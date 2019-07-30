Минималистичный интерьер однокомнатной квартиры в светлых тонах

Показываем, как выглядит стильная однокомнатная квартира в светлых тонах, дизайн-проект которой разработали специалисты ReRooms.
Фьюжн — это «хулиганское» направление в мире дизайна, которое гармонично сочетает несовместимые, казалось бы, идеи разных стилей. Фьюжн-интерьеры не имеют каких-либо обязательных элементов — они создаются на основе неординарных решений по объединению противоположных стилистических составляющих.
Современный интерьер квартиры в светлых тонах с первого взгляда привлекает своим сдержанным и ультрамодным дизайном. Специалисты грамотно продумали пространство площадью 45 кв. м: в однушке им удалось разместить уютную спальню, функциональную кухню с просторной гостиной и отдельной столовой, ванную и гардеробную. Согласитесь, такую планировку можно представить себе разве что в просторной трешке!
Прихожая — это «хулиганское» направление в мире дизайна, которое гармонично сочетает несовместимые, казалось бы, идеи разных стилей. Фьюжн-интерьеры не имеют каких-либо обязательных элементов — они создаются на основе неординарных решений по объединению противоположных стилистических составляющих.
Современный интерьер квартиры в светлых тонах с первого взгляда привлекает своим сдержанным и ультрамодным дизайном. Специалисты грамотно продумали пространство площадью 45 кв. м: в однушке им удалось разместить уютную спальню, функциональную кухню с просторной гостиной и отдельной столовой, ванную и гардеробную. Согласитесь, такую планировку можно представить себе разве что в просторной трешке!
Прихожая
Наше портфолио более 10 000 проектов
При входе в квартиру мы попадаем в светлое и уютное пространство, в котором все обустроено просто, но со вкусом. Внимание сразу привлекает вертикальный геометрический орнамент на полу, визуально расширяющий прихожую. С ним гармонично сочетаются светло-серые стены и белый потолок.
Эффект простора создан за счет минимального набора мебели и больших зеркал на дверях встроенной гардеробной. Из гарнитура в нашей фьюжн-прихожей есть только мягкий пуф, настенная вешалка с несколькими крючками и навесной ящик для хранения нужных мелочей. Декоративным элементом выступает высокое комнатное дерево в большом вазоне в свободном углу прихожей — оно визуально стирает границы помещения.
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Обратите внимание на гардеробную — в ней организовали не только вместительную систему хранения, но и прачечную. В это крохотное помещение вместили стиральную машину и даже корзину для грязного белья.
Кухня-гостиная
В 15-метровой
Для сохранения простора кухня-гостиная и весь остальной дизайн квартиры выполнен в светлых тонах: окрашенные в светло-серый цвет стены мягко сочетаются с древесными оттенками на полу — вместе с потолочной люстрой и бра они создают уютную и теплую атмосферу, в которой утопает вся комната. Акцентом в кухне выступает отделка фартука плиткой с объемным геометрическим принтом. В гостиной, как и присуще фьюжн-интерьерам, с нейтральным монохромом контрастируют живые растения, картины с яркими красками и матовый текстиль.
Отдельное внимание нужно уделить столовой — ее вынесли за пределы кухни-гостиной. Для обеденного раздвижного стола со стульями нашли место в коридоре, который отделяет прихожую от жилой зоны. Несколько картин на стене и оригинальные черные светильники, свисающие над столом, сделали обеденную зону очень уютной и привлекательной, благодаря чему коридор стал выглядеть как полноценная комната.
Спальня
В
Ламинат с древесным рисунком, длинные шторы под потолок, комнатные цветы, картины над изголовьем кровати и большой телевизор на стене внесли в спальню спокойную и уютную атмосферу.
Ванная и санузел
Стену над подвесным унитазом украшает оригинальный орнамент печворк. Зону водных процедур — керамогранит, имитирующий ламинат с рисунком под состаренное дерево. Хорошим решением стала вертикальная кладка плитки, благодаря чему комната кажется намного шире. Стеклянные дверцы кабинки, отражающие свет потолочных светильников, и большое зеркало с подсветкой усиливают иллюзию расширения пространства.
Чтобы оставить как можно больше свободного места, вместо стандартной ванны решили поставить душевую кабинку со стильным мозаичным поддоном. Систему хранения организовали под накладной раковиной.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники