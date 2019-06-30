Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2021 года

Вы не гонитесь за модой и все же хотели бы оживить интерьер своего дома современным дизайном? Тогда держите самое свежее о стилях, цветах, мебели и декоре.
Прекрасно быть владельцем собственного дома. И в 2021 году это так же привлекательно и престижно, как и столетие назад. Что же меняется? Конечно, дизайн интерьеров. Дома могут быть новыми, только отстроенными, или достаться по наследству, а обновлять интерьер желательно хотя бы раз в пять — семь лет. И если вы решили сделать ремонт в этом году, то хорошо бы знать, что в мире дизайна интерьеров актуально, что набирает силу и продержится несколько лет, а что безнадежно устарело. ReRooms показывает дизайн-проекты современных домов и знакомит вас с последними тенденциями.
Тренды в интерьере частного домаасно быть владельцем собственного дома. И в 2021 году это так же привлекательно и престижно, как и столетие назад. Что же меняется? Конечно, дизайн интерьеров. Дома могут быть новыми, только отстроенными, или достаться по наследству, а обновлять интерьер желательно хотя бы раз в пять — семь лет. И если вы решили сделать ремонт в этом году, то хорошо бы знать, что в мире дизайна интерьеров актуально, что набирает силу и продержится несколько лет, а что безнадежно устарело. ReRooms показывает дизайн-проекты современных домов и знакомит вас с последними тенденциями.
Тренды в интерьере частного дома
Наше портфолио более 10 000 проектов
Интерьер частного дома становится продолжением его экстерьера. Внешнее плавно перетекает во внутреннее, поэтому выбирая модель и фасад своего дома, вы тем самым выбираете его интерьер.
Индивидуализация интерьера — нарастающая тенденция последнего десятилетия, и 2021 год пройдет под ее знаком. В интерьере все больше вещей, сделанных по индивидуальному заказу, или хендмейд, штучных, редких, уникальных.
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Дизайн-проекты домов в современном стиле выполняются с учетом модных трендов. Предпочтение отдается большим окнам, зеркальным и глянцевым поверхностям, множеству локальных светильников. Помещения объединяются, монолитные стены заменяются облегченными перегородками из деревянных реек, металлических прутьев и стекла.
Лаконичность — одно из главных достоинств интерьера частного дома. Это значит — минимум бесполезных предметов, максимум свободы, функциональности и комфорта.
Дистанционное управление распространяется не только на бытовую технику, но и на мебель, шторы, светильники и даже смесители.
Натуральные материалы снова в тренде. На первое место выходят стекло, дерево, металл и натуральный камень. А самым «горячим» в современном интерьере становится бетон.
Стили интерьера в дизайне загородного дома
В 2021 году чистые стили в дизайне интерьера частных домов теряют свои позиции и на смену им приходят смешанные. Любимый многими скандинавский стиль уже несколько приелся и интересен только в сочетании с другими, например с бохо. Ар-деко популярен опять-таки не в классическом варианте, а в авторской интерпретации дизайнера, его ориентации на индивидуальность владельцев дома. На пике моды остается минимализм, но с добавлением ярких красок и этнических мотивов. Все большее распространение в интерьере частных домов получает хай-тек, и он как нельзя лучше воплощает тренды этого года. Подчеркнуть статусность и отменный вкус хозяев дома поможет неоклассика и современная версия барокко. И конечно, везде приветствуются элементы экостиля. Ниже представлены актуальные идеи для дома, воплощенные в современный дизайн интерьера с фото.
Цветовое оформление интерьера
Несмотря на то, что в последнее время ни один дизайн-проект внутренней отделки частного дома не обходится без нейтральных, приглушенных тонов, в этом году акцент делается на насыщенные цвета. В интерьер возвращаются красный, оранжевый, пурпурный, фиолетовый, розовый и желтый.
Конечно, не все оттенки этих цветов актуальны. Например, самый популярный оттенок розового — Millennial pink, а желтого — охристо-желтый и горчичный. Цветовым трендом года стал Night watch green, один из сложных оттенков темно-зеленого. Вместо синего — бирюзовый и жимолость.
Мебельные тренды
Главный мебельный тренд 2021 года — мебель-трансформер. Она актуальна не только для малогабаритных городских квартир, но и для просторных частных домов. Мебель-трансформер помогает легко преобразить помещение, изменить пространство, а динамичный интерьер — это отражение современной жизни. Интересные метаморфозы происходят и в интерьере кухонь. Они становятся все менее заметными из-за мобильных столешниц, магнитных дверец и фасадов, сливающихся по цвету со стеной. Дизайн-проект дома в этом году становится очень функциональным. Предлагаем посмотреть примеры этого яркого функционализма.
Следующий тренд — изогнутая мягкая мебель. Если последние 20—30 лет дизайнеры тяготели к прямым и четким линиям, то в этом году они по-особенному благосклонны к дугообразной форме диванов, кресел, банкеток и стульев. Не обязательно выбрасывать приобретенный в том году прямой диван, можно просто добавить в интерьер модную «кривую» банкетку.
И неожиданный тренд — бархатная мебель. Да-да, тот самый бархат, который много лет клеймили как старомодный и замшелый. Дизайнеры увидели в нем декоративные возможности для разных стилей еще в прошлом году, а в этом его восхождение на пьедестал востребованности продолжится. Бархатные диваны, кресла и кровати — это ультрамодно.
Декор: акценты и тематика
На пике популярности — цветочные принты. Но не маленький, миленький цветочек, а крупный, увеличенный, гипертрофированный узор в контрастных цветовых сочетаниях. То же касается и геометрического рисунка. Именно через призму укрупнения представлены как этнические орнаменты, так и анималистичный декор. Винтажные светильники дают мало света, а потому пристрастие к ним в современном дизайне дома можно объяснить только их декоративными свойствами. Актуально смешение металлов, например хромированных смесителей и медных ручек в одной ванной.
Еще одна декоративная новинка дизайна интерьеров сезона 2021 — терраццо (terrazzo). Это отделочный материал на известковой или цементной основе с добавлением мраморной, кварцевой, гранитной крошки. Эти вкрапления создают зрительный эффект конфетти. Хаотичный, живой, подвижный рисунок терраццо не оставил дизайнеров равнодушными, и они с воодушевлением вносят его в декор интерьеров. В ближайшие годы терраццо точно будет в моде.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники