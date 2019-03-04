29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Белый цвет визуально увеличивает маленькую кухню, но часто делает ее скучной. Есть отличные способы превратить обычный белый интерьер в оригинальный и жизнерадостный.
Если у вас совсем небольшая кухня, разумно будет оформить ее в белом цвете. Однако можно увлечься и сделать белым не только кухонный гарнитур, но и стены, стол, стулья и посуду. В таком царстве холодных оттенков легко замерзнуть и заскучать. Будем решать эту проблему элегантно и быстро — с помощью ярких акцентов.
1. Красный холодильник на маленькой белой кухне — это не только модно, но и эффектно.у вас совсем небольшая кухня, разумно будет оформить ее в белом цвете. Однако можно увлечься и сделать белым не только кухонный гарнитур, но и стены, стол, стулья и посуду. В таком царстве холодных оттенков легко замерзнуть и заскучать. Будем решать эту проблему элегантно и быстро — с помощью ярких акцентов.
1. Красный холодильник на маленькой белой кухне — это не только модно, но и эффектно.
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2. Красным акцентом могут стать стулья.
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3. Желтый кухонный фартук в паре с абажуром над столом создадут эффект постоянного солнечного присутствия на белой кухне.
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4. Впрочем, почему бы фартук тоже не сделать красным, а заодно поддержать цвет стульев?
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5. Небольшая скандинавская кухня не подразумевает буйства красок. И в качестве цветных акцентов здесь выступают неброские детали — посуда и кулинарные книги.
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6. Желтый холодильник под потолок с хромированной дверцей придает этой крошечной белой кухне очарование.
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7. Цветовыми акцентами на белой кухне могут стать даже растения.
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8. Яркое оформление пола — и кухня выглядит просторнее.
9. Зеркало на маленькой кухне множит яркие детали на столешнице. Жизнерадостно и эффектно!
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10. Опять на помощь приходит холодильник — на этот раз нежно-голубой.
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11. Легкая бежевая штора и обои с цветочным принтом отлично сочетаются с белой обстановкой небольшой кухни.
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12. Открытые полки не перегружают небольшую кухню, а тщательно подобранная фурнитура разбавляет общую белую гамму.
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13. На серых хромированных деталях белого гарнитура отражается игра света потолочной лампы.
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14. Деревянная отделка белого гарнитура подчеркивает экологичность кухонного пространства.
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15. Коллекция гжельского фарфора на полках и необычный светильник под бронзу — неброские, но очень привлекательные акценты на белой кухне.
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16. Иногда бывает достаточно контрастных полотенец, чтобы белый интерьер заиграл новыми красками.
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17. В качестве акцента можно использовать и разные виды напольного покрытия.
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18. Коллекция черно-белых фотографий отлично расположится на стенах небольшой белой кухни.
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19. Решительный шаг по преображению маленькой белой кухни — черная меловая стена, на которой можно записывать рецепты.
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20. Немного черного и текстильный акцент в виде цветной подушки заметно изменят облик белой кухни.
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21. Художественное панно небольшого размера можно выполнить из ярких обоев. Кухня сразу оживет!
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22. Зелень, которую вы будете выращивать на кухне, можно и в блюда добавлять, и на небольшой столешнице красиво разместить.
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23. Яркий фартук отлично подчеркнет достоинства строгой кухни. Кажется, что на этой белой кухне художник расплескал по стене все свои краски!
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24. Заменить белую столешницу на абсолютно белой кухне на черную — эффектный интерьерный прием.
25. Свежие цветы преобразят вашу белоснежную кухню и улучшат настроение.
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26. Если на вашей белой кухне есть стена из кирпича, не маскируйте ее. Она отлично гармонирует со светлым цветом и оттеняет его. Отделка гарнитура, гармонирующая с полом, добавит экологичности белой кухне.
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28. Немного хрома и немного деревянных аксессуаров. Говорите, это была белая кухня?
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29. Даже темные межплиточные швы могут стать оригинальной отделкой на белой маленькой кухне. Черная сковородка, черный табурет и черный пол общую белую картину только подчеркнут и украсят.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники