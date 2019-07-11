Элегантная однокомнатная квартира с розовой гостиной

Показываем нежную розовую однушку от дизайнеров ReRooms с потрясающей гостиной — вам точно понравится.
Даже самая маленькая квартира может стать комфортной и очень приятной для жизни, если она оформлена в элегантном современном стиле.
Площадь этой однокомнатной квартиры, в которой был реализован современный дизайн-проект, составляет всего 45 метров. В небольшом пространстве поместились гостиная-спальня (22,53 метра), отдельная кухня со столовой зоной (10,83 метра), а также компактная ванная (3,74 метра). Каждая комната оформлена в минималистичном стиле, чтобы сохранить максимум свободного пространства и света.самая маленькая квартира может стать комфортной и очень приятной для жизни, если она оформлена в элегантном современном стиле.
Площадь этой однокомнатной квартиры, в которой был реализован современный дизайн-проект, составляет всего 45 метров. В небольшом пространстве поместились гостиная-спальня (22,53 метра), отдельная кухня со столовой зоной (10,83 метра), а также компактная ванная (3,74 метра). Каждая комната оформлена в минималистичном стиле, чтобы сохранить максимум свободного пространства и света.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Во всех деталях покажем вам каждый уголок стильной компактной квартиры, которую оформили дизайнеры из ReRooms. Будет интересно и очень красиво!
Прихожая
Маленькая прихожая полностью оформлена в бело-серых светлых тонах, которые помогают визуально увеличить ее пространство. Все стены окрашены серой краской и красиво гармонируют с керамической напольной плиткой с глянцевой поверхностью. Из мебели в прихожей установлен только невысокий комод с ящиками для хранения обуви, поэтому свободного места остается много.
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Всю стену над комодом занимает большое зеркало в белой раме и черная вешалка для верхней одежды — такое контрастное сочетание цветов делает интерьер более стильным и современным. Входная дверь тоже окрашена в белый, в тон мебели и зеркалу, — благодаря этому белый цвет равномерно распределяется по комнате и вся палитра становится более размеренной, органичной. За освещение прихожей отвечают встроенные потолочные лампы, которые тоже помогают экономить ее маленькое пространство.
Гостиная-спальня
Самая яркая и привлекающая внимание часть квартиры — просторная гостиная, одновременно выполняющая функции спальни. Ее интерьер оформлен в нежной розовой палитре различных оттенков, которые красиво сочетаются между собой и создают уютную, спокойную обстановку. А еще разные оттенки розового отвечают за условное зонирование пространства: по более тёмной стене располагается рабочая зона, а в светлой части комнаты — зона отдыха с телевизором.
Центральный элемент мебели в гостиной — двухсекционный светло-бежевый диван, его цвет поддерживает однотонный ворсистый ковер на полу. Диван раскладывается в полноценную кровать, делая из гостиной уютную спальню. Остальная мебель в комнате — это композиция из минималистичных журнальных столиков, подвесная тумба под ТВ и компактный рабочий стол в углу. Все они оформлены в белом цвете: он красиво сочетается с розовым, а также делает весь интерьер визуально просторнее.
Потолочная люстра
Чтобы не загромождать оставшееся свободное место, для хранения вещей предусмотрен встроенный шкаф-купе на всю стену. Он оформлен в тон светло-розовым стенам и сливается со всей комнатой, органично вписываясь в общий дизайн. Декора в гостиной тоже немного — только пара современных картин на стенах. Все сделано для того, чтобы комната осталась просторной.
Освещение в гостиной-спальне зонированное. В качестве главного источника света используется дизайнерская люстра с лампами в виде пузырей. Возле дивана установлен торшер, а над рабочим столом — небольшой дополнительный светильник.
Кухня
Кухня однушки оформлена в бело-бежевых тонах, а потому визуально кажется большой и просторной при своей десятиметровой площади. Вдобавок угловой кухонный гарнитур оборудован верхними подвесными шкафами только по одной из стен — это тоже делает пространство комнаты более свободным.
В центре кухни расположена небольшая обеденная зона на двоих, с парой мягких розовых стульев, которые одновременно играют роль ярких акцентов в интерьере, и компактным круглым столиком — он занимает гораздо меньше места, чем традиционный прямоугольный. На стене над гарнитуром дизайнеры разместили телевизор.
За освещение комнаты отвечает центральная дизайнерская люстра, которая состоит из нескольких подвесных ламп, а также встроенные потолочные светильники. А еще дополнительная декоративная подсветка предусмотрена на верхних шкафчиках гарнитура — она позволяет организовать на кухне приглушенный свет для создания более уютной атмосферы.
Ванная
Ванная комната полностью отделана светлой керамической плиткой с имитацией мраморной поверхности. Внутри располагается не полноценная ванна, а душевая кабина с прозрачными стеклянными стенками — они делают интерьер комнаты более легким и свободным.
Раковина накладная
Остальная сантехника имеет подвесную конструкцию и выполнена в виде современных компактных инсталляций. На полу стоит только стиральная машинка, которая аккуратно вписана в нишу под столешницей.
Помимо встроенных потолочных светильников, за освещение ванной отвечает зеркало с собственной светодиодной подсветкой по всей раме. Для хранения предусмотрены встроенные и утопленные в стену полки, визуально не нагружающие пространство комнаты.
Стоимость
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники