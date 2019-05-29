Двухкомнатная квартира в стиле минимализм

На примере собственного дизайн-проекта покажем, как оформить уютную и стильную двухкомнатную квартиру в стиле минимализм.
На первый взгляд может показаться, что квартира, полностью оформленная в стиле минимализм, очень скучная и блеклая. Однако спешим вас уверить: это далеко не так. Сегодня это направление выбирают те хозяева, которым нужно спокойное и универсальное место как для отдыха, так и для работы. Именно такой интерьер и создали дизайнеры ReRooms: уютный и визуально приятный, где есть все необходимые вещи для комфортной жизни.
В двухкомнатной квартире площадью 83 квадратных метра у дизайнеров было много пространства для необычных и красивых решений. Большую часть квартиры они оформили в оригинальном минимализме без большого количества ярких акцентов, оставив их для детской, чтобы ребенку было интереснее проводить время в своей комнате.
Прихожая
Прихожая выдержана в очень приятной и нежной цветовой гамме: мятный, белый и бежевый прекрасно сочетаются между собой и оттеняют серую плитку на полу.
Из мебели здесь представлены два шкафа-купе с зеркальными дверками, которые создают объемное и светлое пространство, и банкетка с крючками для одежды.
Прихожая выглядит как идеально ровный прямоугольник, в котором нет лишних деталей и предметов декора. Несмотря на такой маленький набор мебели, ее здесь достаточно для хранения всех необходимых вещей.
Санузел
Для отделки этого помещения дизайнеры выбрали керамогранит, имитирующий деревянную поверхность, и белоснежную плитку — как на полу, так и на одной из стен. Подобное сочетание — классика в мире дизайна. По всем канонам минимализма здесь нет яркого декора, а только необходимые предметы меблировки и сантехника. Чтобы пространство выглядело более легким, выбрали подвесную миниатюрную сантехнику, которая также освобождает место для комфортного пребывания в комнате.
Ванная комната
Для отделки ванной комнаты дизайнеры использовали те же материалы, что и в санузле. Мебель и сантехнику тоже выбрали подвесную. Уюта помещению придает освещение: по бокам от зеркала расположены бра, а по периметру комнаты установили точечные светильники, которые красиво подсвечивают плитку под дерево.
Кухня
В этом помещении наконец-то появляются декоративные элементы: картины с изображением Сан-Франциско и оригинальные капельки-кашпо, в которых разместили живые растения. Просто и со вкусом. Вместо классических штор здесь используются римские — они не загромождают помещение и позволяют проникать солнечному свету.
Кухонный фартук отделан белоснежной глянцевой плиткой «метро», красиво подсвеченной светодиодной лентой над рабочей поверхностью. Гарнитур сочетает деревянные и пластиковые поверхности, которые создают одновременно простой и стильный интерьер.
Спальня
Особое внимание здесь стоит уделить акцентной стене возле кровати. Она оформлена картинами с невероятными по красоте пейзажами. Такие изображения не только привносят в интерьер яркости и свежести, но и успокаивающе действуют на психику хозяев этой комнаты.
По бокам от кровати расположены одинаковые тумбочки на деревянных ножках, которые создают симметрию. Этому также способствуют и бра, установленные чуть выше.
Так как минимализм не любит выставленных напоказ вещей и большого количества мебели, дизайнеры отвели под шкаф-купе целую стену. Посторонний человек может подумать, что это просто красиво декорированная стена. Однако все намного интереснее. В таком шкафу удобно хранить не только повседневные вещи, но и сезонную одежду с постельным бельем, которые, как правило, занимают очень много места.
Детская
Даже в детской комнате дизайнеры не отошли от минималистичного стиля, однако она получилась одной из самых ярких и интересных в квартире. Чтобы ребенку было здесь интересно и что-то цепляло его взгляд, дизайнеры использовали:
шведскую стенку с яркими желтыми и оранжевыми деталями,
красочные постеры с животными,
зеленое постельное белье с китами,
оригинальную систему хранения, которая представляет собой десяток разноцветных кубиков, напоминающих игру лего.
Гостиная
Это помещение интересно за счет того, что в нем разместили сразу три зоны: гостиную, столовую и рабочую. Зонировано оно при помощи освещения: в зоне столовой разместили три разноуровневые лампы, создающие стильную композицию, в зоне кабинета установлено бра, а в гостиной — шесть точечных светильников и дополнительные светильники на стене, которые обеспечивают приятное и комфортное освещение. Из ярких деталей можно выделить бежево-коричневый ковер, изумрудный диван и мятные стулья. Все месте это создает природную атмосферу, которая поддерживается картиной с пейзажем гор.
Стоимость
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники