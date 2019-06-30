НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантов


1347
Получить образец дизайн-проекта

Мы готовы открыть вам мир декора с новой, очень неожиданной стороны. Да, именно радиаторы могут стать самой яркой деталью в любом помещении!

Интересная тенденция наблюдается в дизайне интерьеров квартир и домов: все, что можно персонализировать, обязательно нужно персонализировать. Это касается и планировки, и совмещения отделочных материалов, и выбора необычных сочетаний цветов и оттенков, мебели, текстиля, аксессуаров и всего прочего.

Дизайнерский радиатор идеально подходит на роль акцента и украшения пространства в том числе и благодаря большому количеству особенностей таких конструкций: их размеру, форме и расположению. Электрические радиаторы, радиаторы для ванных комнат и центрального отопления, чугунные радиаторы и вешалки для полотенец — все это можно использовать, чтобы придать вашему дому новый облик.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Помимо того, что они согреют вас, современные радиаторы приобрели необычный дизайн и цвет. Отопительные приборы стали, можно сказать, одной из отправных точек в дизайне интерьера. Их винтажный, современный или футуристичный вид может идеально вписаться в облик вашего дома. Выбор стилей и материалов велик: от классики до минимализма, от алюминия до чугуна и нержавеющей стали. И часто обогреватели похожи на что угодно, кроме собственно радиаторов. Начнем с наименее экзотических вариантов.

1. Игра на контрасте

Например, ярко выкрашенный радиатор, контрастирующий с цветом стен, пола и мебели, выглядит броско, оживляет интерьер и согревает его в том числе визуально.

Фото № 1: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: bisque.co.uk

2. Слияние со стенами

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Сливающийся со стеной радиатор все равно заметен благодаря медной фурнитуре, но ровно настолько, чтобы придать однотонному интерьеру более строгие очертания.

Фото № 2: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: bisque.co.uk

3. Основа цветового решения

В детской комнате нарочито броский цвет радиатора помогает построить остальную палитру вокруг этого основного оттенка. И жизнерадостности в таком интерьере — хоть отбавляй! Ребенку наверняка понравится.

Фото № 3: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: bisque.co.uk

4. Гармоничная брутальность

Для строгого интерьера — строгая отделка и декор. Но нет ничего строгого, что не могло бы быть эффектным с точки зрения дизайна, в том числе и настенный радиатор. Очень мужское решение. И с отличным вкусом.

Фото № 4: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: decoist.com

5. Формы и линии

Если дизайнер решил поиграть с формой, он делает это виртуозно. Мы привыкли видеть плитку-гексагон на полу или на стене в ванной комнате, в крайнем случае — в виде фартука на кухне. Как вам такой радиатор, выполненный из объемных гексагонов? Слишком ярко? Хорошо, выбирайте спокойные линии в интересной комбинации.

Фото № 5: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: m.rouding.com

6. Радиатор-полотенцесушитель

Контрастный или выполненный в одном оттенке со стеной, такой радиатор и помещение согреет, и полотенца высушит. Полочка над радиатором поможет разместить еще больше нужных в каждой ванной комнате предметов.

Фото № 6: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: m.rouding.com

7. Абстрактные фигуры

Если великий Сальвадор Дали мог рисовать часы, сползающие со стола, то почему дизайнер не может придать радиатору форму гусеницы, разделенной на секции, или состоящего из клеток прямоугольника? В этих образах каждый увидит что-то свое, абстрактное или вполне конкретное.

Фото № 7: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: decoist.com

8. Радиатор с подсветкой

Художественно выполненный радиатор с подсветкой становится настоящим арт-объектом. Вечером выглядит фантастически!

Фото № 8: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: pressport.com

9. Предмет декора

Радиатор необычного вида в центре стены, да еще контрастного с ней цвета может выполнять роль единственного акцента. Красиво? Сложно сказать. Оригинально? Безусловно!

Фото № 9: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: bathroomcity.co.uk

10. Прозрачная перегородка

Очень неожиданный вариант! Да, это радиатор. И это перегородка. Символическая, конечно, но все же… Можно позаимствовать идею, а саму конструкцию окрасить в медные оттенки. Выглядеть будет однозначно дороже!

Фото № 10: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: homebuilding.co.uk

11. Радиатор-зеркало

Функция радиатора — согревать и украшать, это мы уже выяснили. Оказывается, радиатор может еще заменить собой зеркало! Если же затонировать его и закрепить на контрастной стене, можно получить очень эффектный элемент декора.

Фото № 11: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: livinghouse.co.uk

12. Радиатор-цепочка

Сушить на таком радиаторе полотенца вы не сможете. Зато есть чем удивить гостей! На наш взгляд, такому объекту не хватает яркости — радиатор почти сливается со стеной и не согревает ванную комнату визуально. А было бы неплохо!

Фото № 12: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: carisaradiators.co.uk

13. Спиральный радиатор

Легкие волны в форме такой конструкции на стене напоминают о струящихся ручейках воды, в которых отражаются солнечные блики. И все это красиво играет на стене ванной комнаты при естественном и даже искусственном освещении.

Фото № 13: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: interiordesignparadise.com

14. Радиатор-инсталляция

Найдите на фотографии ниже радиатор. И это явно не табурет. Да, вот эта инсталляция на стене, напоминающая приклеенные подушки или хаотично скрепленные спинки кресел, и есть самый настоящий радиатор. Вот таким его увидел дизайнер.

Фото № 14: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: antrax.it

15. Радиатор от сюрреалиста

О функциональности этого радиатора не нам судить — мы просто восхищаемся фантазией автора такого дизайна. Опять вспоминается Дали, на творчество которого намекают эти невероятные капли непонятной жидкости, расползающиеся в разных направлениях. Очень греет тело, душу и фантазию!

Фото № 15: Дизайнерские радиаторы: 15 лучших вариантовФото: independent.co.uk

#Ванная#идеи для дома#декор и аксессуары#Гостиная
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#советы дизайнеров#идеи для дома#Мебель#Гостиная
Современное кресло-качалка: 10 стильных решений для гостиной
#Отделочные материалы#Квартира#идеи для дома#декор и аксессуары
Мрамор в интерьере: 14 идей для декора квартиры
#Текстиль#идеи для дома#декор и аксессуары
10 идей для создания атмосферы отпуска в интерьере
#Бежевый цвет#синий цвет#желтый цвет#идеи для дома
20 интерьеров в трендовых цветах 2019 года
#Выбор ReRooms#зеленый цвет#бохо#винтаж#декор и аксессуары
Тренды свадебного декора 2019 года
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия