Как выбрать шторы для спальни: тренды-2019

Надоели старые шторы? Сегодня мы расскажем о трендах этого года, благодаря которым вы создадите незабываемый интерьер спальни.
Шторы 2019 года можно описать двумя словами: комфорт и функциональность. В прошлое уходят многочисленные драпировки, рюши и оборки.
Сейчас в моде простые конструкции, на оформление которых не нужно тратить несколько часов, чтобы потом бояться ненароком нарушить сложную композицию. Она уместна только в том случае, если спальня выдержана в стиле прованс или шебби-шик.
Однако даже для этих стилей лучше выбирать функциональные варианты. Отдавайте предпочтение шторам, которые не утяжеляют окна и обеспечивают хорошую освещенность комнаты.
Сегодня мы расскажем о десяти главных трендах — и вы обязательно подберете шторы своей мечты.
1. Комбинация штор из разных цветов и рисунков
Казалось бы, зачем использовать в интерьере сразу несколько разных видов штор? Потому что это классно и ярко. С такими шторами хорошее настроение вам обеспечено.
Однако покупать первые попавшиеся шторы не нужно. Несмотря на разные цвета и орнаменты, они должны сочетаться между собой и создавать завершенную композицию. Огромный плюс, если каждая из штор будет перекликаться с аксессуарами, которые находятся в спальне. Благодаря такому приему помещение будет выглядеть интересно, необычно и стильно.
Как видно на фотографии ниже, цветочные шторы отлично дополняют скатерть и постельное белье, в то время как горчичный повторяет цвета картины и завершает образ спальни.
Наличие дополнительных штор позволяет менять их в зависимости от настроения.
2. Природные оттенки
Благородное и нежное сочетание оттенков зеленого и синего позволяет создать природный, естественный дизайн. Такой вариант отлично подойдет спальне, которая выдержана в скандинавском или экостиле.
3. Простые шторы в пол
Да-да, обыкновенные занавески без каких-либо рисунков, драпировок и рюшей. Вы ведь помните главные правила 2019 года?
Такие шторы — универсальное решение для спален любых размеров и стилистических направлений. Смотрятся ненавязчиво, современно и расслабляюще. Идеально подходит для комнат, в которых уже есть яркие акценты: цветная мебель, крупные картины, декоративные подушки или обои с крупным рисунком. Особенно хорошо такие шторы смотрятся в помещениях с большими окнами и высокими потолками, а маленьким пространствам они зрительно добавляют высоты. Иногда их декорируют посередине с помощью подхватов с одной или с обеих сторон, придавая силуэт песочных часов.
Цвет таких штор может быть любой: приглушенный серый или бежевый, который придаст спальне сдержанности, или, наоборот, взбалмошный желтый, как на фотографии ниже, который создаст в помещении атмосферу озорства и энергии.
4. Римские шторы
Римские шторы станут практичным и удобным вариантом для спальни, так как они не занимают много места в отличие от громоздких полноразмерных портьер, удобны в обращении и подбираются под любой размер окон. Именно поэтому они не выходят из моды уже несколько лет.
Подобрать римские шторы к любому интерьеру несложно — их можно сделать на заказ в любой цветовой гамме и с любым рисунком. Главное — гармонично вписать их в стилистику комнаты.
5. Шторы из льна
Это тренд, который покинет нас еще очень нескоро. Экологичный материал, из которого делают такие шторы, добавит интерьеру природной атмосферы и легкой небрежности — то, чего городскому жителю часто не хватает. Чтобы разнообразить вид помещения, добавьте яркого текстиля (подушки или ковер), который оттенит приглушенный цвет штор.
6. Градиентные шторы
Любовь к градиенту в интерьерном дизайне проявляется уже не первый год: мягкие цветовые переходы встречаются на стенах, в мебели и декоре. Однако нынешний год предлагает новую вариацию использования этого эффекта: на шторах. Как правило, такие шторы представлены в белом цвете, который плавно перетекает в один из цветов радуги. Если не можете определиться с конкретным цветом, используйте сразу несколько штор разных оттенков, которые привнесут в интерьер атмосферу лета.
7. Комбинация штор разных видов
Занавески используют вместе с рулонными шторами в том случае, если последние вмонтированы в створки или расположены внутри оконного проема. Рулонные полотна можно комбинировать практически с любыми видами штор (разного материала и цвета). Главное ― удачно подобрать оттенок или рисунок. Классические шторы придадут стандартному окну и строгим, лаконичным рулонам особую изюминку.
Чаще всего цвета штор либо подбирают в тон рулонным конструкциям, либо, напротив, делают контрастными, как это видно на фотографии ниже.
8. Тропический дизайн
Хотите, чтобы в спальне царила атмосфера вечного лета, где цветут ярко-зеленые необычные растения? Тогда смело выбирайте этот вариант.
Если раньше мы могли видеть небольшие вкрапления в интерьере в виде растений, то сейчас крупные компании-производители предлагают нам джунгли на обоях, плитке, мебели и коврах. Шторы не стали исключением.
Чтобы спальня стала яркой, добавьте в интерьер живые растения и элементы с тропическими рисунками, которые перекликались бы со шторами. Тепло и солнце всегда будут у вас под боком.
9. Геометрические фигуры и различные мотивы
Продолжая тему ярких и необычных штор, мы не могли не упомянуть про еще один красочный тренд: использование геометрических фигур и этнических мотивов.
Почему бы не выбрать шторы с таким интересным принтом? К тому же в однотонном помещении они будут выглядеть ярко и броско.
10. Цветочные мотивы
Этот рисунок, наверное, никогда не выйдет из моды благодаря своей универсальности. Однако в этом году в тренде не броские и многочисленные цветочные принты, а нежные и еле заметные растительные мотивы. Они сделают даже самую мрачную комнату светлее и нежнее.
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01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
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04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
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