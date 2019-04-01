11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019

Как создать идеальный санузел: самые интересные идеи
- 1. Мозаика на стене
- 2. Керамическая плитка
- 3. Стеклянная плитка
- 4. Плитка из натурального камня
- 5. Золотой или серебряный блеск
- 6. Влагостойкая краска
- 7. Декоративная штукатурка с эффектом шелка
- 8. Панели из ПВХ под дерево или кирпич
- 9. Натуральная древесина
- 10. Напольное покрытие из керамогранита
- 11. Водостойкий ламинат
Планируя 3D дизайн квартиры, особое внимание следует уделить ванной комнате. Важно выбирать качественные, современные и красивые материалы для отделки, которые будут поднимать настроение, а не создавать тяжелую атмосферу.
Сейчас на рынке много производителей, поэтому надо знать, на что обращать внимание при покупке материалов и как сэкономить на отделке без ущерба качеству.
1. Мозаика на стене
Стены в ванной можно оформить мозаикой. Это создаст оптическую иллюзию и визуально расширит пространство, поскольку ванные комнаты обычно небольшие по площади.
Не стоит оформлять все стены мозаикой, поскольку в таком случае помещение будет давить объемом. Лучше сделать яркий акцент с помощью небольшого узора, а для отделки остальных стен использовать краску или плитку.
2. Керамическая плитка
Керамическая плитка — самый популярный и практичный материал для отделки ванных, который никогда не выйдет из моды. Плитка устойчива к перепадам температуры, механическим повреждениям и влаге. При правильном уходе прослужит более 30 лет. Очищать керамическую поверхность можно химическими средствами, что позволит всегда поддерживать чистоту в ванной.
Недостаток керамической плитки — сложность монтажа, поскольку самостоятельно установить ее не получится, если вы не обладаете специальными навыками. Придется обращаться к специалистам.
3. Стеклянная плитка
Стеклянная плитка смотрится привлекательно и добавляет шика ванной комнате. С ее помощью разделяют зоны, создают фартуки. На стекле можно напечатать фотографии любой сложности, поэтому ваш дизайн обязательно удивит друзей, а ванная будет выглядеть оригинально.
Стеклянная плитка стоит дороже обычной краски, зато получится создать лаконичный и эксклюзивный дизайн.
4. Плитка из натурального камня
В этом году особой популярностью будут пользоваться натуральные предметы интерьера, поэтому отделку ванной лучше сделать из природных материалов. Для этого используют гранит, мрамор, песчаник или базальт.
Такие изделия стоят дорого, и при их монтаже могут возникнуть трудности из-за большого веса плитки. Есть выход: использовать аналоги из искусственных материалов, поскольку они выглядят эстетично, но при этом весят меньше, стоят дешевле и их проще устанавливать.
Используя натуральный или искусственный камень в облицовке, вы придадите ванной утонченности и роскоши.
5. Золотой или серебряный блеск
Можно купить плитку, в которую добавлены частицы металла. Благодаря такому материалу в ванной появится золотой или серебряный блеск. Старайтесь правильно сочетать этот материал с другими поверхностями и не перенасыщать интерьер яркими элементами.
С помощью металлической плитки выделяют определенную зону, создают окантовку или фартуки, декорируют поверхности.
6. Влагостойкая краска
Краска — самый простой и удобный способ отделки ванной комнаты. Ею полностью покрывают стены или сочетают материал с плиткой.
Краской можно нанести интересный узор по трафарету. Так в интерьере ванной комнаты появится яркий и необычный акцент.
В ванной всегда повышена влажность, поэтому выбирайте только влагостойкую краску. Учтите, что качественная краска будет сохранять привлекательный вид около десяти лет, а дешевая слезет уже через три года.
7. Декоративная штукатурка с эффектом шелка
Если вы хотите сделать ванную комнату в классическом стиле, подойдет декоративная штукатурка с эффектом шелка. Обратите внимание, что производители перед монтажом советуют наносить влагостойкую защиту специальным лаком и воском.
При большой влажности используйте фасадную декоративную штукатурку.
8. Панели из ПВХ под дерево или кирпич
В этом году популярны будут панели, которые имитируют природные материалы: древесину, кирпичную кладку. Это практичный и удобный материал, который легко устанавливается без помощи профессионалов и обходится дешевле натуральных поверхностей.
9. Натуральная древесина
Многие считают, что древесину лучше не использовать в помещениях с повышенной влажностью. Однако существуют специальные пропитки и лаки, которые защищают материал на долгие годы, поэтому бояться нечего. Для ванной комнаты выбирают такие породы деревьев, как дуб, бук, кедр, лиственница.
Лучше сочетать древесину с камнем или краской. Получится оригинальный интерьер с яркими акцентами — далеко не все ваши друзья смогут похвастаться подобным.
10. Напольное покрытие из керамогранита
Одно из лучших напольных покрытий для ванной — керамогранит. Он износостоек и долговечен, поэтому подходит для помещения, в котором обычно повышенная влажность. В строительных магазинах продается множество расцветок и форм керамогранита.
Этот материал обладает антискользящим эффектом, что помогает избежать травм, которые часто провоцирует мокрый пол.
11. Водостойкий ламинат
Керамогранит — практичный и привлекательный материал, который стоит дорого. Вместе него можно купить водостойкий ламинат, который обойдется в несколько раз дешевле.
Такой материал прослужит 20—25 лет даже в помещении с повышенной влажностью.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники