Дизайн маленькой ванной комнаты: тренды-2019

Создать интересный и практичный дизайн маленькой ванной комнаты — задача не из легких. Ведь здесь нужно учесть каждую мелочь, чтобы обустроить помещение с дефицитом площади всем необходимым, но без лишних деталей, которые будут «съедать» ценное пространство. Иногда кажется, что без перепланировки и сноса стен не обойтись — но это не так! Правильно подобранные цвет и свет, компактная сантехника и эргономичная система хранения, магия зеркал и ярких акцентов могут даже в трехметровой ванной в хрущевке, где негде развернуться, создать максимально комфортное и функциональное пространство.

Как оформить стильный интерьер и экономно распорядиться скромной площадью, чтобы на ней поместилось все нужное? ReRooms подобрал дельные идеи, которые помогут оформить модный интерьер маленькой ванной, где будет грамотно задействован каждый сантиметр. Оцените по-новому возможности своего крохотного санузла!

Раздвигаем стены цветом

Интерьер маленькой ванной предполагает создание оптической иллюзии, рассчитанной на визуальное расширение пространства. Проще всего этого добиться цветами отделки, комбинируя светлые оттенки с тонами более насыщенной палитры.

Предлагаем несколько вариантов модных цветовых схем для маленькой ванной:

с площадью помещения позволяют удачно играть сочетания черного и белого цветов. В маленьких комнатах белый должен выступать основным тоном, а черный использоваться акцентно — в такой цветовой комбинации ванная получится стильной и просторной;

пространство в крохотном помещении можно расширить холодными голубыми красками, которые оптически отодвинут стены и потолок. Сочетайте их с бежевыми или древесными тонами — они наполнят комнату домашним теплом и уютом;

пастельные оттенки серого, розового, бежевого — идеальные компаньоны для белого цвета в маленькой ванной. С ними комната, в которой доминирует белый, не получится безликой и стерильной;

не нравится белый? Раздвиньте стены с помощью светло-серого цвета. Добавьте к нему солнечные желтые тона — с ними серые оттенки засияют, но при этом не дадут желтому перегрузить интерьер.

Включайте цветные акценты в интерьер в виде крупных и мелких узоров на полу, поперечных или продольных полос на стенах — они растворяют углы, увеличивая высоту и глубину комнаты. К ним в тон подбирайте декор и аксессуары, чтобы сделать интерьер целостным.

Дополнить иллюзию простора в очень маленькой ванной помогут также плоские зеркала и глянцевые фасады на двери и мебели. Усилят их отражающий эффект встроенные споты по всему периметру потолка и скрытые светодиодные ленты в нишах — они не займут много места, но создадут нужную яркость света, в котором громоздкая сантехника станет визуально невесомой.

Фото ReRooms

Керамический акцент

Хотите создать модный интерьер в крошечной ванной, но без ярких красок? Комбинируйте плитку разной фактуры. Сегодня в тренде сочетание дерева и мрамора: например, если горизонтальным способом выложить прямоугольную плитку с мраморным рисунком, а акцент на полу и одной стене сделать из керамогранита, имитирующего ламинат, то стены маленькой комнаты визуально раздвинутся.

Фото ReRooms

Укладывая плитку диагонально и со смещением каждого ряда, можно добиться эффекта углубления комнаты. Такие варианты укладки хорошо смотрятся как на стенах, так и на полу.

Фото ReRooms

Оживить нейтральную монохромную цветовую гамму в маленькой ванной, где аксессуары будут лишними, поможет узорный керамический декор. Отделайте узорной плиткой, например, стену в душевой зоне — она отвлечет внимание от нехватки квадратных метров.

Маленькая ванная — большие функциональные возможности

Ремонт в маленькой ванной комнате, который позволит визуально расширить пространство с помощью изменения цветовой гаммы отделки, не единственное решение. Возьмите на вооружение нестандартную сантехнику и мебель без ножек, которые разгрузят пространство без ущерба для его функциональности и сделают комнату визуально просторнее.

Обратите внимание на настольные овальные раковины, под которыми можно организовать вместительную систему хранения или поставить стиральную машину, подвесные унитазы, компактные модели ванн и душевых кабин. Размещайте их по углам, чтобы освободить центральную часть комнаты.

Фото ReRooms



Овальная раковина в проекте ванной комнаты от ReRooms

Каждый сантиметр на полу уже задействован, а системы хранения еще нет? Используйте открытые полки, так как дверцы закрытых шкафчиков будут загромождать маленькое пространство. Разместить полки можно на любой свободной стене, например над раковиной или в душевой зоне. Если санузел совмещенный, используйте пространство и над унитазом — там тоже можно хранить массу всего необходимого.

Душевая кабина или ванна

Если в маленькое помещение никак не вписывается стандартная ванна, замените ее душевой кабиной, преимущества которой в этом случае очевидны. Да, в таком гидробоксе не удастся понежиться в ароматной пене, но зато как экономится место для хранения и техники!

Душевые кабины отлично смотрятся в современных интерьерах — лофте, хай-теке, минимализме. Но нужно не ошибиться с выбором: хорошим вариантом для маленькой ванной может стать угловая кабина открытого типа с полукруглым поддоном, например с габаритами 80 х 80 или 90 х 90 сантиметров.

Если и этот вариант не подходит — откажитесь от поддона. Безбарьерные душевые зоны по размерам можно подгонять под габариты комнаты, но учитывайте высоту ванны — для их установки уровень пола придется поднять на один — полтора сантиметра. Особое внимание уделите перегородкам в душе: для маленькой ванной отлично подойдут стеклянные дверцы, открывающиеся внутрь.

Фото ReRooms

