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019
МОЗАИКА KERAMOGRAD СТЕКЛЯННАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ
202 руб.*
Купить
*Цена может измениться

4. Плитка из натурального камня

В этом году особой популярностью будут пользоваться натуральные предметы интерьера, поэтому отделку ванной лучше сделать из природных материалов. Для этого используют гранит, мрамор, песчаник или базальт.

Такие изделия стоят дорого, и при их монтаже могут возникнуть трудности из-за большого веса плитки. Есть выход: использовать аналоги из искусственных материалов, поскольку они выглядят эстетично, но при этом весят меньше, стоят дешевле и их проще устанавливать.

Используя натуральный или искусственный камень в облицовке, вы придадите ванной утонченности и роскоши.

Фото: pinterest.com

Фото № 5: 11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019
Плитка из природного камня серо-зеленая (1м2)
1 485 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. Золотой или серебряный блеск

Можно купить плитку, в которую добавлены частицы металла. Благодаря такому материалу в ванной появится золотой или серебряный блеск. Старайтесь правильно сочетать этот материал с другими поверхностями и не перенасыщать интерьер яркими элементами.

С помощью металлической плитки выделяют определенную зону, создают окантовку или фартуки, декорируют поверхности.

Фото: pinterest.com

Фото № 6: 11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛИТКА KAVARTI NICKEL ZODIAK 7,5X7,5
353 руб.*
Купить
*Цена может измениться

6. Влагостойкая краска

Краска — самый простой и удобный способ отделки ванной комнаты. Ею полностью покрывают стены или сочетают материал с плиткой. 

Краской можно нанести интересный узор по трафарету. Так в интерьере ванной комнаты появится яркий и необычный акцент.

В ванной всегда повышена влажность, поэтому выбирайте только влагостойкую краску. Учтите, что качественная краска будет сохранять привлекательный вид около десяти лет, а дешевая слезет уже через три года.

Фото: pinterest.com

Фото № 7: 11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019
Краска интерьерная влагостойкая повыш. белизны Лакра, белый 40кг
2 038,52 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Декоративная штукатурка с эффектом шелка

Если вы хотите сделать ванную комнату в классическом стиле, подойдет декоративная штукатурка с эффектом шелка. Обратите внимание, что производители перед монтажом советуют наносить влагостойкую защиту специальным лаком и воском. 

При большой влажности используйте фасадную декоративную штукатурку.

Фото: pinterest.com

Фото № 8: 11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019
Vincent Decor Lisse декоративное покрытие с эффектом шелка
1 090 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. Панели из ПВХ под дерево или кирпич

В этом году популярны будут панели, которые имитируют природные материалы: древесину, кирпичную кладку. Это практичный и удобный материал, который легко устанавливается без помощи профессионалов и обходится дешевле натуральных поверхностей.

Фото: pinterest.com

Фото № 9: 11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019
Панель ПВХ дерево дуб голландский 980х490 мм
153 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Натуральная древесина

Многие считают, что древесину лучше не использовать в помещениях с повышенной влажностью. Однако существуют специальные пропитки и лаки, которые защищают материал на долгие годы, поэтому бояться нечего. Для ванной комнаты выбирают такие породы деревьев, как дуб, бук, кедр, лиственница.

Лучше сочетать древесину с камнем или краской. Получится оригинальный интерьер с яркими акцентами — далеко не все ваши друзья смогут похвастаться подобным.

Фото: pinterest.com

Фото № 10: 11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019
47318 - Дуб серый
1 890 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Напольное покрытие из керамогранита

Одно из лучших напольных покрытий для ванной — керамогранит. Он износостоек и долговечен, поэтому подходит для помещения, в котором обычно повышенная влажность. В строительных магазинах продается множество расцветок и форм керамогранита. 

Этот материал обладает антискользящим эффектом, что помогает избежать травм, которые часто провоцирует мокрый пол.

Фото: pinterest.com

Фото № 11: 11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019
КЕРАМОГРАНИТ KERAMA MARAZZI ПАЛИСАНДР SG210800N СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ 30X60
776 руб.*
Купить
*Цена может измениться

11. Водостойкий ламинат

Керамогранит — практичный и привлекательный материал, который стоит дорого. Вместе него можно купить водостойкий ламинат, который обойдется в несколько раз дешевле. 

Такой материал прослужит 20—25 лет даже в помещении с повышенной влажностью.

Фото: pinterest.com

Ламинат водостойкий Aqua-Step Натуральный дуб NO 168 F
3 588 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#санузел#отделка#Ванная комната#Интерьер
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
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Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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