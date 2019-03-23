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8 модных оттенков 2019 года


2098
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Хотите сделать ваш дом модным и красивым? Нет ничего проще — выбирайте любой из этих оттенков и добавляйте его в свой интерьер.

Содержание

Ежегодно Институт цвета Pantone сообщает миллионам поклонников интерьерной моды, какой цвет будет самым популярным в течение очередных двенадцати месяцев. И часто название цвета оказывается более интригующим, чем причины такого выбора. Но все уже свершилось, главным оттенком нынешнего года стал «живой коралл». Как он выглядит? Нежно до невозможности. Как его использовать в интерьере? Это мы сейчас покажем. Если же вам коралл не мил, посмотрите, какие еще цвета будут модными в этом году. Есть из чего выбирать!

1. Живой коралл

Но сначала все-таки о «живом коралле». Он немного похож на фаворита 2016 года под названием «лососевый», который часто даже путают с коралловым. На самом деле они совершенно разные. В лососевом больше оранжевого, даже апельсинового, а в коралловом — розового. 

Диван в коралловом оттенке станет королем интерьера на фоне белых стен и светлого оттенка напольного покрытия. В общем, скандинавские мотивы идеальны для «коралловой» дружбы. Если же в вашей гостиной стоит белый диван, подумайте о том, чтобы сделать «живыми и коралловыми» стены. Ну хотя бы одну. Если найдете хорошего мастера, попросите его окрасить стену с эффектом омбре. А в ванную комнату, где будут всего два оттенка — белый и коралловый, зачастят ваши гости.

Фото: brw.pl
1/4
Фото: deabyday.tv
2/4
Фото: i1.wp.com
3/4
Фото: i1.wp.com
4/4

2. Пряный мед

Галерею модных цветов этого года после «живого коралла» открывает «пряный мед» (Spiced Honey). Это теплый карамельный оттенок, в который добавлен древесный, песчаный или янтарный штрих. В зависимости от такого сочетания пряный мед получает более светлый или более темный, но неизменно теплый тон. Многие путают его с коричневой палитрой, но между ними нет ничего общего. 

Белая отделка или мебель отлично подчеркивает все нюансы медовых вариантов. В спальне такой цвет окажется очень уместен — он успокаивает и согревает. Если вы хотите оформить в песчаном оттенке пряного меда свою гостиную, предусмотрите несколько более темных аксессуаров небольшого размера той же палитры — сочетание получится насыщенное, а комната визуально расширится.

Фото: designersfromrussia.ru
1/4
Фото: img.static-rmg.be
2/4
Фото: michelleogundehin.com
3/4
Фото: michelleogundehin.com
4/4

3. Французская ваниль

Представьте, что вы взяли немного солнечных лучей и посыпали их ванильным порошком. Тепло, нежно и вкусно! Вот так и выглядит в интерьере цвет под названием «французская ваниль». В комнате с маленьким окном этот цвет может увеличить объем и согреть вас даже в хмурую погоду. Отлично выглядит в детской. 

Дополнить французскую ваниль можно текстилем с цветочным рисунком или в пастельных тонах. Дерево в качестве отделки или небольших предметов мебели тоже уместно. Кажется, что даже живые растения в таком интерьере готовы цвести круглый год!

Фото: sonnhagiatruyen.com
1/4
Фото: i0.wp.com
2/4
Фото: topdom.ru
3/4
Фото: birgegraf.ru
4/4

4. Мята

Светлый мятный оттенок напоминает о стиле кантри, но хорош сам по себе и в любом помещении. Его не может быть слишком много. Он спокойный, оказывает расслабляющее действие на психику, улучшает настроение. 

В гостиной мятный оттенок прекрасно будет гармонировать с мебелью пудрового оттенка, в этом случае никаких ярких акцентов добавлять уже не нужно. В спальне мятный поможет быстрее уснуть и видеть приятные сны. В ванной комнате в окружении мяты вы почувствуете себя лучше, чем в любом спа-салоне. Ну а если вы любите эпатировать гостей, добавляйте текстиль или подушки в любом экстравагантном или даже кислотном оттенке в мятную комнату. Главное, что все это можно быстро спрятать подальше и снова радоваться покою в своем доме.

Фото: knowhunger.org
1/4
Фото: archzine.net
2/4
Фото: archzine.net
3/4
Фото: archzine.net
4/4

5. Серо-зеленый

Именно такая парочка выглядит как единое цветовое оформление. При любой пропорции оттенков есть разнообразие, к тому же всегда можно сделать больше серого или добавить зеленого. Все эксперименты с цветом производите в рамках этих двух оттенков — и ваш интерьер скажет вам спасибо, оставаясь приятным и спокойным, интеллигентным и нежным. Важно помнить, что такая цветовая гамма нуждается в более сложном или просто ярком освещении. Хотя гораздо лучше предусмотреть разные виды светильников, в том числе встроеннные, точечные и с диммером. И еще: немного «живого коралла» в таком интерьере будет дизайнерской находкой. Скажите потом друзьям, что сами придумали такое сочетание. 

