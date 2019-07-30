Минималистичный интерьер однокомнатной квартиры в светлых тонах

Современный интерьер квартиры в светлых тонах с первого взгляда привлекает своим сдержанным и ультрамодным дизайном. Специалисты грамотно продумали пространство площадью 45 кв. м: в однушке им удалось разместить уютную спальню, функциональную кухню с просторной гостиной и отдельной столовой, ванную и гардеробную. Согласитесь, такую планировку можно представить себе разве что в просторной трешке!

Современный интерьер квартиры в светлых тонах с первого взгляда привлекает своим сдержанным и ультрамодным дизайном. Специалисты грамотно продумали пространство площадью 45 кв. м: в однушке им удалось разместить уютную спальню, функциональную кухню с просторной гостиной и отдельной столовой, ванную и гардеробную. Согласитесь, такую планировку можно представить себе разве что в просторной трешке!

Фьюжн — это «хулиганское» направление в мире дизайна, которое гармонично сочетает несовместимые, казалось бы, идеи разных стилей. Фьюжн-интерьеры не имеют каких-либо обязательных элементов — они создаются на основе неординарных решений по объединению противоположных стилистических составляющих.

При входе в квартиру мы попадаем в светлое и уютное пространство, в котором все обустроено просто, но со вкусом. Внимание сразу привлекает вертикальный геометрический орнамент на полу, визуально расширяющий прихожую. С ним гармонично сочетаются светло-серые стены и белый потолок.

Фото: rerooms.ru

Эффект простора создан за счет минимального набора мебели и больших зеркал на дверях встроенной гардеробной. Из гарнитура в нашей фьюжн-прихожей есть только мягкий пуф, настенная вешалка с несколькими крючками и навесной ящик для хранения нужных мелочей. Декоративным элементом выступает высокое комнатное дерево в большом вазоне в свободном углу прихожей — оно визуально стирает границы помещения.

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Фото: rerooms.ru

Обратите внимание на гардеробную — в ней организовали не только вместительную систему хранения, но и прачечную. В это крохотное помещение вместили стиральную машину и даже корзину для грязного белья.

Фото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

В 15-метровой кухне дизайнеры создали функциональную рабочую зону для приготовления пищи и просторную зону отдыха, где можно провести теплый семейный вечер или посидеть с друзьями. Кухню и гостиную разделяет широкий дверной проем, по одну сторону от которого расположили линейный кухонный гарнитур, сливающийся с цветом стен. Большую часть комнаты занимает гостиная с удобным диваном и большой плазмой на стене.

Фото: rerooms.ru

Для сохранения простора кухня-гостиная и весь остальной дизайн квартиры выполнен в светлых тонах: окрашенные в светло-серый цвет стены мягко сочетаются с древесными оттенками на полу — вместе с потолочной люстрой и бра они создают уютную и теплую атмосферу, в которой утопает вся комната. Акцентом в кухне выступает отделка фартука плиткой с объемным геометрическим принтом. В гостиной, как и присуще фьюжн-интерьерам, с нейтральным монохромом контрастируют живые растения, картины с яркими красками и матовый текстиль.

Фото: rerooms.ru

Отдельное внимание нужно уделить столовой — ее вынесли за пределы кухни-гостиной. Для обеденного раздвижного стола со стульями нашли место в коридоре, который отделяет прихожую от жилой зоны. Несколько картин на стене и оригинальные черные светильники, свисающие над столом, сделали обеденную зону очень уютной и привлекательной, благодаря чему коридор стал выглядеть как полноценная комната.

Фото: rerooms.ru

Спальня

В спальне прослеживаются характерные черты скандинавского стиля в сочетании с минимализмом. Из мебели здесь есть только двуспальная кровать и две прикроватные тумбочки. Комната оформлена в той же светло-серой цветовой гамме, создающей в комнате эффект невесомости.

Фото: rerooms.ru

Ламинат с древесным рисунком, длинные шторы под потолок, комнатные цветы, картины над изголовьем кровати и большой телевизор на стене внесли в спальню спокойную и уютную атмосферу.

Фото: rerooms.ru

Ванная и санузел

Ванная , совмещенная с санузлом, отличается от остальных комнат по цветовой гамме. В ней преобладают насыщенные серо-коричневые оттенки, древесные структуры и интересная фактура, созданная плиткой.

Фото: rerooms.ru

Стену над подвесным унитазом украшает оригинальный орнамент печворк. Зону водных процедур — керамогранит, имитирующий ламинат с рисунком под состаренное дерево. Хорошим решением стала вертикальная кладка плитки, благодаря чему комната кажется намного шире. Стеклянные дверцы кабинки, отражающие свет потолочных светильников, и большое зеркало с подсветкой усиливают иллюзию расширения пространства.

Чтобы оставить как можно больше свободного места, вместо стандартной ванны решили поставить душевую кабинку со стильным мозаичным поддоном. Систему хранения организовали под накладной раковиной.

Фото: rerooms.ru