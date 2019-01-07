Как использовать главный оттенок 2019 года в интерьере

Еще в декабре Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2019 года. Им стал «живой коралл», или Living Coral. Мы не удивились: теплые коричневые, оранжевые и терракотовые оттенки обещают быть самыми популярными в ближайшие несколько лет. Коралловый цвет в зависимости от глубины и яркости может играть разные роли в интерьере. Нам захотелось посмотреть, как он будет сочетаться с разными оттенками. Результат перед вами.

Зеленый

Конечно, нет лучшего компаньона для кораллового цвета, чем зеленый. Это сочетание стало одним из главных в мебельных и особенно текстильных коллекциях, когда в моду начали входить тропики и джунгли. Нежный теплый и насыщенный холодный оттенки прекрасно дополняют друг друга, создают невероятное контрастное сочетание и поднимают настроение. Идеально в первую очередь для общественных мест и гостиных.

www.residencemagazine.se

1 /5 twitter.com, @OCFRealty

2 /5 mauriciogebaraarquitetura.com

3 /5 elephantintheroom.fr

4 /5 www.citylife.si

5 /5

Жёлтый

Самое яркое и немного легкомысленное сочетание мгновенно впустит лето в интерьер, даже если за окном зима. Но, пожалуй, главные любители желто-коралловых интерьеров — это дети. Взрослым эти два цвета рядом могут показаться чересчур яркими и неподходящими для ежедневного созерцания. Используйте их не как основные, а в качестве ярких акцентов в более сдержанном интерьере.

deringhall.com

1 /5 kuche.lessformore.life

2 /5 autodesign.access.ly

3 /5 matome.naver.jp

4 /5 hikopics.pw

5 /5

Голубой

Розовые и голубые оттенки в любых пропорциях — это классика. Они уравновешивают друг друга, не угнетают, не надоедают со временем, их легко разбавить более светлыми и более темными деталями. Нам нравятся совсем светлые, пастельные варианты: они замечательно смотрятся в гостиных, спальнях, детских комнатах. Более глубокие сочетания коралла и голубого подойдут для кухни и прихожей, помогут вам зарядиться энергией.

wechat.kanfb.com

1 /5 vivendocomcharme.com

2 /5 johnanddouglas.com

3 /5 perfectaidea.com

4 /5 morpicert.pw

5 /5

Серый

Серый цвет и его сочетания со светлыми теплыми оттенками несколько лет назад считались самым модным интерьерным решением. Сегодня многие дизайнеры и их заказчики продолжают ориентироваться именно на серую палитру: она универсальна и придает даже бюджетному интерьеру благородства. В поисках идеального цвета-компаньона для серого вы почти наверняка придете к одному из вариантов кораллового. И мы вас в этом поддерживаем!

ngdgc.com

1 /5 blog.abigailahern.com

2 /5 trendesignbook.com

3 /5 www.fishpools.co.uk

4 /5 twitter.com, @bashayr_o

5 /5

Белый

С белым цветом сочетается вообще все! Не зря же мы выбираем его и для жилых комнат, и для кухни, и для ванной. Белый цвет в компании с коралловым рождает приятное, любимое дизайнерами, но очень женственное сочетание. Предлагаем добавить к этой парочке немного темных акцентов — интерьер станет брутальным. Яркие желтые и зеленые детали помогут кораллу раскрыться на белом фоне.

www.hazloconceramicos.com

1 /5 deskgram.net #jungalowhome

2 /5 www.topsimages.com

3 /5 www.madeindesign.it

4 /5 www.miss-marple.nl

5 /5

Черный

Пожалуй, это непростое сочетание лучше всего смотрится в интерьерах ар-деко. Броские контрасты, вычурность и смелость очень характерны для этого стиля, остается добавить только блеска цветных металлов. Вообще, любой интерьер, где доминирует черный цвет, ассоциируется у нас с роскошью. А коралловый оттенок помогает расслабиться и везде почувствовать себя как дома.

marycostaphotography.com

1 /5 vtwctr.org

2 /5 www.topsimages.com

3 /5 melvinestrella.com

4 /5 deringhall.com

5 /5

ltr">Еще в декабре Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2019 года. Им стал «живой коралл», или Living Coral. Мы не удивились: теплые коричневые, оранжевые и терракотовые оттенки обещают быть самыми популярными в ближайшие несколько лет. Коралловый цвет в зависимости от глубины и яркости может играть разные роли в интерьере. Нам захотелось посмотреть, как он будет сочетаться с разными оттенками. Результат перед вами.