Фото: archzine.net
1/4
Фото: archzine.net
2/4
Фото: archzine.net
3/4
Фото: archzine.net
4/4

6. Нежный фиолетовый

Описать такой оттенок очень сложно. Но попробуем. Это цвет распускающейся ранним майским утром сирени, когда крохотные лепестки еще не проснулись, но уже почувствовали прикосновение нежного солнечного луча и услышали жужжание подлетающего шмеля.  

Все оттенки зелени, лета, тепла, моря, неги в декоре — на ваше усмотрение. Если вам нравится нежный фиолетовый цвет, вкус у вас точно есть. Используйте его и подключайте интуицию — интерьер получится впечатляющим.

Фото: travelemag.com
1/4
Фото: macejkovic.com
2/4
Фото: topdom.ru
3/4
Фото: enterpriseymca.org
4/4

7. Вишневый

Странно, что вишневый вообще может выйти из моды. Его обилие не портит впечатление от интерьера и не вызывает желания убежать от такого напора цвета. Вишневый и камин, вишневый и кресла из натурального дерева, вишневый и текстиль — все это правильный выбор. Рядом с вишневым любой цвет приобретает некую аристократичность. Гостиная с вишневыми оттенками, кухня или ванная — берите все!

Фото: dekhvideo.com
1/4
Фото: reins.com.ua
2/4
Фото: lindalo.ru
3/4
Фото: reins.com.ua
4/4

8. Оливковый

Цвет зеленых оливок не любит ярких оттенков рядом. Идеальное сочетание — с белым. Тут все почти как в мятном интерьере. Но разница есть, и вы ее почувствуете, если купите, например, кресло именно в оттенке зеленых оливок. Поставьте его в  гостиной — и через несколько дней вы решите сделать оливковые перемены во всем интерьере. 

С оливковым отлично дружит дерево. И кажется, здесь неплохо смотрелась бы подушечка или вазочка в цвете живого коралла. Не зря же он главный цвет года, хотя остальные семь тоже хороши — каждый по-своему. 

Фото: sailkarting.com
1/4
Фото: mydesignchic.com
2/4
Фото: aranyawiwake.com
3/4
Фото: erikaward.com
4/4
ltr">Ежегодно Институт цвета Pantone сообщает миллионам поклонников интерьерной моды, какой цвет будет самым популярным в течение очередных двенадцати месяцев. И часто название цвета оказывается более интригующим, чем причины такого выбора. Но все уже свершилось, главным оттенком нынешнего года стал «живой коралл». Как он выглядит? Нежно до невозможности. Как его использовать в интерьере? Это мы сейчас покажем. Если же вам коралл не мил, посмотрите, какие еще цвета будут модными в этом году. Есть из чего выбирать!

1. Живой коралл

Но сначала все-таки о «живом коралле». Он немного похож на фаворита 2016 года под названием «лососевый», который часто даже путают с коралловым. На самом деле они совершенно разные. В лососевом больше оранжевого, даже апельсинового, а в коралловом — розового. 

Диван в коралловом оттенке станет королем интерьера на фоне белых стен и светлого оттенка напольного покрытия. В общем, скандинавские мотивы идеальны для «коралловой» дружбы. Если же в вашей гостиной стоит белый диван, подумайте о том, чтобы сделать «живыми и коралловыми» стены. Ну хотя бы одну. Если найдете хорошего мастера, попросите его окрасить стену с эффектом омбре. А в ванную комнату, где будут всего два оттенка — белый и коралловый, зачастят ваши гости.

Фото: brw.pl
1/4
Фото: deabyday.tv
2/4
Фото: i1.wp.com
3/4
Фото: i1.wp.com
4/4

2. Пряный мед

Галерею модных цветов этого года после «живого коралла» открывает «пряный мед» (Spiced Honey). Это теплый карамельный оттенок, в который добавлен древесный, песчаный или янтарный штрих. В зависимости от такого сочетания пряный мед получает более светлый или более темный, но неизменно теплый тон. Многие путают его с коричневой палитрой, но между ними нет ничего общего. 

Белая отделка или мебель отлично подчеркивает все нюансы медовых вариантов. В спальне такой цвет окажется очень уместен — он успокаивает и согревает. Если вы хотите оформить в песчаном оттенке пряного меда свою гостиную, предусмотрите несколько более темных аксессуаров небольшого размера той же палитры — сочетание получится насыщенное, а комната визуально расширится.

