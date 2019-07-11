Ближе к природе: светлая двушка с природными мотивами и акцентной деревянной стеной

Дизайн-проект реализован в просторной двухкомнатной квартире площадью 68,7 метра с раздельными кухней и гостиной, большой спальней и даже компактным импровизированным кабинетом.

Для оформления интерьера были выбраны максимально светлые цвета, чтобы сделать пространство визуально просторнее и добавить света. При этом отделка разбавляется яркими акцентами, благодаря чему облик двушки приобретает более живой, привлекательный вид.

Проводим для вас экскурсию по каждой комнате квартиры и любуемся работой профессиональных дизайнеров из ReRooms.

Прихожая

В прихожей и коридоре нас встречает светлый интерьер с бежевыми стенами, которые органично дополняются деревянным ламинатом на полу. Благодаря такой светлой отделке пространство прихожей кажется больше и просторнее. Этот эффект усиливается благодаря большому зеркалу на стене.

Фото: rerooms.ru

Вся мебель тоже выполнена в светлых тонах: белый комод с деревянной столешницей, белая подвесная полка с вешалками для верхней одежды и бежево-коричневый пуф. Чтобы дополнительно выделить все предметы мебели в интерьере и сделать на них акцент, стена за ними оформлена в контрастном черном цвете.

Декора в прихожей и коридоре нет — чтобы не занимать пространство и не захламлять помещение. В качестве единственного украшения используется зеленое растение на комоде.

Фото: rerooms.ru

Гостиная с лоджией

Гостиная выполнена в более яркой и насыщенной палитре. Помимо бежевого и белого цветов здесь есть коричневый, зеленый и синий — в обивке мягкой мебели и на текстиле. Вся палитра комнаты натуральная, придающая интерьеру природный характер. Только стена за диваном окрашена в контрастный черный цвет, чтобы на ее фоне выделялась меблировка.

Сымитировать в гостиной ощущение живой природы помогают оригинальные предметы, например пара журнальных столиков, стилизованных под срубы из стволов деревьев. Для комфортного времяпрепровождения гостиная оснащена большим количеством текстиля: подушками на диване и несколькими креслами-мешками. Текстиль также выполняет акцентную функцию в интерьере.

Для хранения используется большой шкаф-стенка до самого потолка, в конструкции которого чередуются открытые полки и закрытые ящики. Современный шкаф полностью оформлен в белом цвете и потому визуально не загромождает пространство гостиной, предоставляя при этом много места для хранения.ltr">Дизайн-проект реализован в просторной двухкомнатной квартире площадью 68,7 метра с раздельными кухней и гостиной, большой спальней и даже компактным импровизированным кабинетом.

Для оформления интерьера были выбраны максимально светлые цвета, чтобы сделать пространство визуально просторнее и добавить света. При этом отделка разбавляется яркими акцентами, благодаря чему облик двушки приобретает более живой, привлекательный вид.

Проводим для вас экскурсию по каждой комнате квартиры и любуемся работой профессиональных дизайнеров из ReRooms.

Прихожая

В прихожей и коридоре нас встречает светлый интерьер с бежевыми стенами, которые органично дополняются деревянным ламинатом на полу. Благодаря такой светлой отделке пространство прихожей кажется больше и просторнее. Этот эффект усиливается благодаря большому зеркалу на стене.

Фото: rerooms.ru

Вся мебель тоже выполнена в светлых тонах: белый комод с деревянной столешницей, белая подвесная полка с вешалками для верхней одежды и бежево-коричневый пуф. Чтобы дополнительно выделить все предметы мебели в интерьере и сделать на них акцент, стена за ними оформлена в контрастном черном цвете.

Декора в прихожей и коридоре нет — чтобы не занимать пространство и не захламлять помещение. В качестве единственного украшения используется зеленое растение на комоде.

Фото: rerooms.ru

Гостиная с лоджией

Гостиная выполнена в более яркой и насыщенной палитре. Помимо бежевого и белого цветов здесь есть коричневый, зеленый и синий — в обивке мягкой мебели и на текстиле. Вся палитра комнаты натуральная, придающая интерьеру природный характер. Только стена за диваном окрашена в контрастный черный цвет, чтобы на ее фоне выделялась меблировка.

Сымитировать в гостиной ощущение живой природы помогают оригинальные предметы, например пара журнальных столиков, стилизованных под срубы из стволов деревьев. Для комфортного времяпрепровождения гостиная оснащена большим количеством текстиля: подушками на диване и несколькими креслами-мешками. Текстиль также выполняет акцентную функцию в интерьере.

Для хранения используется большой шкаф-стенка до самого потолка, в конструкции которого чередуются открытые полки и закрытые ящики. Современный шкаф полностью оформлен в белом цвете и потому визуально не загромождает пространство гостиной, предоставляя при этом много места для хранения.