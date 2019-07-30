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Минималистичный интерьер однокомнатной квартиры в светлых тонах


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Показываем, как выглядит стильная однокомнатная квартира в светлых тонах, дизайн-проект которой разработали специалисты ReRooms.

Фьюжн — это «хулиганское» направление в мире дизайна, которое гармонично сочетает несовместимые, казалось бы, идеи разных стилей. Фьюжн-интерьеры не имеют каких-либо обязательных элементов — они создаются на основе неординарных решений по объединению противоположных стилистических составляющих.

Современный интерьер квартиры в светлых тонах с первого взгляда привлекает своим сдержанным и ультрамодным дизайном. Специалисты грамотно продумали пространство площадью 45 кв. м: в однушке им удалось разместить уютную спальню, функциональную кухню с просторной гостиной и отдельной столовой, ванную и гардеробную. Согласитесь, такую планировку можно представить себе разве что в просторной трешке!

Прихожая — это «хулиганское» направление в мире дизайна, которое гармонично сочетает несовместимые, казалось бы, идеи разных стилей. Фьюжн-интерьеры не имеют каких-либо обязательных элементов — они создаются на основе неординарных решений по объединению противоположных стилистических составляющих.

Современный интерьер квартиры в светлых тонах с первого взгляда привлекает своим сдержанным и ультрамодным дизайном. Специалисты грамотно продумали пространство площадью 45 кв. м: в однушке им удалось разместить уютную спальню, функциональную кухню с просторной гостиной и отдельной столовой, ванную и гардеробную. Согласитесь, такую планировку можно представить себе разве что в просторной трешке!

Прихожая

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При входе в квартиру мы попадаем в светлое и уютное пространство, в котором все обустроено просто, но со вкусом. Внимание сразу привлекает вертикальный геометрический орнамент на полу, визуально расширяющий прихожую. С ним гармонично сочетаются светло-серые стены и белый потолок.

Фото № 1: Минималистичный интерьер однокомнатной квартиры в светлых тонахФото: rerooms.ru

Эффект простора создан за счет минимального набора мебели и больших зеркал на дверях встроенной гардеробной. Из гарнитура в нашей фьюжн-прихожей есть только мягкий пуф, настенная вешалка с несколькими крючками и навесной ящик для хранения нужных мелочей. Декоративным элементом выступает высокое комнатное дерево в большом вазоне в свободном углу прихожей — оно визуально стирает границы помещения.

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Фото № 2: Минималистичный интерьер однокомнатной квартиры в светлых тонахФото: rerooms.ru

Обратите внимание на гардеробную — в ней организовали не только вместительную систему хранения, но и прачечную. В это крохотное помещение вместили стиральную машину и даже корзину для грязного белья.

Фото № 3: Минималистичный интерьер однокомнатной квартиры в светлых тонахФото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

В 15-метровой кухне дизайнеры создали функциональную рабочую зону для приготовления пищи и просторную зону отдыха, где можно провести теплый семейный вечер или посидеть с друзьями. Кухню и гостиную разделяет широкий дверной проем, по одну сторону от которого расположили линейный кухонный гарнитур, сливающийся с цветом стен. Большую часть комнаты занимает гостиная с удобным диваном и большой плазмой на стене.

Фото № 4: Минималистичный интерьер однокомнатной квартиры в светлых тонахФото: rerooms.ru

Для сохранения простора кухня-гостиная и весь остальной дизайн квартиры выполнен в светлых тонах: окрашенные в светло-серый цвет стены мягко сочетаются с древесными оттенками на полу — вместе с потолочной люстрой и бра они создают уютную и теплую атмосферу, в которой утопает вся комната. Акцентом в кухне выступает отделка фартука плиткой с объемным геометрическим принтом. В гостиной, как и присуще фьюжн-интерьерам, с нейтральным монохромом контрастируют живые растения, картины с яркими красками и матовый текстиль.

Фото № 5: Минималистичный интерьер однокомнатной квартиры в светлых тонахФото: rerooms.ru

Отдельное внимание нужно уделить столовой — ее вынесли за пределы кухни-гостиной. Для обеденного раздвижного стола со стульями нашли место в коридоре, который отделяет прихожую от жилой зоны. Несколько картин на стене и оригинальные черные светильники, свисающие над столом, сделали обеденную зону очень уютной и привлекательной, благодаря чему коридор стал выглядеть как полноценная комната.

Фото № 6: Минималистичный интерьер однокомнатной квартиры в светлых тонахФото: rerooms.ru

Спальня

В спальне прослеживаются характерные черты скандинавского стиля в сочетании с минимализмом. Из мебели здесь есть только двуспальная кровать и две прикроватные тумбочки. Комната оформлена в той же светло-серой цветовой гамме, создающей в комнате эффект невесомости.

Фото № 7: Минималистичный интерьер однокомнатной квартиры в светлых тонахФото: rerooms.ru

Ламинат с древесным рисунком, длинные шторы под потолок, комнатные цветы, картины над изголовьем кровати и большой телевизор на стене внесли в спальню спокойную и уютную атмосферу.

Фото № 8: Минималистичный интерьер однокомнатной квартиры в светлых тонахФото: rerooms.ru

Ванная и санузел

Ванная, совмещенная с санузлом, отличается от остальных комнат по цветовой гамме. В ней преобладают насыщенные серо-коричневые оттенки, древесные структуры и интересная фактура, созданная плиткой.

Фото № 9: Минималистичный интерьер однокомнатной квартиры в светлых тонахФото: rerooms.ru

Стену над подвесным унитазом украшает оригинальный орнамент печворк. Зону водных процедур — керамогранит, имитирующий ламинат с рисунком под состаренное дерево. Хорошим решением стала вертикальная кладка плитки, благодаря чему комната кажется намного шире. Стеклянные дверцы кабинки, отражающие свет потолочных светильников, и большое зеркало с подсветкой усиливают иллюзию расширения пространства.

Чтобы оставить как можно больше свободного места, вместо стандартной ванны решили поставить душевую кабинку со стильным мозаичным поддоном. Систему хранения организовали под накладной раковиной.

Фото № 10: Минималистичный интерьер однокомнатной квартиры в светлых тонахФото: rerooms.ru

#Дизайн-проект#Фьюжн#однокомнатная квартира
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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