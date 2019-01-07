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Как использовать главный оттенок 2019 года в интерьере


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Сочетание цветов в интерьере с самым модным оттенком 2019 года.

Содержание

    Еще в декабре Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2019 года. Им стал «живой коралл», или Living Coral. Мы не удивились: теплые коричневые, оранжевые и терракотовые оттенки обещают быть самыми популярными в ближайшие несколько лет. Коралловый цвет в зависимости от глубины и яркости может играть разные роли в интерьере. Нам захотелось посмотреть, как он будет сочетаться с разными оттенками. Результат перед вами.

    Зеленый

    Конечно, нет лучшего компаньона для кораллового цвета, чем зеленый. Это сочетание стало одним из главных в мебельных и особенно текстильных коллекциях, когда в моду начали входить тропики и джунгли. Нежный теплый и насыщенный холодный оттенки прекрасно дополняют друг друга, создают невероятное контрастное сочетание и поднимают настроение. Идеально в первую очередь для общественных мест и гостиных.

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    1/5
    twitter.com, @OCFRealty
    2/5
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    3/5
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    4/5
    www.citylife.si
    5/5

    Жёлтый

    Самое яркое и немного легкомысленное сочетание мгновенно впустит лето в интерьер, даже если за окном зима. Но, пожалуй, главные любители желто-коралловых интерьеров — это дети. Взрослым эти два цвета рядом могут показаться чересчур яркими и неподходящими для ежедневного созерцания. Используйте их не как основные, а в качестве ярких акцентов в более сдержанном интерьере.

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    1/5
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    2/5
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    3/5
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    4/5
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    5/5

    Голубой

    Розовые и голубые оттенки в любых пропорциях — это классика. Они уравновешивают друг друга, не угнетают, не надоедают со временем, их легко разбавить более светлыми и более темными деталями. Нам нравятся совсем светлые, пастельные варианты: они замечательно смотрятся в гостиных, спальнях, детских комнатах. Более глубокие сочетания коралла и голубого подойдут для кухни и прихожей, помогут вам зарядиться энергией.

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    2/5
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    4/5
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    Серый

    Серый цвет и его сочетания со светлыми теплыми оттенками несколько лет назад считались самым модным интерьерным решением. Сегодня многие дизайнеры и их заказчики продолжают ориентироваться именно на серую палитру: она универсальна и придает даже бюджетному интерьеру благородства. В поисках идеального цвета-компаньона для серого вы почти наверняка придете к одному из вариантов кораллового. И мы вас в этом поддерживаем!

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    1/5
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    2/5
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    4/5
    twitter.com, @bashayr_o
    5/5

    Белый

    С белым цветом сочетается вообще все! Не зря же мы выбираем его и для жилых комнат, и для кухни, и для ванной. Белый цвет в компании с коралловым рождает приятное, любимое дизайнерами, но очень женственное сочетание. Предлагаем добавить к этой парочке немного темных акцентов — интерьер станет брутальным. Яркие желтые и зеленые детали помогут кораллу раскрыться на белом фоне.

    www.hazloconceramicos.com
    1/5
    deskgram.net #jungalowhome
    2/5
    www.topsimages.com
    3/5
    www.madeindesign.it
    4/5
    www.miss-marple.nl
    5/5

    Черный

    Пожалуй, это непростое сочетание лучше всего смотрится в интерьерах ар-деко. Броские контрасты, вычурность и смелость очень характерны для этого стиля, остается добавить только блеска цветных металлов. Вообще, любой интерьер, где доминирует черный цвет, ассоциируется у нас с роскошью. А коралловый оттенок помогает расслабиться и везде почувствовать себя как дома.

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    1/5
    vtwctr.org
    2/5
    www.topsimages.com
    3/5
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    deringhall.com
    5/5
    ltr">Еще в декабре Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2019 года. Им стал «живой коралл», или Living Coral. Мы не удивились: теплые коричневые, оранжевые и терракотовые оттенки обещают быть самыми популярными в ближайшие несколько лет. Коралловый цвет в зависимости от глубины и яркости может играть разные роли в интерьере. Нам захотелось посмотреть, как он будет сочетаться с разными оттенками. Результат перед вами.

