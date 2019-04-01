11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019

Планируя 3D дизайн квартиры, особое внимание следует уделить ванной комнате. Важно выбирать качественные, современные и красивые материалы для отделки, которые будут поднимать настроение, а не создавать тяжелую атмосферу.

Сейчас на рынке много производителей, поэтому надо знать, на что обращать внимание при покупке материалов и как сэкономить на отделке без ущерба качеству.

1. Мозаика на стене

Стены в ванной можно оформить мозаикой. Это создаст оптическую иллюзию и визуально расширит пространство, поскольку ванные комнаты обычно небольшие по площади.

Не стоит оформлять все стены мозаикой, поскольку в таком случае помещение будет давить объемом. Лучше сделать яркий акцент с помощью небольшого узора, а для отделки остальных стен использовать краску или плитку.

Фото: pinterest.com

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2. Керамическая плитка

Керамическая плитка — самый популярный и практичный материал для отделки ванных, который никогда не выйдет из моды. Плитка устойчива к перепадам температуры, механическим повреждениям и влаге. При правильном уходе прослужит более 30 лет. Очищать керамическую поверхность можно химическими средствами, что позволит всегда поддерживать чистоту в ванной.

Недостаток керамической плитки — сложность монтажа, поскольку самостоятельно установить ее не получится, если вы не обладаете специальными навыками. Придется обращаться к специалистам.

Фото: pinterest.com

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3. Стеклянная плитка

Стеклянная плитка смотрится привлекательно и добавляет шика ванной комнате. С ее помощью разделяют зоны, создают фартуки. На стекле можно напечатать фотографии любой сложности, поэтому ваш дизайн обязательно удивит друзей, а ванная будет выглядеть оригинально.

Стеклянная плитка стоит дороже обычной краски, зато получится создать лаконичный и эксклюзивный дизайн.

Фото: pinterest.com

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4. Плитка из натурального камня

В этом году особой популярностью будут пользоваться натуральные предметы интерьера, поэтому отделку ванной лучше сделать из природных материалов. Для этого используют гранит, мрамор, песчаник или базальт.

Такие изделия стоят дорого, и при их монтаже могут возникнуть трудности из-за большого веса плитки. Есть выход: использовать аналоги из искусственных материалов, поскольку они выглядят эстетично, но при этом весят меньше, стоят дешевле и их проще устанавливать.

Используя натуральный или искусственный камень в облицовке, вы придадите ванной утонченности и роскоши.

Фото: pinterest.com

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5. Золотой или серебряный блеск

Можно купить плитку, в которую добавлены частицы металла. Благодаря такому материалу в ванной появится золотой или серебряный блеск. Старайтесь правильно сочетать этот материал с другими поверхностями и не перенасыщать интерьер яркими элементами.

С помощью металлической плитки выделяют определенную зону, создают окантовку или фартуки, декорируют поверхности.

Фото: pinterest.com

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6. Влагостойкая краска

Краска — самый простой и удобный способ отделки ванной комнаты. Ею полностью покрывают стены или сочетают материал с плиткой.

Краской можно нанести интересный узор по трафарету. Так в интерьере ванной комнаты появится яркий и необычный акцент.

В ванной всегда повышена влажность, поэтому выбирайте только влагостойкую краску. Учтите, что качественная краска будет сохранять привлекательный вид около десяти лет, а дешевая слезет уже через три года.

Фото: pinterest.com

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7. Декоративная штукатурка с эффектом шелка

Если вы хотите сделать ванную комнату в классическом стиле, подойдет декоративная штукатурка с эффектом шелка. Обратите внимание, что производители перед монтажом советуют наносить влагостойкую защиту специальным лаком и воском.

При большой влажности используйте фасадную декоративную штукатурку.

Фото: pinterest.com

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8. Панели из ПВХ под дерево или кирпич

В этом году популярны будут панели, которые имитируют природные материалы: древесину, кирпичную кладку. Это практичный и удобный материал, который легко устанавливается без помощи профессионалов и обходится дешевле натуральных поверхностей.

Фото: pinterest.com

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9. Натуральная древесина

Многие считают, что древесину лучше не использовать в помещениях с повышенной влажностью. Однако существуют специальные пропитки и лаки, которые защищают материал на долгие годы, поэтому бояться нечего. Для ванной комнаты выбирают такие породы деревьев, как дуб, бук, кедр, лиственница.

Лучше сочетать древесину с камнем или краской. Получится оригинальный интерьер с яркими акцентами — далеко не все ваши друзья смогут похвастаться подобным.

Фото: pinterest.com

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10. Напольное покрытие из керамогранита

Одно из лучших напольных покрытий для ванной — керамогранит. Он износостоек и долговечен, поэтому подходит для помещения, в котором обычно повышенная влажность. В строительных магазинах продается множество расцветок и форм керамогранита.

Этот материал обладает антискользящим эффектом, что помогает избежать травм, которые часто провоцирует мокрый пол.

Фото: pinterest.com

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11. Водостойкий ламинат

Керамогранит — практичный и привлекательный материал, который стоит дорого. Вместе него можно купить водостойкий ламинат, который обойдется в несколько раз дешевле.

Такой материал прослужит 20—25 лет даже в помещении с повышенной влажностью.

Фото: pinterest.com