Зеленый

Конечно, нет лучшего компаньона для кораллового цвета, чем зеленый. Это сочетание стало одним из главных в мебельных и особенно текстильных коллекциях, когда в моду начали входить тропики и джунгли. Нежный теплый и насыщенный холодный оттенки прекрасно дополняют друг друга, создают невероятное контрастное сочетание и поднимают настроение. Идеально в первую очередь для общественных мест и гостиных.

www.residencemagazine.se

1 /5 twitter.com, @OCFRealty

2 /5 mauriciogebaraarquitetura.com

3 /5 elephantintheroom.fr

4 /5 www.citylife.si

5 /5

Жёлтый

Самое яркое и немного легкомысленное сочетание мгновенно впустит лето в интерьер, даже если за окном зима. Но, пожалуй, главные любители желто-коралловых интерьеров — это дети. Взрослым эти два цвета рядом могут показаться чересчур яркими и неподходящими для ежедневного созерцания. Используйте их не как основные, а в качестве ярких акцентов в более сдержанном интерьере.

deringhall.com

1 /5 kuche.lessformore.life

2 /5 autodesign.access.ly

3 /5 matome.naver.jp

4 /5 hikopics.pw

5 /5

Голубой

Розовые и голубые оттенки в любых пропорциях — это классика. Они уравновешивают друг друга, не угнетают, не надоедают со временем, их легко разбавить более светлыми и более темными деталями. Нам нравятся совсем светлые, пастельные варианты: они замечательно смотрятся в гостиных, спальнях, детских комнатах. Более глубокие сочетания коралла и голубого подойдут для кухни и прихожей, помогут вам зарядиться энергией.

wechat.kanfb.com

1 /5 vivendocomcharme.com

2 /5 johnanddouglas.com

3 /5 perfectaidea.com

4 /5 morpicert.pw

5 /5

Серый

Серый цвет и его сочетания со светлыми теплыми оттенками несколько лет назад считались самым модным интерьерным решением. Сегодня многие дизайнеры и их заказчики продолжают ориентироваться именно на серую палитру: она универсальна и придает даже бюджетному интерьеру благородства. В поисках идеального цвета-компаньона для серого вы почти наверняка придете к одному из вариантов кораллового. И мы вас в этом поддерживаем!

ngdgc.com

1 /5 blog.abigailahern.com

2 /5 trendesignbook.com

3 /5 www.fishpools.co.uk

4 /5 twitter.com, @bashayr_o

5 /5

Белый

С белым цветом сочетается вообще все! Не зря же мы выбираем его и для жилых комнат, и для кухни, и для ванной. Белый цвет в компании с коралловым рождает приятное, любимое дизайнерами, но очень женственное сочетание. Предлагаем добавить к этой парочке немного темных акцентов — интерьер станет брутальным. Яркие желтые и зеленые детали помогут кораллу раскрыться на белом фоне.

www.hazloconceramicos.com

1 /5 deskgram.net #jungalowhome

2 /5 www.topsimages.com

3 /5 www.madeindesign.it

4 /5 www.miss-marple.nl

5 /5

Черный

Пожалуй, это непростое сочетание лучше всего смотрится в интерьерах ар-деко. Броские контрасты, вычурность и смелость очень характерны для этого стиля, остается добавить только блеска цветных металлов. Вообще, любой интерьер, где доминирует черный цвет, ассоциируется у нас с роскошью. А коралловый оттенок помогает расслабиться и везде почувствовать себя как дома.