    Зеленый

    Конечно, нет лучшего компаньона для кораллового цвета, чем зеленый. Это сочетание стало одним из главных в мебельных и особенно текстильных коллекциях, когда в моду начали входить тропики и джунгли. Нежный теплый и насыщенный холодный оттенки прекрасно дополняют друг друга, создают невероятное контрастное сочетание и поднимают настроение. Идеально в первую очередь для общественных мест и гостиных.

    www.residencemagazine.se
    1/5
    twitter.com, @OCFRealty
    2/5
    mauriciogebaraarquitetura.com
    3/5
    elephantintheroom.fr
    4/5
    www.citylife.si
    5/5

    Жёлтый

    Самое яркое и немного легкомысленное сочетание мгновенно впустит лето в интерьер, даже если за окном зима. Но, пожалуй, главные любители желто-коралловых интерьеров — это дети. Взрослым эти два цвета рядом могут показаться чересчур яркими и неподходящими для ежедневного созерцания. Используйте их не как основные, а в качестве ярких акцентов в более сдержанном интерьере.

    deringhall.com
    1/5
    kuche.lessformore.life
    2/5
    autodesign.access.ly
    3/5
    matome.naver.jp
    4/5
    hikopics.pw
    5/5

    Голубой

    Розовые и голубые оттенки в любых пропорциях — это классика. Они уравновешивают друг друга, не угнетают, не надоедают со временем, их легко разбавить более светлыми и более темными деталями. Нам нравятся совсем светлые, пастельные варианты: они замечательно смотрятся в гостиных, спальнях, детских комнатах. Более глубокие сочетания коралла и голубого подойдут для кухни и прихожей, помогут вам зарядиться энергией.

    wechat.kanfb.com
    1/5
    vivendocomcharme.com
    2/5
    johnanddouglas.com
    3/5
    perfectaidea.com
    4/5
    morpicert.pw
    5/5

    Серый

    Серый цвет и его сочетания со светлыми теплыми оттенками несколько лет назад считались самым модным интерьерным решением. Сегодня многие дизайнеры и их заказчики продолжают ориентироваться именно на серую палитру: она универсальна и придает даже бюджетному интерьеру благородства. В поисках идеального цвета-компаньона для серого вы почти наверняка придете к одному из вариантов кораллового. И мы вас в этом поддерживаем!

    ngdgc.com
    1/5
    blog.abigailahern.com
    2/5
    trendesignbook.com
    3/5
    www.fishpools.co.uk
    4/5
    twitter.com, @bashayr_o
    5/5

    Белый

    С белым цветом сочетается вообще все! Не зря же мы выбираем его и для жилых комнат, и для кухни, и для ванной. Белый цвет в компании с коралловым рождает приятное, любимое дизайнерами, но очень женственное сочетание. Предлагаем добавить к этой парочке немного темных акцентов — интерьер станет брутальным. Яркие желтые и зеленые детали помогут кораллу раскрыться на белом фоне.

    www.hazloconceramicos.com
    1/5
    deskgram.net #jungalowhome
    2/5
    www.topsimages.com
    3/5
    www.madeindesign.it
    4/5
    www.miss-marple.nl
    5/5

    Черный

    Пожалуй, это непростое сочетание лучше всего смотрится в интерьерах ар-деко. Броские контрасты, вычурность и смелость очень характерны для этого стиля, остается добавить только блеска цветных металлов. Вообще, любой интерьер, где доминирует черный цвет, ассоциируется у нас с роскошью. А коралловый оттенок помогает расслабиться и везде почувствовать себя как дома.

    marycostaphotography.com
    1/5
    vtwctr.org
    2/5
    www.topsimages.com
    3/5
    melvinestrella.com
    4/5
    deringhall.com
    5/5

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