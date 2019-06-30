Дизайн двухкомнатной квартиры в этническом стиле

Показываем, как дизайнеры реализовали интересный проект в этническом стиле для небольшой семьи.
Специалисты ReRooms получили интересный заказ. Квартира площадью 69 квадратных метров продавалась со свободной планировкой, поэтому дизайнеры смогли создать идеальное зонирование для хозяев.
Для оформления интерьера был выбран этнический стиль. Его характерные черты — использование в отделке натуральных материалов и цветов, а также текстиля и аксессуаров национального характера.
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Заказчики выбрали основными цветами интерьера серый, коричневый и белый. Именно их вы увидите в декоре каждой комнаты. Дизайн получился необычным и запоминающимся. О нюансах оформления каждой комнаты рассказываем подробно.
Прихожая
Прихожая имеет компактные размеры, поэтому дизайнеры постарались ее увеличить с помощью зеркальных поверхностей и вертикальных деревянных реек. Глянцевая дверь и большое зеркало во всю стену умножают пространство за счет отражений, а вертикальные полоски создают эффект очень высокого потолка.
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Напротив входа дизайнеры встроили шкаф для верхней одежды и обуви.
Минималистичный интерьер прихожей дополняет строгий пуф, в котором спрятана обувница.
Кухня-гостиная
Гостиная, объединенная с кухней, — помещение, в котором дизайнеры смешали несколько стилей. Преобладает этнический, но можно заметить элементы и других направлений. Например, для кухни выбрали предметы в стиле минимализм и светильники, как будто взятые из интерьера в стиле лофт.
Натуральные оттенки прослеживаются во всем оформлении: коричневый диван, припыленно-серый ковер, приглушенные оттенки розового и зеленого.
В каждой из комнат дизайнеры создали оригинальные деревянные акцентные стены. В гостиной за диваном оформлена стена из разных геометрических фигур, созданных из тонких деревянных реек. Каждую комнату обязательно украшает зеленый акцент: живые растения, текстиль, аксессуары или картина.
В гостиной, как в каждой из комнат, реализована многоуровневая система освещения. В квартире, кроме люстр, есть настенные и напольные светильники, а также настольные лампы и подвесные светильники около кровати.
Несмотря на объединение, дизайнеры смогли отделить кухонное пространство от зоны отдыха. Это получилось благодаря более низкому потолку, необычной подвесной вытяжке и белому полу. Остров, на котором разместилась варочная панель, отделил рабочее кухонное пространство от обеденной зоны.
Обратите внимание на окна. Яркое дерево в тон акцентных стен дополняет общую композицию, римские плотные шторы не утяжеляют пространство.
Спальня
Спальня тоже оформлена в цветах основного интерьера. Уюта и теплоты комнате добавляют розовый цвет кровати и аксессуары в таком же цвете, а также светильники по бокам кровати.
Благодаря присоединению балкона к спальне удалось создать уютный уголок, оборудованный длинной столешницей, — это и туалетный столик, и рабочее место. Батарею пришлось перенести на другую стену. Пространство для работы и наведения красоты представляют две разные зоны: в рабочей висит система из открытых полок, а во второй — большое круглое зеркало в необычной раме.
Встроенный напротив кровати большой шкаф кажется продолжением стены. А большое зеркало на одной из дверец — необходимый для любой женщины аксессуар в спальне —делает узкую комнату немного шире.
За незаметной белой дверью около шкафа прячется угловая гардеробная — предмет, о котором мечтает каждая женщина.
Кабинет
Вторая комната оборудована под кабинет. Компактный узкий стол с ящиками подойдет для работы. Во встроенной в стену полке можно хранить безделушки или разместить книги и документы.
Продолжающая композицию деревянная полка может послужить дополнительным пространством для хранения мелочей.
При необходимости комната может быть переоборудована в гостевую спальню. Серый диван раскладывается в полноценное двуспальное место. А большой шкаф послужит для хранения вещей.
Главная ванная комната
Ванная комната оформлена в спокойных бежево-серых оттенках, продолжающих общую концепцию стиля. Две стены напротив друг друга выложены белой плиткой с узором под мрамор.
В ванной дизайнеры создали нишу и спрятали в нее стиральную машину, над которой встроили вместительный шкаф до потолка для хранения бытовой химии и других предметов. Для экономии пространства в созданной стене сделали функциональные полки, на которых можно хранить средства гигиены и косметику. Баночки спрятаны от глаз и всегда под рукой у того, кто принимает душ.
Стеклянная перегородка позволяет энергично принимать ванну или душ — вода не попадет на пол. Подвесная тумба под раковину и подвесной унитаз создают визуальный эффект свободного пола, что тоже расширяет комнату.
Дополнительный санузел
Второй компактный санузел около входа в квартиру оборудован для гостей. Он выполнен в той же гамме, что и основная ванная комната, однако здесь оттенки получились немного светлее.
Для удобства дизайнеры оборудовали санузел маленькой угловой раковиной, поэтому, чтобы вымыть руки, не обязательно идти в основную ванную комнату.
Стоимость дизайн-проекта для этой двушки составила 39 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные при создании интерьера, можно рассмотреть в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники