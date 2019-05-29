Двухкомнатная квартира в стиле минимализм

На первый взгляд может показаться, что квартира, полностью оформленная в стиле минимализм, очень скучная и блеклая. Однако спешим вас уверить: это далеко не так. Сегодня это направление выбирают те хозяева, которым нужно спокойное и универсальное место как для отдыха, так и для работы. Именно такой интерьер и создали дизайнеры ReRooms: уютный и визуально приятный, где есть все необходимые вещи для комфортной жизни.

В двухкомнатной квартире площадью 83 квадратных метра у дизайнеров было много пространства для необычных и красивых решений. Большую часть квартиры они оформили в оригинальном минимализме без большого количества ярких акцентов, оставив их для детской, чтобы ребенку было интереснее проводить время в своей комнате.

Прихожая

Прихожая выдержана в очень приятной и нежной цветовой гамме: мятный, белый и бежевый прекрасно сочетаются между собой и оттеняют серую плитку на полу.

Из мебели здесь представлены два шкафа-купе с зеркальными дверками, которые создают объемное и светлое пространство, и банкетка с крючками для одежды.

Прихожая выглядит как идеально ровный прямоугольник, в котором нет лишних деталей и предметов декора. Несмотря на такой маленький набор мебели, ее здесь достаточно для хранения всех необходимых вещей.



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Санузел

Для отделки этого помещения дизайнеры выбрали керамогранит, имитирующий деревянную поверхность, и белоснежную плитку — как на полу, так и на одной из стен. Подобное сочетание — классика в мире дизайна. По всем канонам минимализма здесь нет яркого декора, а только необходимые предметы меблировки и сантехника. Чтобы пространство выглядело более легким, выбрали подвесную миниатюрную сантехнику, которая также освобождает место для комфортного пребывания в комнате.



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Ванная комната

Для отделки ванной комнаты дизайнеры использовали те же материалы, что и в санузле. Мебель и сантехнику тоже выбрали подвесную. Уюта помещению придает освещение: по бокам от зеркала расположены бра, а по периметру комнаты установили точечные светильники, которые красиво подсвечивают плитку под дерево.



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Кухня

В этом помещении наконец-то появляются декоративные элементы: картины с изображением Сан-Франциско и оригинальные капельки-кашпо, в которых разместили живые растения. Просто и со вкусом. Вместо классических штор здесь используются римские — они не загромождают помещение и позволяют проникать солнечному свету.







Кухонный фартук отделан белоснежной глянцевой плиткой «метро», красиво подсвеченной светодиодной лентой над рабочей поверхностью. Гарнитур сочетает деревянные и пластиковые поверхности, которые создают одновременно простой и стильный интерьер.





Спальня

Особое внимание здесь стоит уделить акцентной стене возле кровати. Она оформлена картинами с невероятными по красоте пейзажами. Такие изображения не только привносят в интерьер яркости и свежести, но и успокаивающе действуют на психику хозяев этой комнаты.

По бокам от кровати расположены одинаковые тумбочки на деревянных ножках, которые создают симметрию. Этому также способствуют и бра, установленные чуть выше.





Так как минимализм не любит выставленных напоказ вещей и большого количества мебели, дизайнеры отвели под шкаф-купе целую стену. Посторонний человек может подумать, что это просто красиво декорированная стена. Однако все намного интереснее. В таком шкафу удобно хранить не только повседневные вещи, но и сезонную одежду с постельным бельем, которые, как правило, занимают очень много места.



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Детская

Даже в детской комнате дизайнеры не отошли от минималистичного стиля, однако она получилась одной из самых ярких и интересных в квартире. Чтобы ребенку было здесь интересно и что-то цепляло его взгляд, дизайнеры использовали:

шведскую стенку с яркими желтыми и оранжевыми деталями,

красочные постеры с животными,

зеленое постельное белье с китами,

оригинальную систему хранения, которая представляет собой десяток разноцветных кубиков, напоминающих игру лего.



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Гостиная

Это помещение интересно за счет того, что в нем разместили сразу три зоны: гостиную, столовую и рабочую. Зонировано оно при помощи освещения: в зоне столовой разместили три разноуровневые лампы, создающие стильную композицию, в зоне кабинета установлено бра, а в гостиной — шесть точечных светильников и дополнительные светильники на стене, которые обеспечивают приятное и комфортное освещение. Из ярких деталей можно выделить бежево-коричневый ковер, изумрудный диван и мятные стулья. Все месте это создает природную атмосферу, которая поддерживается картиной с пейзажем гор.



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