Фото: designersfromrussia.ru
1/4
Фото: img.static-rmg.be
2/4
Фото: michelleogundehin.com
3/4
Фото: michelleogundehin.com
4/4

3. Французская ваниль

Представьте, что вы взяли немного солнечных лучей и посыпали их ванильным порошком. Тепло, нежно и вкусно! Вот так и выглядит в интерьере цвет под названием «французская ваниль». В комнате с маленьким окном этот цвет может увеличить объем и согреть вас даже в хмурую погоду. Отлично выглядит в детской. 

Дополнить французскую ваниль можно текстилем с цветочным рисунком или в пастельных тонах. Дерево в качестве отделки или небольших предметов мебели тоже уместно. Кажется, что даже живые растения в таком интерьере готовы цвести круглый год!

Фото: sonnhagiatruyen.com
1/4
Фото: i0.wp.com
2/4
Фото: topdom.ru
3/4
Фото: birgegraf.ru
4/4

4. Мята

Светлый мятный оттенок напоминает о стиле кантри, но хорош сам по себе и в любом помещении. Его не может быть слишком много. Он спокойный, оказывает расслабляющее действие на психику, улучшает настроение. 

В гостиной мятный оттенок прекрасно будет гармонировать с мебелью пудрового оттенка, в этом случае никаких ярких акцентов добавлять уже не нужно. В спальне мятный поможет быстрее уснуть и видеть приятные сны. В ванной комнате в окружении мяты вы почувствуете себя лучше, чем в любом спа-салоне. Ну а если вы любите эпатировать гостей, добавляйте текстиль или подушки в любом экстравагантном или даже кислотном оттенке в мятную комнату. Главное, что все это можно быстро спрятать подальше и снова радоваться покою в своем доме.

Фото: knowhunger.org
1/4
Фото: archzine.net
2/4
Фото: archzine.net
3/4
Фото: archzine.net
4/4

5. Серо-зеленый

Именно такая парочка выглядит как единое цветовое оформление. При любой пропорции оттенков есть разнообразие, к тому же всегда можно сделать больше серого или добавить зеленого. Все эксперименты с цветом производите в рамках этих двух оттенков — и ваш интерьер скажет вам спасибо, оставаясь приятным и спокойным, интеллигентным и нежным. Важно помнить, что такая цветовая гамма нуждается в более сложном или просто ярком освещении. Хотя гораздо лучше предусмотреть разные виды светильников, в том числе встроеннные, точечные и с диммером. И еще: немного «живого коралла» в таком интерьере будет дизайнерской находкой. Скажите потом друзьям, что сами придумали такое сочетание. 

Фото: archzine.net
1/4
Фото: archzine.net
2/4
Фото: archzine.net
3/4
Фото: archzine.net
4/4

6. Нежный фиолетовый

Описать такой оттенок очень сложно. Но попробуем. Это цвет распускающейся ранним майским утром сирени, когда крохотные лепестки еще не проснулись, но уже почувствовали прикосновение нежного солнечного луча и услышали жужжание подлетающего шмеля.  

Все оттенки зелени, лета, тепла, моря, неги в декоре — на ваше усмотрение. Если вам нравится нежный фиолетовый цвет, вкус у вас точно есть. Используйте его и подключайте интуицию — интерьер получится впечатляющим.

Фото: travelemag.com
1/4
Фото: macejkovic.com
2/4
Фото: topdom.ru
3/4
Фото: enterpriseymca.org
4/4

7. Вишневый

Странно, что вишневый вообще может выйти из моды. Его обилие не портит впечатление от интерьера и не вызывает желания убежать от такого напора цвета. Вишневый и камин, вишневый и кресла из натурального дерева, вишневый и текстиль — все это правильный выбор. Рядом с вишневым любой цвет приобретает некую аристократичность. Гостиная с вишневыми оттенками, кухня или ванная — берите все!

Фото: dekhvideo.com
1/4
Фото: reins.com.ua
2/4
Фото: lindalo.ru
3/4
Фото: reins.com.ua
4/4

8. Оливковый

Цвет зеленых оливок не любит ярких оттенков рядом. Идеальное сочетание — с белым. Тут все почти как в мятном интерьере. Но разница есть, и вы ее почувствуете, если купите, например, кресло именно в оттенке зеленых оливок. Поставьте его в  гостиной — и через несколько дней вы решите сделать оливковые перемены во всем интерьере. 

С оливковым отлично дружит дерево. И кажется, здесь неплохо смотрелась бы подушечка или вазочка в цвете живого коралла. Не зря же он главный цвет года, хотя остальные семь тоже хороши — каждый по-своему. 

Фото: sailkarting.com
1/4
Фото: mydesignchic.com
2/4
Фото: aranyawiwake.com
3/4
Фото: erikaward.com
4/4

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