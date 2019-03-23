8 модных оттенков 2019 года

Хотите сделать ваш дом модным и красивым? Нет ничего проще — выбирайте любой из этих оттенков и добавляйте его в свой интерьер.
Ежегодно Институт цвета Pantone сообщает миллионам поклонников интерьерной моды, какой цвет будет самым популярным в течение очередных двенадцати месяцев. И часто название цвета оказывается более интригующим, чем причины такого выбора. Но все уже свершилось, главным оттенком нынешнего года стал «живой коралл». Как он выглядит? Нежно до невозможности. Как его использовать в интерьере? Это мы сейчас покажем. Если же вам коралл не мил, посмотрите, какие еще цвета будут модными в этом году. Есть из чего выбирать!
1. Живой коралл
Но сначала все-таки о «живом коралле». Он немного похож на фаворита 2016 года под названием «лососевый», который часто даже путают с коралловым. На самом деле они совершенно разные. В лососевом больше оранжевого, даже апельсинового, а в коралловом — розового.
Диван в коралловом оттенке станет королем интерьера на фоне белых стен и светлого оттенка напольного покрытия. В общем, скандинавские мотивы идеальны для «коралловой» дружбы. Если же в вашей гостиной стоит белый диван, подумайте о том, чтобы сделать «живыми и коралловыми» стены. Ну хотя бы одну. Если найдете хорошего мастера, попросите его окрасить стену с эффектом омбре. А в ванную комнату, где будут всего два оттенка — белый и коралловый, зачастят ваши гости.
2. Пряный мед
Галерею модных цветов этого года после «живого коралла» открывает «пряный мед» (Spiced Honey). Это теплый карамельный оттенок, в который добавлен древесный, песчаный или янтарный штрих. В зависимости от такого сочетания пряный мед получает более светлый или более темный, но неизменно теплый тон. Многие путают его с коричневой палитрой, но между ними нет ничего общего.
Белая отделка или мебель отлично подчеркивает все нюансы медовых вариантов. В спальне такой цвет окажется очень уместен — он успокаивает и согревает. Если вы хотите оформить в песчаном оттенке пряного меда свою гостиную, предусмотрите несколько более темных аксессуаров небольшого размера той же палитры — сочетание получится насыщенное, а комната визуально расширится.
3. Французская ваниль
Представьте, что вы взяли немного солнечных лучей и посыпали их ванильным порошком. Тепло, нежно и вкусно! Вот так и выглядит в интерьере цвет под названием «французская ваниль». В комнате с маленьким окном этот цвет может увеличить объем и согреть вас даже в хмурую погоду. Отлично выглядит в детской.
Дополнить французскую ваниль можно текстилем с цветочным рисунком или в пастельных тонах. Дерево в качестве отделки или небольших предметов мебели тоже уместно. Кажется, что даже живые растения в таком интерьере готовы цвести круглый год!
4. Мята
Светлый мятный оттенок напоминает о стиле кантри, но хорош сам по себе и в любом помещении. Его не может быть слишком много. Он спокойный, оказывает расслабляющее действие на психику, улучшает настроение.
В гостиной мятный оттенок прекрасно будет гармонировать с мебелью пудрового оттенка, в этом случае никаких ярких акцентов добавлять уже не нужно. В спальне мятный поможет быстрее уснуть и видеть приятные сны. В ванной комнате в окружении мяты вы почувствуете себя лучше, чем в любом спа-салоне. Ну а если вы любите эпатировать гостей, добавляйте текстиль или подушки в любом экстравагантном или даже кислотном оттенке в мятную комнату. Главное, что все это можно быстро спрятать подальше и снова радоваться покою в своем доме.
5. Серо-зеленый
Именно такая парочка выглядит как единое цветовое оформление. При любой пропорции оттенков есть разнообразие, к тому же всегда можно сделать больше серого или добавить зеленого. Все эксперименты с цветом производите в рамках этих двух оттенков — и ваш интерьер скажет вам спасибо, оставаясь приятным и спокойным, интеллигентным и нежным. Важно помнить, что такая цветовая гамма нуждается в более сложном или просто ярком освещении. Хотя гораздо лучше предусмотреть разные виды светильников, в том числе встроеннные, точечные и с диммером. И еще: немного «живого коралла» в таком интерьере будет дизайнерской находкой. Скажите потом друзьям, что сами придумали такое сочетание.
6. Нежный фиолетовый
Описать такой оттенок очень сложно. Но попробуем. Это цвет распускающейся ранним майским утром сирени, когда крохотные лепестки еще не проснулись, но уже почувствовали прикосновение нежного солнечного луча и услышали жужжание подлетающего шмеля.
Все оттенки зелени, лета, тепла, моря, неги в декоре — на ваше усмотрение. Если вам нравится нежный фиолетовый цвет, вкус у вас точно есть. Используйте его и подключайте интуицию — интерьер получится впечатляющим.
7. Вишневый
Странно, что вишневый вообще может выйти из моды. Его обилие не портит впечатление от интерьера и не вызывает желания убежать от такого напора цвета. Вишневый и камин, вишневый и кресла из натурального дерева, вишневый и текстиль — все это правильный выбор. Рядом с вишневым любой цвет приобретает некую аристократичность. Гостиная с вишневыми оттенками, кухня или ванная — берите все!
8. Оливковый
Цвет зеленых оливок не любит ярких оттенков рядом. Идеальное сочетание — с белым. Тут все почти как в мятном интерьере. Но разница есть, и вы ее почувствуете, если купите, например, кресло именно в оттенке зеленых оливок. Поставьте его в гостиной — и через несколько дней вы решите сделать оливковые перемены во всем интерьере.
С оливковым отлично дружит дерево. И кажется, здесь неплохо смотрелась бы подушечка или вазочка в цвете живого коралла. Не зря же он главный цвет года, хотя остальные семь тоже хороши — каждый по-своему.
1. Живой коралл
Но сначала все-таки о «живом коралле». Он немного похож на фаворита 2016 года под названием «лососевый», который часто даже путают с коралловым. На самом деле они совершенно разные. В лососевом больше оранжевого, даже апельсинового, а в коралловом — розового.
Диван в коралловом оттенке станет королем интерьера на фоне белых стен и светлого оттенка напольного покрытия. В общем, скандинавские мотивы идеальны для «коралловой» дружбы. Если же в вашей гостиной стоит белый диван, подумайте о том, чтобы сделать «живыми и коралловыми» стены. Ну хотя бы одну. Если найдете хорошего мастера, попросите его окрасить стену с эффектом омбре. А в ванную комнату, где будут всего два оттенка — белый и коралловый, зачастят ваши гости.
2. Пряный мед
Галерею модных цветов этого года после «живого коралла» открывает «пряный мед» (Spiced Honey). Это теплый карамельный оттенок, в который добавлен древесный, песчаный или янтарный штрих. В зависимости от такого сочетания пряный мед получает более светлый или более темный, но неизменно теплый тон. Многие путают его с коричневой палитрой, но между ними нет ничего общего.
Белая отделка или мебель отлично подчеркивает все нюансы медовых вариантов. В спальне такой цвет окажется очень уместен — он успокаивает и согревает. Если вы хотите оформить в песчаном оттенке пряного меда свою гостиную, предусмотрите несколько более темных аксессуаров небольшого размера той же палитры — сочетание получится насыщенное, а комната визуально расширится.
3. Французская ваниль
Представьте, что вы взяли немного солнечных лучей и посыпали их ванильным порошком. Тепло, нежно и вкусно! Вот так и выглядит в интерьере цвет под названием «французская ваниль». В комнате с маленьким окном этот цвет может увеличить объем и согреть вас даже в хмурую погоду. Отлично выглядит в детской.
Дополнить французскую ваниль можно текстилем с цветочным рисунком или в пастельных тонах. Дерево в качестве отделки или небольших предметов мебели тоже уместно. Кажется, что даже живые растения в таком интерьере готовы цвести круглый год!
4. Мята
Светлый мятный оттенок напоминает о стиле кантри, но хорош сам по себе и в любом помещении. Его не может быть слишком много. Он спокойный, оказывает расслабляющее действие на психику, улучшает настроение.
В гостиной мятный оттенок прекрасно будет гармонировать с мебелью пудрового оттенка, в этом случае никаких ярких акцентов добавлять уже не нужно. В спальне мятный поможет быстрее уснуть и видеть приятные сны. В ванной комнате в окружении мяты вы почувствуете себя лучше, чем в любом спа-салоне. Ну а если вы любите эпатировать гостей, добавляйте текстиль или подушки в любом экстравагантном или даже кислотном оттенке в мятную комнату. Главное, что все это можно быстро спрятать подальше и снова радоваться покою в своем доме.
5. Серо-зеленый
Именно такая парочка выглядит как единое цветовое оформление. При любой пропорции оттенков есть разнообразие, к тому же всегда можно сделать больше серого или добавить зеленого. Все эксперименты с цветом производите в рамках этих двух оттенков — и ваш интерьер скажет вам спасибо, оставаясь приятным и спокойным, интеллигентным и нежным. Важно помнить, что такая цветовая гамма нуждается в более сложном или просто ярком освещении. Хотя гораздо лучше предусмотреть разные виды светильников, в том числе встроеннные, точечные и с диммером. И еще: немного «живого коралла» в таком интерьере будет дизайнерской находкой. Скажите потом друзьям, что сами придумали такое сочетание.
6. Нежный фиолетовый
Описать такой оттенок очень сложно. Но попробуем. Это цвет распускающейся ранним майским утром сирени, когда крохотные лепестки еще не проснулись, но уже почувствовали прикосновение нежного солнечного луча и услышали жужжание подлетающего шмеля.
Все оттенки зелени, лета, тепла, моря, неги в декоре — на ваше усмотрение. Если вам нравится нежный фиолетовый цвет, вкус у вас точно есть. Используйте его и подключайте интуицию — интерьер получится впечатляющим.
7. Вишневый
Странно, что вишневый вообще может выйти из моды. Его обилие не портит впечатление от интерьера и не вызывает желания убежать от такого напора цвета. Вишневый и камин, вишневый и кресла из натурального дерева, вишневый и текстиль — все это правильный выбор. Рядом с вишневым любой цвет приобретает некую аристократичность. Гостиная с вишневыми оттенками, кухня или ванная — берите все!
8. Оливковый
Цвет зеленых оливок не любит ярких оттенков рядом. Идеальное сочетание — с белым. Тут все почти как в мятном интерьере. Но разница есть, и вы ее почувствуете, если купите, например, кресло именно в оттенке зеленых оливок. Поставьте его в гостиной — и через несколько дней вы решите сделать оливковые перемены во всем интерьере.
С оливковым отлично дружит дерево. И кажется, здесь неплохо смотрелась бы подушечка или вазочка в цвете живого коралла. Не зря же он главный цвет года, хотя остальные семь тоже хороши — каждый по-своему.
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