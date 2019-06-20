Белоснежная двушка с птицами на стене

Итак, заходим. Казалось бы, небольшой восьмиметровый коридор, но при этом нет чувства наваливающейся тесноты. Никаких крючков, вешалок, полочек. Все спрятано во вместительный шкаф-купе. Он встроен в нишу и не загромождает пространство. Более того, его зеркальные двери, в совокупности с расположенным по соседству большим зеркалом , создают эффект расширения, а белый цвет стен со слегка серым оттенком усиливает его. К тому же владельцы квартиры теперь без труда могут рассмотреть себя с головы до пят практически в 3D-объеме.

Наши специалисты выполнили проект двухкомнатной квартиры для молодой семьи. Заказчики хотели, чтобы новое жилье было без излишеств, выглядело очень лаконично, но при этом не казалось скучным. Для реализации проекта пришлось сделать небольшую перепланировку , так как изначально это была квартира-студия. По просьбе хозяев дизайнеры обособили спальную комнату, установив перегородки из пеноблоков. Возведение какой бы то ни было стены в помещении всегда осуществляется в ущерб его просторности. Желая избавить заказчиков от возможных сожалений об утраченном объеме, наши специалисты поставили перед собой задачу найти решения, позволяющие визуально исправить такое восприятие. Они сделали квартиру максимально светлой, наполнили ее ощущением легкости, воздушности. Давайте посмотрим, что у них получилось.

На противоположной стороне коридора, рядом с санузлом, дизайнеры установили небольшой шкаф, повторяющий цвет стен, а потому не бросающийся в глаза. В него они перенесли стиральную машину, чтобы сэкономить место в ванной комнате.

Черная дверь и созвучное ей обрамление зеркальных поверхностей создают определенную строгость, подчеркивающую установленный в прихожей порядок и отсутствие всего лишнего, зрительно скрадывающего пространство.

Фото: rerooms.ru

2. Кухня-гостиная

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Проходим дальше и попадаем в кухню-гостиную. Мы помним, что перепланировке подверглась небольшая квартира-студия и главной задачей было максимально не потерять объем. Поэтому и здесь использовали бело-серую цветовую гамму с черными элементами, которые при правильном расположении могут иллюзорно увеличивать высоту и глубину помещения. Также дизайнеры отказались от каких-либо дополнительных осязаемых перегородок и применили способ зонирования посредством цветовых решений. Строгий черный кухонный гарнитур явно диссонирует с большим мягким светло-серым диваном, но их связывает монолитный пол, сделанный из темной дубовой паркетной доски. Своеобразным продолжением кухонного гарнитура стали черная прямоугольная тумба для телевизора и столь же простые полки на стене, отделанной декоративной штукатуркой серых оттенков. Таким образом мы получили два в одном: единое незагроможденное пространство с двумя автономными зонами. На их границе находится черный металлический столик со стеклянной столешницей, ставший удачным интерьерным решением, а также выполняющий практическую функцию для кухни и гостиной одновременно.

Три окна, расположенные на двух чисто-белых стенах, щедро наполняют помещение дневным светом, который в сумерках заменяют два круглых потолочных светильника довольно большого диаметра. Украшают кухню-столовую расставленные на полках немногочисленные и не выбивающиеся из общей цветовой гаммы аксессуары, а также диванные подушки с черно-бело-серым геометрическим рисунком и находящийся над обеденным столом необычный светильник в стиле лофт, по дизайну перекликающийся с корабельными мачтами на черно-белом постере.

3. Спальня

Спальная комната почти полностью получилась белой. Стены оклеены обоями и выкрашены. Часть помещения занял вместительный шкаф-купе. Его дверцы тоже выполнены в белом цвете, поэтому он визуально сливается с общей обстановкой, не поглощая пространства. Центральное место занимает широкая двуспальная кровать, сделанная из темного дерева, которое хорошо сочетается с напольным паркетным покрытием того же оттенка. Напротив кровати расположились как будто застывшие в невесомости подвесная тумба и телевизор.

Еще более светлым помещение делают два окна. Если утром хозяевам захочется поспать подольше, от назойливых солнечных лучей их уберегут однотонные бледно-серые римские шторы, такие же скромные, как и в кухне-гостиной. Для темного времени суток предусмотрена небольшая легкая фигурная люстра, декорированная стеклянными каплями. Дополнительное освещение дают два бра, по форме напоминающие летящие навстречу друг другу бумажные самолетики. Стену над кроватью дизайнеры украсили объемными фигурками в виде стремящихся ввысь птиц. Завершают эту воздушную композицию словно взявшиеся из ниоткуда парящие прикроватные тумбочки.

4. Ванная комната

Совмещенная с санузлом ванная комната занимает почти 4 квадратных метра. Трубы и сливная конструкция унитаза спрятаны от глаз. Открытые длинные полки под раковиной и довольно большое без обрамления зеркало над ними зрительно углубляют пространство. Цветовая гамма все та же – бело-серая с редкими вкраплениями черного. И опять все скромно и лаконично. Единственное «излишество» – зона раковины и унитаза выделена керамической плиткой с цветочным и геометрическим узорами.

Фото: rerooms.ru