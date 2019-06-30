Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стиле

Для оформления интерьера был выбран этнический стиль. Его характерные черты — использование в отделке натуральных материалов и цветов, а также текстиля и аксессуаров национального характера.

Заказчики выбрали основными цветами интерьера серый, коричневый и белый. Именно их вы увидите в декоре каждой комнаты. Дизайн получился необычным и запоминающимся. О нюансах оформления каждой комнаты рассказываем подробно.

Прихожая

Прихожая имеет компактные размеры, поэтому дизайнеры постарались ее увеличить с помощью зеркальных поверхностей и вертикальных деревянных реек. Глянцевая дверь и большое зеркало во всю стену умножают пространство за счет отражений, а вертикальные полоски создают эффект очень высокого потолка.

Фото: rerooms.ru

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Напротив входа дизайнеры встроили шкаф для верхней одежды и обуви.

Фото: rerooms.ru

Минималистичный интерьер прихожей дополняет строгий пуф, в котором спрятана обувница.

Фото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

Гостиная, объединенная с кухней, — помещение, в котором дизайнеры смешали несколько стилей. Преобладает этнический, но можно заметить элементы и других направлений. Например, для кухни выбрали предметы в стиле минимализм и светильники, как будто взятые из интерьера в стиле лофт.

Натуральные оттенки прослеживаются во всем оформлении: коричневый диван, припыленно-серый ковер, приглушенные оттенки розового и зеленого.

Фото: rerooms.ru

В каждой из комнат дизайнеры создали оригинальные деревянные акцентные стены. В гостиной за диваном оформлена стена из разных геометрических фигур, созданных из тонких деревянных реек. Каждую комнату обязательно украшает зеленый акцент: живые растения, текстиль, аксессуары или картина.

Фото: rerooms.ru

В гостиной, как в каждой из комнат, реализована многоуровневая система освещения. В квартире, кроме люстр, есть настенные и напольные светильники, а также настольные лампы и подвесные светильники около кровати.

Несмотря на объединение, дизайнеры смогли отделить кухонное пространство от зоны отдыха. Это получилось благодаря более низкому потолку, необычной подвесной вытяжке и белому полу. Остров, на котором разместилась варочная панель, отделил рабочее кухонное пространство от обеденной зоны.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание на окна. Яркое дерево в тон акцентных стен дополняет общую композицию, римские плотные шторы не утяжеляют пространство.

Фото: rerooms.ru

Спальня

Спальня тоже оформлена в цветах основного интерьера. Уюта и теплоты комнате добавляют розовый цвет кровати и аксессуары в таком же цвете, а также светильники по бокам кровати.

Фото: rerooms.ru

Благодаря присоединению балкона к спальне удалось создать уютный уголок, оборудованный длинной столешницей, — это и туалетный столик, и рабочее место. Батарею пришлось перенести на другую стену. Пространство для работы и наведения красоты представляют две разные зоны: в рабочей висит система из открытых полок, а во второй — большое круглое зеркало в необычной раме.

Фото: rerooms.ru

Встроенный напротив кровати большой шкаф кажется продолжением стены. А большое зеркало на одной из дверец — необходимый для любой женщины аксессуар в спальне —делает узкую комнату немного шире.

Фото: rerooms.ru

За незаметной белой дверью около шкафа прячется угловая гардеробная — предмет, о котором мечтает каждая женщина.

Кабинет

Вторая комната оборудована под кабинет. Компактный узкий стол с ящиками подойдет для работы. Во встроенной в стену полке можно хранить безделушки или разместить книги и документы.

Фото: rerooms.ru

Продолжающая композицию деревянная полка может послужить дополнительным пространством для хранения мелочей.

Фото: rerooms.ru

При необходимости комната может быть переоборудована в гостевую спальню. Серый диван раскладывается в полноценное двуспальное место. А большой шкаф послужит для хранения вещей.

Фото: rerooms.ru

Главная ванная комната

Ванная комната оформлена в спокойных бежево-серых оттенках, продолжающих общую концепцию стиля. Две стены напротив друг друга выложены белой плиткой с узором под мрамор.

Фото: rerooms.ru

В ванной дизайнеры создали нишу и спрятали в нее стиральную машину, над которой встроили вместительный шкаф до потолка для хранения бытовой химии и других предметов. Для экономии пространства в созданной стене сделали функциональные полки, на которых можно хранить средства гигиены и косметику. Баночки спрятаны от глаз и всегда под рукой у того, кто принимает душ.

Фото: rerooms.ru

Стеклянная перегородка позволяет энергично принимать ванну или душ — вода не попадет на пол. Подвесная тумба под раковину и подвесной унитаз создают визуальный эффект свободного пола, что тоже расширяет комнату.

Фото: rerooms.ru

Дополнительный санузел

Второй компактный санузел около входа в квартиру оборудован для гостей. Он выполнен в той же гамме, что и основная ванная комната, однако здесь оттенки получились немного светлее.

Фото: rerooms.ru

Для удобства дизайнеры оборудовали санузел маленькой угловой раковиной, поэтому, чтобы вымыть руки, не обязательно идти в основную ванную комнату.