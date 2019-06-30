Дизайн интерьера частного дома: модные тенденции 2021 года

Прекрасно быть владельцем собственного дома. И в 2021 году это так же привлекательно и престижно, как и столетие назад. Что же меняется? Конечно, дизайн интерьеров. Дома могут быть новыми, только отстроенными, или достаться по наследству, а обновлять интерьер желательно хотя бы раз в пять — семь лет. И если вы решили сделать ремонт в этом году, то хорошо бы знать, что в мире дизайна интерьеров актуально, что набирает силу и продержится несколько лет, а что безнадежно устарело. ReRooms показывает дизайн-проекты современных домов и знакомит вас с последними тенденциями.

Интерьер частного дома становится продолжением его экстерьера. Внешнее плавно перетекает во внутреннее, поэтому выбирая модель и фасад своего дома, вы тем самым выбираете его интерьер.

Фото: newsleaks.co

Индивидуализация интерьера — нарастающая тенденция последнего десятилетия, и 2021 год пройдет под ее знаком. В интерьере все больше вещей, сделанных по индивидуальному заказу, или хендмейд, штучных, редких, уникальных.

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Фото: medium.com

Дизайн-проекты домов в современном стиле выполняются с учетом модных трендов. Предпочтение отдается большим окнам, зеркальным и глянцевым поверхностям, множеству локальных светильников. Помещения объединяются, монолитные стены заменяются облегченными перегородками из деревянных реек, металлических прутьев и стекла.

Фото: pointbrealty.com

Лаконичность — одно из главных достоинств интерьера частного дома. Это значит — минимум бесполезных предметов, максимум свободы, функциональности и комфорта.

Фото: pilotonline.com

Дистанционное управление распространяется не только на бытовую технику, но и на мебель, шторы, светильники и даже смесители.

Фото: minehauz.club

Натуральные материалы снова в тренде. На первое место выходят стекло, дерево, металл и натуральный камень. А самым «горячим» в современном интерьере становится бетон.

Фото: freeinteriorimages.com

Стили интерьера в дизайне загородного дома

В 2021 году чистые стили в дизайне интерьера частных домов теряют свои позиции и на смену им приходят смешанные. Любимый многими скандинавский стиль уже несколько приелся и интересен только в сочетании с другими, например с бохо. Ар-деко популярен опять-таки не в классическом варианте, а в авторской интерпретации дизайнера, его ориентации на индивидуальность владельцев дома. На пике моды остается минимализм, но с добавлением ярких красок и этнических мотивов. Все большее распространение в интерьере частных домов получает хай-тек, и он как нельзя лучше воплощает тренды этого года. Подчеркнуть статусность и отменный вкус хозяев дома поможет неоклассика и современная версия барокко. И конечно, везде приветствуются элементы экостиля. Ниже представлены актуальные идеи для дома, воплощенные в современный дизайн интерьера с фото.

Фото: melaninmedia.co

Фото: design-middleeast.com



Фото: valoblogi.com



Цветовое оформление интерьера

Несмотря на то, что в последнее время ни один дизайн-проект внутренней отделки частного дома не обходится без нейтральных, приглушенных тонов, в этом году акцент делается на насыщенные цвета. В интерьер возвращаются красный, оранжевый, пурпурный, фиолетовый, розовый и желтый.

Фото: luvlydecora.com

Фото: bricodecoracion.com

Конечно, не все оттенки этих цветов актуальны. Например, самый популярный оттенок розового — Millennial pink, а желтого — охристо-желтый и горчичный. Цветовым трендом года стал Night watch green, один из сложных оттенков темно-зеленого. Вместо синего — бирюзовый и жимолость.

Фото: tulipinterior.co.uk



Фото: alightreflection.com

Мебельные тренды

Главный мебельный тренд 2021 года — мебель-трансформер. Она актуальна не только для малогабаритных городских квартир, но и для просторных частных домов. Мебель-трансформер помогает легко преобразить помещение, изменить пространство, а динамичный интерьер — это отражение современной жизни. Интересные метаморфозы происходят и в интерьере кухонь. Они становятся все менее заметными из-за мобильных столешниц, магнитных дверец и фасадов, сливающихся по цвету со стеной. Дизайн-проект дома в этом году становится очень функциональным. Предлагаем посмотреть примеры этого яркого функционализма.

Фото: thinkdifferentnetwork.com



Фото: a-radio.me



Следующий тренд — изогнутая мягкая мебель. Если последние 20—30 лет дизайнеры тяготели к прямым и четким линиям, то в этом году они по-особенному благосклонны к дугообразной форме диванов, кресел, банкеток и стульев. Не обязательно выбрасывать приобретенный в том году прямой диван, можно просто добавить в интерьер модную «кривую» банкетку.

Фото: brabbu.com



И неожиданный тренд — бархатная мебель. Да-да, тот самый бархат, который много лет клеймили как старомодный и замшелый. Дизайнеры увидели в нем декоративные возможности для разных стилей еще в прошлом году, а в этом его восхождение на пьедестал востребованности продолжится. Бархатные диваны, кресла и кровати — это ультрамодно.

Фото: thenews.com.pk



Декор: акценты и тематика

На пике популярности — цветочные принты. Но не маленький, миленький цветочек, а крупный, увеличенный, гипертрофированный узор в контрастных цветовых сочетаниях. То же касается и геометрического рисунка. Именно через призму укрупнения представлены как этнические орнаменты, так и анималистичный декор. Винтажные светильники дают мало света, а потому пристрастие к ним в современном дизайне дома можно объяснить только их декоративными свойствами. Актуально смешение металлов, например хромированных смесителей и медных ручек в одной ванной.

Фото: coastalliving.com



Фото: 1stdibs.com



Еще одна декоративная новинка дизайна интерьеров сезона 2021 — терраццо (terrazzo). Это отделочный материал на известковой или цементной основе с добавлением мраморной, кварцевой, гранитной крошки. Эти вкрапления создают зрительный эффект конфетти. Хаотичный, живой, подвижный рисунок терраццо не оставил дизайнеров равнодушными, и они с воодушевлением вносят его в декор интерьеров. В ближайшие годы терраццо точно будет в моде.

Фото: isurvived2009.com

