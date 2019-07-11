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Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стеной


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Сегодня мы покажем очень светлый и натуралистичный интерьер двушки с обилием дерева, зелеными растениями и «природным» декором. В такой квартире напрочь забываешь о городе за окном!

Дизайн-проект реализован в просторной двухкомнатной квартире площадью 68,7 метра с раздельными кухней и гостиной, большой спальней и даже компактным импровизированным кабинетом

Для оформления интерьера были выбраны максимально светлые цвета, чтобы сделать пространство визуально просторнее и добавить света. При этом отделка разбавляется яркими акцентами, благодаря чему облик двушки приобретает более живой, привлекательный вид.

Проводим для вас экскурсию по каждой комнате квартиры и любуемся работой профессиональных дизайнеров из ReRooms.

Прихожая

В прихожей и коридоре нас встречает светлый интерьер с бежевыми стенами, которые органично дополняются деревянным ламинатом на полу. Благодаря такой светлой отделке пространство прихожей кажется больше и просторнее. Этот эффект усиливается благодаря большому зеркалу на стене.

Фото № 1: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru

Вся мебель тоже выполнена в светлых тонах: белый комод с деревянной столешницей, белая подвесная полка с вешалками для верхней одежды и бежево-коричневый пуф. Чтобы дополнительно выделить все предметы мебели в интерьере и сделать на них акцент, стена за ними оформлена в контрастном черном цвете. 

Декора в прихожей и коридоре нет — чтобы не занимать пространство и не захламлять помещение. В качестве единственного украшения используется зеленое растение на комоде.

Фото № 2: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru

Гостиная с лоджией

Гостиная выполнена в более яркой и насыщенной палитре. Помимо бежевого и белого цветов здесь есть коричневый, зеленый и синий — в обивке мягкой мебели и на текстиле. Вся палитра комнаты натуральная, придающая интерьеру природный характер. Только стена за диваном окрашена в контрастный черный цвет, чтобы на ее фоне выделялась меблировка.

Сымитировать в гостиной ощущение живой природы помогают оригинальные предметы, например пара журнальных столиков, стилизованных под срубы из стволов деревьев. Для комфортного времяпрепровождения гостиная оснащена большим количеством текстиля: подушками на диване и несколькими креслами-мешками. Текстиль также выполняет акцентную функцию в интерьере.

Для хранения используется большой шкаф-стенка до самого потолка, в конструкции которого чередуются открытые полки и закрытые ящики. Современный шкаф полностью оформлен в белом цвете и потому визуально не загромождает пространство гостиной, предоставляя при этом много места для хранения.ltr">Дизайн-проект реализован в просторной двухкомнатной квартире площадью 68,7 метра с раздельными кухней и гостиной, большой спальней и даже компактным импровизированным кабинетом

Для оформления интерьера были выбраны максимально светлые цвета, чтобы сделать пространство визуально просторнее и добавить света. При этом отделка разбавляется яркими акцентами, благодаря чему облик двушки приобретает более живой, привлекательный вид.

Проводим для вас экскурсию по каждой комнате квартиры и любуемся работой профессиональных дизайнеров из ReRooms.

Прихожая

В прихожей и коридоре нас встречает светлый интерьер с бежевыми стенами, которые органично дополняются деревянным ламинатом на полу. Благодаря такой светлой отделке пространство прихожей кажется больше и просторнее. Этот эффект усиливается благодаря большому зеркалу на стене.

Фото № 1: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru

Вся мебель тоже выполнена в светлых тонах: белый комод с деревянной столешницей, белая подвесная полка с вешалками для верхней одежды и бежево-коричневый пуф. Чтобы дополнительно выделить все предметы мебели в интерьере и сделать на них акцент, стена за ними оформлена в контрастном черном цвете. 

Декора в прихожей и коридоре нет — чтобы не занимать пространство и не захламлять помещение. В качестве единственного украшения используется зеленое растение на комоде.

Фото № 2: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru

Гостиная с лоджией

Гостиная выполнена в более яркой и насыщенной палитре. Помимо бежевого и белого цветов здесь есть коричневый, зеленый и синий — в обивке мягкой мебели и на текстиле. Вся палитра комнаты натуральная, придающая интерьеру природный характер. Только стена за диваном окрашена в контрастный черный цвет, чтобы на ее фоне выделялась меблировка.

