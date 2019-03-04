29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном

1. Красный холодильник на маленькой белой кухне — это не только модно, но и эффектно.

1. Красный холодильник на маленькой белой кухне — это не только модно, но и эффектно.у вас совсем небольшая кухня, разумно будет оформить ее в белом цвете. Однако можно увлечься и сделать белым не только кухонный гарнитур, но и стены, стол, стулья и посуду. В таком царстве холодных оттенков легко замерзнуть и заскучать. Будем решать эту проблему элегантно и быстро — с помощью ярких акцентов.

Если у вас совсем небольшая кухня, разумно будет оформить ее в белом цвете. Однако можно увлечься и сделать белым не только кухонный гарнитур, но и стены, стол, стулья и посуду. В таком царстве холодных оттенков легко замерзнуть и заскучать. Будем решать эту проблему элегантно и быстро — с помощью ярких акцентов.

Четырёхкомнатная и более

Фото: canadian-art.com

2. Красным акцентом могут стать стулья.

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Фото: canadian-art.com

3. Желтый кухонный фартук в паре с абажуром над столом создадут эффект постоянного солнечного присутствия на белой кухне.

Фото: modadekorasyon.net

4. Впрочем, почему бы фартук тоже не сделать красным, а заодно поддержать цвет стульев?

Фото: whitelotos.ru

5. Небольшая скандинавская кухня не подразумевает буйства красок. И в качестве цветных акцентов здесь выступают неброские детали — посуда и кулинарные книги.

Фото: modadekorasyon.net

6. Желтый холодильник под потолок с хромированной дверцей придает этой крошечной белой кухне очарование.

Фото: journal-du-design.fr

7. Цветовыми акцентами на белой кухне могут стать даже растения.

Фото: journal-du-design.fr

8. Яркое оформление пола — и кухня выглядит просторнее.

9. Зеркало на маленькой кухне множит яркие детали на столешнице. Жизнерадостно и эффектно!

Фото: wacountrybuilders.com.au

10. Опять на помощь приходит холодильник — на этот раз нежно-голубой.

Фото: zgmebli.com.ua

11. Легкая бежевая штора и обои с цветочным принтом отлично сочетаются с белой обстановкой небольшой кухни.

Фото: zgmebli.com.ua

12. Открытые полки не перегружают небольшую кухню, а тщательно подобранная фурнитура разбавляет общую белую гамму.

Фото: journal-du-design.fr

13. На серых хромированных деталях белого гарнитура отражается игра света потолочной лампы.

Фото: wacountrybuilders.com.au

14. Деревянная отделка белого гарнитура подчеркивает экологичность кухонного пространства.

Фото: wacountrybuilders.com.au

15. Коллекция гжельского фарфора на полках и необычный светильник под бронзу — неброские, но очень привлекательные акценты на белой кухне.

Фото: zgmebli.com.ua

16. Иногда бывает достаточно контрастных полотенец, чтобы белый интерьер заиграл новыми красками.

Фото: wacountrybuilders.com.au

17. В качестве акцента можно использовать и разные виды напольного покрытия.

Фото: wacountrybuilders.com.au

18. Коллекция черно-белых фотографий отлично расположится на стенах небольшой белой кухни.

Фото: planete-deco.fr

19. Решительный шаг по преображению маленькой белой кухни — черная меловая стена, на которой можно записывать рецепты.

Фото: planete-deco.fr

20. Немного черного и текстильный акцент в виде цветной подушки заметно изменят облик белой кухни.

Фото: planete-deco.fr

21. Художественное панно небольшого размера можно выполнить из ярких обоев. Кухня сразу оживет!

Фото: nashhomer.com

22. Зелень, которую вы будете выращивать на кухне, можно и в блюда добавлять, и на небольшой столешнице красиво разместить.

Фото: nashhomer.com

23. Яркий фартук отлично подчеркнет достоинства строгой кухни. Кажется, что на этой белой кухне художник расплескал по стене все свои краски!

Фото: nashhomer.com

24. Заменить белую столешницу на абсолютно белой кухне на черную — эффектный интерьерный прием.

25. Свежие цветы преобразят вашу белоснежную кухню и улучшат настроение.

Фото: nashhomer.com

26. Если на вашей белой кухне есть стена из кирпича, не маскируйте ее. Она отлично гармонирует со светлым цветом и оттеняет его. Отделка гарнитура, гармонирующая с полом, добавит экологичности белой кухне.

Фото: intermedia.ge

28. Немного хрома и немного деревянных аксессуаров. Говорите, это была белая кухня?

Фото: planete-deco.fr

29. Даже темные межплиточные швы могут стать оригинальной отделкой на белой маленькой кухне. Черная сковородка, черный табурет и черный пол общую белую картину только подчеркнут и украсят.