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Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стиле


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Показываем, как дизайнеры реализовали интересный проект в этническом стиле для небольшой семьи.

Специалисты ReRooms получили интересный заказ. Квартира площадью 69 квадратных метров продавалась со свободной планировкой, поэтому дизайнеры смогли создать идеальное зонирование для хозяев.  

Для оформления интерьера был выбран этнический стиль. Его характерные черты — использование в отделке натуральных материалов и цветов, а также текстиля и аксессуаров национального характера.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Заказчики выбрали основными цветами интерьера серый, коричневый и белый. Именно их вы увидите в декоре каждой комнаты. Дизайн получился необычным и запоминающимся. О нюансах оформления каждой комнаты рассказываем подробно.

Прихожая

Прихожая имеет компактные размеры, поэтому дизайнеры постарались ее увеличить с помощью зеркальных поверхностей и вертикальных деревянных реек. Глянцевая дверь и большое зеркало во всю стену умножают пространство за счет отражений, а вертикальные полоски создают эффект очень высокого потолка.

Фото № 1: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

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Напротив входа дизайнеры встроили шкаф для верхней одежды и обуви. 

Фото № 2: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

Минималистичный интерьер прихожей дополняет строгий пуф, в котором спрятана обувница.

Фото № 3: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

Гостиная, объединенная с кухней, — помещение, в котором дизайнеры смешали несколько стилей. Преобладает этнический, но можно заметить элементы и других направлений. Например, для кухни выбрали предметы в стиле минимализм и светильники, как будто взятые из интерьера в стиле лофт.

Натуральные оттенки прослеживаются во всем оформлении: коричневый диван, припыленно-серый ковер, приглушенные оттенки розового и зеленого.

Фото № 4: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

В каждой из комнат дизайнеры создали оригинальные деревянные акцентные стены. В гостиной за диваном оформлена стена из разных геометрических фигур, созданных из тонких деревянных реек. Каждую комнату обязательно украшает зеленый акцент: живые растения, текстиль, аксессуары или картина.

Фото № 5: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

В гостиной, как в каждой из комнат, реализована многоуровневая система освещения. В квартире, кроме люстр, есть настенные и напольные светильники, а также настольные лампы и подвесные светильники около кровати.

Несмотря на объединение, дизайнеры смогли отделить кухонное пространство от зоны отдыха. Это получилось благодаря более низкому потолку, необычной подвесной вытяжке и белому полу. Остров, на котором разместилась варочная панель, отделил рабочее кухонное пространство от обеденной зоны.

Фото № 6: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

Обратите внимание на окна. Яркое дерево в тон акцентных стен дополняет общую композицию, римские плотные шторы не утяжеляют пространство.

Фото № 7: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

Спальня

Спальня тоже оформлена в цветах основного интерьера. Уюта и теплоты комнате добавляют розовый цвет кровати и аксессуары в таком же цвете, а также светильники по бокам кровати.

Фото № 8: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

Благодаря присоединению балкона к спальне удалось создать уютный уголок, оборудованный длинной столешницей, — это и туалетный столик, и рабочее место. Батарею пришлось перенести на другую стену. Пространство для работы и наведения красоты представляют две разные зоны: в рабочей висит система из открытых полок, а во второй — большое круглое зеркало в необычной раме.

Фото № 9: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

Встроенный напротив кровати большой шкаф кажется продолжением стены. А большое зеркало на одной из дверец — необходимый для любой женщины аксессуар в спальне —делает узкую комнату немного шире.

Фото № 10: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

За незаметной белой дверью около шкафа прячется угловая гардеробная — предмет, о котором мечтает каждая женщина.

Кабинет

Вторая комната оборудована под кабинет. Компактный узкий стол с ящиками подойдет для работы. Во встроенной в стену полке можно хранить безделушки или разместить книги и документы. 

Фото № 11: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

Продолжающая композицию деревянная полка может послужить дополнительным пространством для хранения мелочей.

Фото № 12: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

При необходимости комната может быть переоборудована в гостевую спальню. Серый диван раскладывается в полноценное двуспальное место. А большой шкаф послужит для хранения вещей.

Фото № 13: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

Главная ванная комната

Ванная комната оформлена в спокойных бежево-серых оттенках, продолжающих общую концепцию стиля. Две стены напротив друг друга выложены белой плиткой с узором под мрамор.

Фото № 14: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

В ванной дизайнеры создали нишу и спрятали в нее стиральную машину, над которой встроили вместительный шкаф до потолка для хранения бытовой химии и других предметов. Для экономии пространства в созданной стене сделали функциональные полки, на которых можно хранить средства гигиены и косметику. Баночки спрятаны от глаз и всегда под рукой у того, кто принимает душ.

Фото № 15: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

Стеклянная перегородка позволяет энергично принимать ванну или душ — вода не попадет на пол. Подвесная тумба под раковину и подвесной унитаз создают визуальный эффект свободного пола, что тоже расширяет комнату.

Фото № 16: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

Дополнительный санузел

Второй компактный санузел около входа в квартиру оборудован для гостей. Он выполнен в той же гамме, что и основная ванная комната, однако здесь оттенки получились немного светлее.

Фото № 17: Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стилеФото: rerooms.ru

Для удобства дизайнеры оборудовали санузел маленькой угловой раковиной, поэтому, чтобы вымыть руки, не обязательно идти в основную ванную комнату.

Стоимость дизайн-проекта для этой двушки составила 39 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные при создании интерьера, можно рассмотреть в полной ведомости.

#Дизайн-проект#двухкомнатная квартира#этнический стиль
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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