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Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 года


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Вы не гонитесь за модой и все же хотели бы оживить интерьер своего дома современным дизайном? Тогда держите самое свежее о стилях, цветах, мебели и декоре.

Прекрасно быть владельцем собственного дома. И в 2019 году это так же привлекательно и престижно, как и столетие назад. Что же меняется? Конечно, дизайн интерьеров. Дома могут быть новыми, только отстроенными, или достаться по наследству, а обновлять интерьер желательно хотя бы раз в пять — семь лет. И если вы решили сделать ремонт в этом году, то хорошо бы знать, что в мире дизайна интерьеров актуально, что набирает силу и продержится несколько лет, а что безнадежно устарело. ReRooms знакомит вас с последними тенденциями.

Фото № 1: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: pointbrealty.com

Тренды в интерьере частного дома

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Интерьер частного дома становится продолжением его экстерьера. Внешнее плавно перетекает во внутреннее, поэтому выбирая модель и фасад своего дома, вы тем самым выбираете его интерьер.

Фото № 2: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: newsleaks.co

Индивидуализация интерьера — нарастающая тенденция последнего десятилетия, и 2019 год пройдет под ее знаком. В интерьере все больше вещей, сделанных по индивидуальному заказу, или хендмейд, штучных, редких, уникальных.    

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Фото № 3: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: medium.com

Приветствуется свет и простор. Предпочтение отдается большим окнам, зеркальным и глянцевым поверхностям, множеству локальных светильников. Помещения объединяются, монолитные стены заменяются облегченными перегородками из деревянных реек, металлических прутьев и стекла.

Фото № 4: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: pointbrealty.com

Лаконичность — одно из главных достоинств интерьера частного дома. Это значит — минимум бесполезных предметов, максимум свободы, функциональности и комфорта.

Фото № 5: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото:pilotonline.com

Дистанционное управление распространяется не только на бытовую технику, но и на мебель, шторы, светильники и даже смесители.

Фото № 6: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: minehauz.club

Натуральные материалы снова в тренде. На первое место выходят стекло, дерево, металл и натуральный камень. А самым «горячим» в современном интерьере становится бетон.

Фото № 7: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: freeinteriorimages.com

Модные стили

В 2019 году чистые стили в дизайне интерьера частных домов теряют свои позиции и на смену им приходят смешанные. Любимый многими скандинавский стиль уже несколько приелся и интересен только в сочетании с другими, например с бохо. Ар-деко популярен опять-таки не в классическом варианте, а в авторской интерпретации дизайнера, его ориентации на индивидуальность владельцев дома. На пике моды остается минимализм, но с добавлением ярких красок и этнических мотивов. Все большее распространение в интерьере частных домов получает хай-тек, и он как нельзя лучше воплощает тренды этого года. Подчеркнуть статусность и отменный вкус хозяев дома поможет неоклассика и современная версия барокко. И конечно, везде приветствуются элементы экостиля.  

Фото № 8: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: melaninmedia.co

Фото № 9: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: design-middleeast.com

Фото № 10: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: valoblogi.com

Цветовое оформление интерьера

Несомненно, без нейтральных, приглушенных тонов в модном интерьере частного дома не обойтись. И все же в этом году акцент делается на насыщенные цвета. В интерьер возвращаются красный, оранжевый, пурпурный, фиолетовый, розовый и желтый. 

Фото № 11: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: luvlydecora.com

Фото № 12: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: bricodecoracion.com

Конечно, не все оттенки этих цветов актуальны. Например, самый популярный оттенок розового — Millennial pink, а желтого — охристо-желтый и горчичный. Цветовым трендом года стал Night watch green, один из сложных оттенков темно-зеленого. Вместо синего — бирюзовый и жимолость.

Фото № 13: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: tulipinterior.co.uk

Фото № 14: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: alightreflection.com

Мебельные тренды

Главный мебельный тренд 2019 года — мебель-трансформер. Она актуальна не только для малогабаритных городских квартир, но и для просторных частных домов. Мебель-трансформер помогает легко преобразить помещение, изменить пространство, а динамичный интерьер — это отражение современной жизни. Интересные метаморфозы происходят и в интерьере кухонь. Они становятся все менее заметными из-за мобильных столешниц, магнитных дверец и фасадов, сливающихся по цвету со стеной.  

Фото № 15: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: thinkdifferentnetwork.com

Фото № 16: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: a-radio.me

Следующий тренд — изогнутая мягкая мебель. Если последние 20—30 лет дизайнеры тяготели к прямым и четким линиям, то в этом году они по-особенному благосклонны к дугообразной форме диванов, кресел, банкеток и стульев. Не обязательно выбрасывать приобретенный в том году прямой диван, можно просто добавить в интерьер модную «кривую» банкетку.   

Фото № 17: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: brabbu.com

И неожиданный тренд — бархатная мебель. Да-да, тот самый бархат, который много лет клеймили как старомодный и замшелый. Дизайнеры увидели в нем декоративные возможности для разных стилей еще в прошлом году, а в этом его восхождение на пьедестал востребованности продолжится. Бархатные диваны, кресла и кровати — это ультрамодно.

Фото № 18: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: thenews.com.pk

Декор: акценты и тематика

На пике популярности — цветочные принты. Но не маленький, миленький цветочек, а крупный, увеличенный, гипертрофированный узор в контрастных цветовых сочетаниях. То же касается и геометрического рисунка. Именно через призму укрупнения представлены как этнические орнаменты, так и анималистичный декор. Винтажные светильники дают мало света, а потому пристрастие к ним в современном дизайне дома можно объяснить только их декоративными свойствами. Актуально смешение металлов, например хромированных смесителей и медных ручек в одной ванной.

Фото № 19: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: coastalliving.com

Фото № 20: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: 1stdibs.com

Еще одна декоративная новинка дизайна интерьеров сезона 2019 — терраццо (terrazzo). Это отделочный материал на известковой или цементной основе с добавлением мраморной, кварцевой, гранитной крошки. Эти вкрапления создают зрительный эффект конфетти. Хаотичный, живой, подвижный рисунок терраццо не оставил дизайнеров равнодушными, и они с воодушевлением вносят его в декор интерьеров. В ближайшие годы терраццо точно будет в моде.

Фото № 21: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: isurvived2009.com

Фото № 22: Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2019 годаФото: trendesignbook.com

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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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