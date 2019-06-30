Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантов

Дизайнерский радиатор идеально подходит на роль акцента и украшения пространства в том числе и благодаря большому количеству особенностей таких конструкций: их размеру, форме и расположению. Электрические радиаторы, радиаторы для ванных комнат и центрального отопления, чугунные радиаторы и вешалки для полотенец — все это можно использовать, чтобы придать вашему дому новый облик.

Интересная тенденция наблюдается в дизайне интерьеров квартир и домов: все, что можно персонализировать, обязательно нужно персонализировать. Это касается и планировки, и совмещения отделочных материалов, и выбора необычных сочетаний цветов и оттенков, мебели, текстиля, аксессуаров и всего прочего.

Помимо того, что они согреют вас, современные радиаторы приобрели необычный дизайн и цвет. Отопительные приборы стали, можно сказать, одной из отправных точек в дизайне интерьера. Их винтажный, современный или футуристичный вид может идеально вписаться в облик вашего дома. Выбор стилей и материалов велик: от классики до минимализма, от алюминия до чугуна и нержавеющей стали. И часто обогреватели похожи на что угодно, кроме собственно радиаторов. Начнем с наименее экзотических вариантов.

1. Игра на контрасте

Например, ярко выкрашенный радиатор, контрастирующий с цветом стен, пола и мебели, выглядит броско, оживляет интерьер и согревает его в том числе визуально.

Фото: bisque.co.uk

2. Слияние со стенами

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Сливающийся со стеной радиатор все равно заметен благодаря медной фурнитуре, но ровно настолько, чтобы придать однотонному интерьеру более строгие очертания.

Фото: bisque.co.uk

3. Основа цветового решения

В детской комнате нарочито броский цвет радиатора помогает построить остальную палитру вокруг этого основного оттенка. И жизнерадостности в таком интерьере — хоть отбавляй! Ребенку наверняка понравится.

Фото: bisque.co.uk

4. Гармоничная брутальность

Для строгого интерьера — строгая отделка и декор. Но нет ничего строгого, что не могло бы быть эффектным с точки зрения дизайна, в том числе и настенный радиатор. Очень мужское решение. И с отличным вкусом.

Фото: decoist.com

5. Формы и линии

Если дизайнер решил поиграть с формой, он делает это виртуозно. Мы привыкли видеть плитку-гексагон на полу или на стене в ванной комнате, в крайнем случае — в виде фартука на кухне. Как вам такой радиатор, выполненный из объемных гексагонов? Слишком ярко? Хорошо, выбирайте спокойные линии в интересной комбинации.

Фото: m.rouding.com

6. Радиатор-полотенцесушитель

Контрастный или выполненный в одном оттенке со стеной, такой радиатор и помещение согреет, и полотенца высушит. Полочка над радиатором поможет разместить еще больше нужных в каждой ванной комнате предметов.

Фото: m.rouding.com

7. Абстрактные фигуры

Если великий Сальвадор Дали мог рисовать часы, сползающие со стола, то почему дизайнер не может придать радиатору форму гусеницы, разделенной на секции, или состоящего из клеток прямоугольника? В этих образах каждый увидит что-то свое, абстрактное или вполне конкретное.

Фото: decoist.com

8. Радиатор с подсветкой

Художественно выполненный радиатор с подсветкой становится настоящим арт-объектом. Вечером выглядит фантастически!

Фото: pressport.com

9. Предмет декора

Радиатор необычного вида в центре стены, да еще контрастного с ней цвета может выполнять роль единственного акцента. Красиво? Сложно сказать. Оригинально? Безусловно!

Фото: bathroomcity.co.uk

10. Прозрачная перегородка

Очень неожиданный вариант! Да, это радиатор. И это перегородка. Символическая, конечно, но все же… Можно позаимствовать идею, а саму конструкцию окрасить в медные оттенки. Выглядеть будет однозначно дороже!

Фото: homebuilding.co.uk

11. Радиатор-зеркало

Функция радиатора — согревать и украшать, это мы уже выяснили. Оказывается, радиатор может еще заменить собой зеркало! Если же затонировать его и закрепить на контрастной стене, можно получить очень эффектный элемент декора.

Фото: livinghouse.co.uk

12. Радиатор-цепочка

Сушить на таком радиаторе полотенца вы не сможете. Зато есть чем удивить гостей! На наш взгляд, такому объекту не хватает яркости — радиатор почти сливается со стеной и не согревает ванную комнату визуально. А было бы неплохо!

Фото: carisaradiators.co.uk

13. Спиральный радиатор

Легкие волны в форме такой конструкции на стене напоминают о струящихся ручейках воды, в которых отражаются солнечные блики. И все это красиво играет на стене ванной комнаты при естественном и даже искусственном освещении.

Фото: interiordesignparadise.com

14. Радиатор-инсталляция

Найдите на фотографии ниже радиатор. И это явно не табурет. Да, вот эта инсталляция на стене, напоминающая приклеенные подушки или хаотично скрепленные спинки кресел, и есть самый настоящий радиатор. Вот таким его увидел дизайнер.

Фото: antrax.it

15. Радиатор от сюрреалиста

О функциональности этого радиатора не нам судить — мы просто восхищаемся фантазией автора такого дизайна. Опять вспоминается Дали, на творчество которого намекают эти невероятные капли непонятной жидкости, расползающиеся в разных направлениях. Очень греет тело, душу и фантазию!