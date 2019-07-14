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Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!


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На примере собственного дизайн-проекта покажем, как создать светлый и природный интерьер в двухкомнатной квартире. Обязательно к прочтению жителям мегаполисов!

Двухкомнатная квартира общей площадью 52 квадратных метра, в которой был реализован дизайн-проект, оформлена в природной стилистике, поэтому в интерьере используется светлая цветовая гамма и большое количество деревянной мебели и предметов декора. 

Планировка квартиры включает в себя спальню (11,7 метра), объединенные кухню и гостиную (23,6 метра), а также небольшую ванную площадью 2,9 метра. Давайте заглянем в каждую комнату и насладимся стильным интерьером от профессиональных дизайнеров ReRooms.

Прихожая и коридор

Уже с порога мы видим светлую отделку, представленную серым, бежевым и белым цветами. При том, что помещение имеет площадь почти 10 метров, оно выглядит еще больше и светлее как раз благодаря удачно подобранной цветовой гамме. Это ощущение усиливает большое зеркало, расположенное возле двери.

Фото № 1: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Пол возле двери отделан плиткой, а остальная часть коридора паркетом. Что касается мебели, в этом помещении представлен стандартный набор: шкаф-купе с зеркальной дверцей, мягкий пуф и вешалка для верхней одежды.

Фото № 2: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Первые интересные декоративные решения наших дизайнеров начинаются уже в коридоре: стену с зеркалом они решили украсить деревянными рейками, а рядом повесили фотографию с видом на Золотые ворота. Такое сочетание не перегружает помещение, а делает его более интересным и необычным.

Фото № 3: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.rultr">Двухкомнатная квартира общей площадью 52 квадратных метра, в которой был реализован дизайн-проект, оформлена в природной стилистике, поэтому в интерьере используется светлая цветовая гамма и большое количество деревянной мебели и предметов декора. 

Планировка квартиры включает в себя спальню (11,7 метра), объединенные кухню и гостиную (23,6 метра), а также небольшую ванную площадью 2,9 метра. Давайте заглянем в каждую комнату и насладимся стильным интерьером от профессиональных дизайнеров ReRooms.

Прихожая и коридор

Уже с порога мы видим светлую отделку, представленную серым, бежевым и белым цветами. При том, что помещение имеет площадь почти 10 метров, оно выглядит еще больше и светлее как раз благодаря удачно подобранной цветовой гамме. Это ощущение усиливает большое зеркало, расположенное возле двери.

Фото № 1: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Пол возле двери отделан плиткой, а остальная часть коридора паркетом. Что касается мебели, в этом помещении представлен стандартный набор: шкаф-купе с зеркальной дверцей, мягкий пуф и вешалка для верхней одежды.

Фото № 2: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Первые интересные декоративные решения наших дизайнеров начинаются уже в коридоре: стену с зеркалом они решили украсить деревянными рейками, а рядом повесили фотографию с видом на Золотые ворота. Такое сочетание не перегружает помещение, а делает его более интересным и необычным.

Фото № 3: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

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Из освещения представлены точечные белоснежные светильники, которые разместили вдоль всего потолка. Такое решение позволяет экономить электроэнергию, при этом обеспечивая светом все помещение.

Фото № 4: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Спальня

Спальня получилась сдержанной, но от этого она не теряет своей привлекательности. Здесь мы видим все ту же цветовую гамму: белый, бежевый и серый. Дизайнеры решили отделать деревом не только пол, но и стену за кроватью. Паркет в оттенке «беленый дуб» придает помещению природный характер.

Фото № 5: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Мягкое изголовье кровати разбавляет цветовую гамму стены. Сделав кровать центральным предметом, дизайнеры создали симметричную композицию по бокам от нее: поставили одинаковые тумбочки и дополнили их бра, которые напоминают белоснежные надувные шары на золотых веревочках. «Круглую» тему продолжает необычное зеркало, созданное будто из десятка мыльных пузырей.

Фото № 6: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

У противоположной стены оформили подвесной туалетный столик, который благодаря своей конструкции и цвету будто парит в воздухе и смотрится очень легко. Стол дополнен креслом, выполненным из бежевой кожи.

