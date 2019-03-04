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29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном


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Белый цвет визуально увеличивает маленькую кухню, но часто делает ее скучной. Есть отличные способы превратить обычный белый интерьер в оригинальный и жизнерадостный.

Если у вас совсем небольшая кухня, разумно будет оформить ее в белом цвете. Однако можно увлечься и сделать белым не только кухонный гарнитур, но и стены, стол, стулья и посуду. В таком царстве холодных оттенков легко замерзнуть и заскучать. Будем решать эту проблему элегантно и быстро — с помощью ярких акцентов.

1. Красный холодильник на маленькой белой кухне — это не только модно, но и эффектно.у вас совсем небольшая кухня, разумно будет оформить ее в белом цвете. Однако можно увлечься и сделать белым не только кухонный гарнитур, но и стены, стол, стулья и посуду. В таком царстве холодных оттенков легко замерзнуть и заскучать. Будем решать эту проблему элегантно и быстро — с помощью ярких акцентов.

1. Красный холодильник на маленькой белой кухне — это не только модно, но и эффектно.

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Фото № 1: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: canadian-art.com

2. Красным акцентом могут стать стулья.

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Фото № 2: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: canadian-art.com

3. Желтый кухонный фартук в паре с абажуром над столом создадут эффект постоянного солнечного присутствия на белой кухне.

Фото № 3: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: modadekorasyon.net

4. Впрочем, почему бы фартук тоже не сделать красным, а заодно поддержать цвет стульев?

Фото № 4: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: whitelotos.ru

5. Небольшая скандинавская кухня не подразумевает буйства красок. И в качестве цветных акцентов здесь выступают неброские детали — посуда и кулинарные книги.

Фото № 5: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: modadekorasyon.net

6. Желтый холодильник под потолок с хромированной дверцей придает этой крошечной белой кухне очарование.

Фото № 6: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: journal-du-design.fr

7. Цветовыми акцентами на белой кухне могут стать даже растения.

Фото № 7: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: journal-du-design.fr

8. Яркое оформление пола — и кухня выглядит просторнее.

Фото № 8: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

9. Зеркало на маленькой кухне множит яркие детали на столешнице. Жизнерадостно и эффектно!

Фото № 9: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: wacountrybuilders.com.au

10. Опять на помощь приходит холодильник — на этот раз нежно-голубой.

Фото № 10: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: zgmebli.com.ua

11. Легкая бежевая штора и обои с цветочным принтом отлично сочетаются с белой обстановкой небольшой кухни.

Фото № 11: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: zgmebli.com.ua

12. Открытые полки не перегружают небольшую кухню, а тщательно подобранная фурнитура разбавляет общую белую гамму.

Фото № 12: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: journal-du-design.fr

13. На серых хромированных деталях белого гарнитура отражается игра света потолочной лампы.

Фото № 13: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: wacountrybuilders.com.au

14. Деревянная отделка белого гарнитура подчеркивает экологичность кухонного пространства.

Фото № 14: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: wacountrybuilders.com.au

15. Коллекция гжельского фарфора на полках и необычный светильник под бронзу — неброские, но очень привлекательные акценты на белой кухне.

Фото № 15: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: zgmebli.com.ua

16. Иногда бывает достаточно контрастных полотенец, чтобы белый интерьер заиграл новыми красками.

Фото № 16: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: wacountrybuilders.com.au

17. В качестве акцента можно использовать и разные виды напольного покрытия.

Фото № 17: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: wacountrybuilders.com.au

18. Коллекция черно-белых фотографий отлично расположится на стенах небольшой белой кухни.

Фото № 18: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: planete-deco.fr

19. Решительный шаг по преображению маленькой белой кухни — черная меловая стена, на которой можно записывать рецепты.

Фото № 19: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: planete-deco.fr

20. Немного черного и текстильный акцент в виде цветной подушки заметно изменят облик белой кухни.

Фото № 20: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: planete-deco.fr

21. Художественное панно небольшого размера можно выполнить из ярких обоев. Кухня сразу оживет!

Фото № 21: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: nashhomer.com

22. Зелень, которую вы будете выращивать на кухне, можно и в блюда добавлять, и на небольшой столешнице красиво разместить.

Фото № 22: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: nashhomer.com

23. Яркий фартук отлично подчеркнет достоинства строгой кухни. Кажется, что на этой белой кухне художник расплескал по стене все свои краски!

Фото № 23: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: nashhomer.com

24. Заменить белую столешницу на абсолютно белой кухне на черную — эффектный интерьерный прием.

Фото № 24: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

25. Свежие цветы преобразят вашу белоснежную кухню и улучшат настроение.

Фото № 25: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: nashhomer.com

26. Если на вашей белой кухне есть стена из кирпича, не маскируйте ее.  Она отлично гармонирует со светлым цветом и оттеняет его. Отделка гарнитура, гармонирующая с полом, добавит экологичности белой кухне.

Фото № 26: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: intermedia.ge

28. Немного хрома и немного деревянных аксессуаров. Говорите, это была белая кухня?

Фото № 27: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: planete-deco.fr

29. Даже темные межплиточные швы могут стать оригинальной отделкой на белой маленькой кухне. Черная сковородка, черный табурет и черный пол общую белую картину только подчеркнут и украсят.

Фото № 28: 29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

Фото: nashhomer.com

#дизайн#маленькая кухня#Интерьер#Квартира#Кухня
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