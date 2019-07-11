Элегантная однокомнатная квартира с розовой гостиной

Площадь этой однокомнатной квартиры, в которой был реализован современный дизайн-проект, составляет всего 45 метров. В небольшом пространстве поместились гостиная-спальня (22,53 метра), отдельная кухня со столовой зоной (10,83 метра), а также компактная ванная (3,74 метра). Каждая комната оформлена в минималистичном стиле , чтобы сохранить максимум свободного пространства и света.

Площадь этой однокомнатной квартиры, в которой был реализован современный дизайн-проект, составляет всего 45 метров. В небольшом пространстве поместились гостиная-спальня (22,53 метра), отдельная кухня со столовой зоной (10,83 метра), а также компактная ванная (3,74 метра). Каждая комната оформлена в минималистичном стиле , чтобы сохранить максимум свободного пространства и света.самая маленькая квартира может стать комфортной и очень приятной для жизни, если она оформлена в элегантном современном стиле.

Даже самая маленькая квартира может стать комфортной и очень приятной для жизни, если она оформлена в элегантном современном стиле.

Во всех деталях покажем вам каждый уголок стильной компактной квартиры, которую оформили дизайнеры из ReRooms. Будет интересно и очень красиво!

Прихожая

Маленькая прихожая полностью оформлена в бело-серых светлых тонах, которые помогают визуально увеличить ее пространство. Все стены окрашены серой краской и красиво гармонируют с керамической напольной плиткой с глянцевой поверхностью. Из мебели в прихожей установлен только невысокий комод с ящиками для хранения обуви, поэтому свободного места остается много.

Фото: rerooms.ru

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Всю стену над комодом занимает большое зеркало в белой раме и черная вешалка для верхней одежды — такое контрастное сочетание цветов делает интерьер более стильным и современным. Входная дверь тоже окрашена в белый, в тон мебели и зеркалу, — благодаря этому белый цвет равномерно распределяется по комнате и вся палитра становится более размеренной, органичной. За освещение прихожей отвечают встроенные потолочные лампы, которые тоже помогают экономить ее маленькое пространство.

Гостиная-спальня

Самая яркая и привлекающая внимание часть квартиры — просторная гостиная, одновременно выполняющая функции спальни. Ее интерьер оформлен в нежной розовой палитре различных оттенков, которые красиво сочетаются между собой и создают уютную, спокойную обстановку. А еще разные оттенки розового отвечают за условное зонирование пространства: по более тёмной стене располагается рабочая зона, а в светлой части комнаты — зона отдыха с телевизором.

Фото: rerooms.ru





Набор кофейных столиков Lexie

Центральный элемент мебели в гостиной — двухсекционный светло-бежевый диван, его цвет поддерживает однотонный ворсистый ковер на полу. Диван раскладывается в полноценную кровать, делая из гостиной уютную спальню. Остальная мебель в комнате — это композиция из минималистичных журнальных столиков, подвесная тумба под ТВ и компактный рабочий стол в углу. Все они оформлены в белом цвете: он красиво сочетается с розовым, а также делает весь интерьер визуально просторнее.

Фото: rerooms.ru





Потолочная люстра Нисса от Kink Light

Чтобы не загромождать оставшееся свободное место, для хранения вещей предусмотрен встроенный шкаф-купе на всю стену. Он оформлен в тон светло-розовым стенам и сливается со всей комнатой, органично вписываясь в общий дизайн. Декора в гостиной тоже немного — только пара современных картин на стенах. Все сделано для того, чтобы комната осталась просторной.

Фото: rerooms.ru

Освещение в гостиной-спальне зонированное. В качестве главного источника света используется дизайнерская люстра с лампами в виде пузырей. Возле дивана установлен торшер, а над рабочим столом — небольшой дополнительный светильник.

Кухня

Кухня однушки оформлена в бело-бежевых тонах, а потому визуально кажется большой и просторной при своей десятиметровой площади. Вдобавок угловой кухонный гарнитур оборудован верхними подвесными шкафами только по одной из стен — это тоже делает пространство комнаты более свободным.

Фото: rerooms.ru

В центре кухни расположена небольшая обеденная зона на двоих, с парой мягких розовых стульев, которые одновременно играют роль ярких акцентов в интерьере, и компактным круглым столиком — он занимает гораздо меньше места, чем традиционный прямоугольный. На стене над гарнитуром дизайнеры разместили телевизор.

Фото: rerooms.ru

За освещение комнаты отвечает центральная дизайнерская люстра, которая состоит из нескольких подвесных ламп, а также встроенные потолочные светильники. А еще дополнительная декоративная подсветка предусмотрена на верхних шкафчиках гарнитура — она позволяет организовать на кухне приглушенный свет для создания более уютной атмосферы.

Ванная

Ванная комната полностью отделана светлой керамической плиткой с имитацией мраморной поверхности. Внутри располагается не полноценная ванна, а душевая кабина с прозрачными стеклянными стенками — они делают интерьер комнаты более легким и свободным.

Фото: rerooms.ru





Раковина накладная Belbagno

Остальная сантехника имеет подвесную конструкцию и выполнена в виде современных компактных инсталляций. На полу стоит только стиральная машинка, которая аккуратно вписана в нишу под столешницей.

Фото: rerooms.ru

Помимо встроенных потолочных светильников, за освещение ванной отвечает зеркало с собственной светодиодной подсветкой по всей раме. Для хранения предусмотрены встроенные и утопленные в стену полки, визуально не нагружающие пространство комнаты.

Фото: rerooms.ru