Фото № 7: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

В комнате установили платяной белоснежный шкаф, в котором можно разместить все необходимые вещи. Благодаря своему фасаду без ручек и других декоративных мелочей он выглядит как продолжение стены.

Фото № 8: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Из аксессуаров в комнате представлены красивые подсвечники на длинных ножках и абстрактные картины. Такое малое количество декоративных элементов придает спальне элегантности и не перегружает ее, что обычно случается с другими интерьерами, где хозяева стремятся заставить комнату от пола до потолка памятными вещицами.

Главная особенность в комнате — это скрытая подсветка. Ее установили в нише для штор. Вечером можно пользоваться прикроватными бра или же центральной люстрой, а можно включить потрясающую фиолетовую подсветку, которая придает лиловый оттенок всему помещению.

Фото № 9: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Фото № 10: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

В помещении общей площадью почти 24 квадратных метра дизайнеры разместили гостиную, кухню и столовую. 

Фото № 11: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Так как кухня не может похвастаться большими габаритами, было принято решение разместить весь гарнитур в форме буквы «п». Такая планировка идеальна для маленьких помещений, потому что вся необходимая техника расположена недалеко друг от друга. 

Фото № 12: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Фасад мебели выполнен из белоснежного пластика и деревянных вставок, которые продолжают природную тематику. Из дерева также выполнены дверцы системы хранения, которая находится возле духовки и микроволновки. 

В этой зоне получилось очень интересное освещение:

  • нижние ящики кухонного гарнитура оснастили светодиодными лентами, которые подсвечивают рабочую поверхность и фартук из мрамора. Благодаря такой подсветке красиво выделяется рисунок камня;
  • в дополнительный уровень потолка вмонтировали точечные светильники, которые обеспечивают отличную видимость в верхних ящиках;
  • центральная люстра, выполненная из ротанга, становится еще один интересным природным элементом.

Фото № 13: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Одну из сторон п-образной кухни отвели под барную стойку. Для занятых и вечно опаздывающих людей это идеальный вариант, так как можно приготовить завтрак и сразу же съесть его, не выходя за пределы зоны кухни.

Фото № 14: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Фото № 15: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Зона столовой оборудована средним по размеру круглым столом, за которым помещаются четыре человека. Стулья выполнены из уже знакомого нам материала: ротанга. Так обе зоны объединяются благодаря одинаковым отделочным материалам.

Фото № 16: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

В зоне гостиной впервые появляются темные цвета, на фоне которых белоснежная отделка выглядит еще выразительнее. В темно-серых цветах представлены тумба под телевизор и боковые ящики.

Фото № 17: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Из мебели здесь также есть большой двухсекционный шкаф для вещей, бархатный диван с подушками, журнальный столик. Вместо классической двери было принято решение использовать двери-купе с матовым стеклом.

Фото № 18: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Ну и, конечно же, гвоздь программы: акцентная стена, которая отделяет гостиную от кухни. Ее создали с помощью специальных 3D-панелей из дерева, благодаря которым и получился необычный геометрический рисунок. В углубления вмонтировали точечные светильники, которые подчеркивают необычную фактуру и создают поистине космический интерьер.

Фото № 19: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Санузел

Совмещенный санузел выполнен в более строгой цветовой гамме, нежели вся остальная квартира. Ванна отделяется с помощью стеклянной перегородки, которая делает облик комнаты более просторным.

Фото № 20: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Чтобы зрительно увеличить пространство, была использована подвесная мебель и сантехника — унитаз с инсталляцией. Создается ощущение, будто они парят в воздухе и освобождают место на полу. А чтобы разнообразить интерьер санузла, в зоне унитаза дизайнеры использовали мозаику с серебряным покрытием, которая очень красиво переливается на свету.

Фото № 21: Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!Фото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта этой двухкомнатной квартиры — 39 990 рублей. Полный список использованных отделочных материалов и мебели с ценами вы можете посмотреть в подробной ведомости

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#экостиль#Дизайн-проект#двухкомнатная квартира
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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