Сымитировать в гостиной ощущение живой природы помогают оригинальные предметы, например пара журнальных столиков, стилизованных под срубы из стволов деревьев. Для комфортного времяпрепровождения гостиная оснащена большим количеством текстиля: подушками на диване и несколькими креслами-мешками. Текстиль также выполняет акцентную функцию в интерьере.

Для хранения используется большой шкаф-стенка до самого потолка, в конструкции которого чередуются открытые полки и закрытые ящики. Современный шкаф полностью оформлен в белом цвете и потому визуально не загромождает пространство гостиной, предоставляя при этом много места для хранения.

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Фото № 3: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru 

Фото № 4: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru 

Комната продолжается утепленной лоджией, на которой разместилась дополнительная зона отдыха с креслом, пуфиком и журнальным столиком, а также декором в виде картин с пейзажами. Отделка лоджии выполнена в сочетании белого и черного цветов, однако контраст сглаживается при помощи коричневых, зеленых и голубых оттенков.

Фото № 5: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru 

Кухня 

Кухня оформлена в сочетании белого, серого и бежевого. В качестве яркого акцента красный цвет использован в текстиле и на большой картине над диваном. 

Кухонный гарнитур окрашен сразу в два цвета: основные тумбы с раковиной в столешнице и плитой — серые, а подвесные шкафы и холодильник — белые. Благодаря тому что верхняя часть гарнитура сливается с белой стеной, пространство комнаты визуально освобождается и становится больше.

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Фото № 6: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru 

Фото № 7: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru 

Метраж кухни позволил организовать рядом с гарнитуром еще и обеденную зону — она состоит из нескольких стульев и светлого круглого столика, который занимает гораздо меньше пространства по сравнению с прямоугольным. Экономить место в столовой зоне помогают компактные римские шторы на окнах вместо традиционных занавесок.

Спальня

Главная особенность спальни в том, что деревом в комнате оформлен не только пол, но и целая стена за кроватью: она играет роль акцентной и делает природный характер интерьера более выразительным. 

Фото № 8: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru 

На этой стене расположены две прикроватные лампы и красивый дизайнерский светильник.

Фото № 9: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru 

Противоположная стена имеет совершенно другой дизайн: она окрашена в темно-синий цвет и контрастирует с остальной светлой отделкой спальни. Такое решение делает дизайн комнаты более современным. На темном фоне эффектно выделяется монохромная картина с пейзажем.

Фото № 10: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru

Пространство спальни организовано таким образом, чтобы сохранить максимум свободного места и простора. Для хранения используется встроенный шкаф-купе с зеркальными дверцами, а в самой комнате совсем мало мебели — только кровать и пара функциональных тумбочек.

Кабинет

К спальне примыкает небольшой балкон, который дизайнеры ReRooms трансформировали в уютный стильный кабинет. Здесь нет природных мотивов и натуральных цветов — благодаря голым кирпичным стенам в дизайне кабинета ярко выражается современный стиль лофт.

Фото № 11: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru 

Чтобы оставить больше свободного места, вместо традиционного стола дизайнеры подобрали узкую подвесную столешницу. А вместо классических занавесок повесили на окна тонкие рулонные шторы. Предусмотрено также компактное место для хранения в виде минималистичных подвесных полок. 

Ванная

Интерьер ванной комнаты тоже оформлен в современном стиле с использованием стеклянных перегородок — они делают облик комнаты более легким и просторным.

Фото № 12: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru 

Светло-бежевая палитра, расширяющая пространство небольшой ванной, органично разбавляется темно-коричневой «кирпичной» плиткой. Она уложена ровно посередине всех стен и будто разрезает их пополам — благодаря этому стены кажутся выше. 

Фото № 13: Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стенойФото: rerooms.ru 

Ванная оборудована современной подвесной сантехникой и мебелью, а также большим безрамочным зеркалом с собственной подсветкой по бокам.

Стоимость дизайн-проекта этой двухкомнатной квартиры — 39 990 рублей. Полный список использованных отделочных материалов и мебели с ценами вы можете посмотреть в подробной ведомости

#Дизайн-проект#двухкомнатная квартира#Гостиная
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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