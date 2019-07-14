Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!

Двухкомнатная квартира общей площадью 52 квадратных метра, в которой был реализован дизайн-проект, оформлена в природной стилистике, поэтому в интерьере используется светлая цветовая гамма и большое количество деревянной мебели и предметов декора.

Планировка квартиры включает в себя спальню (11,7 метра), объединенные кухню и гостиную (23,6 метра), а также небольшую ванную площадью 2,9 метра. Давайте заглянем в каждую комнату и насладимся стильным интерьером от профессиональных дизайнеров ReRooms.

Прихожая и коридор

Уже с порога мы видим светлую отделку, представленную серым, бежевым и белым цветами. При том, что помещение имеет площадь почти 10 метров, оно выглядит еще больше и светлее как раз благодаря удачно подобранной цветовой гамме. Это ощущение усиливает большое зеркало, расположенное возле двери.

Фото: rerooms.ru

Пол возле двери отделан плиткой, а остальная часть коридора паркетом. Что касается мебели, в этом помещении представлен стандартный набор: шкаф-купе с зеркальной дверцей, мягкий пуф и вешалка для верхней одежды.

Фото: rerooms.ru

Первые интересные декоративные решения наших дизайнеров начинаются уже в коридоре: стену с зеркалом они решили украсить деревянными рейками, а рядом повесили фотографию с видом на Золотые ворота. Такое сочетание не перегружает помещение, а делает его более интересным и необычным.

Фото: rerooms.rultr">Двухкомнатная квартира общей площадью 52 квадратных метра, в которой был реализован дизайн-проект, оформлена в природной стилистике, поэтому в интерьере используется светлая цветовая гамма и большое количество деревянной мебели и предметов декора.

Планировка квартиры включает в себя спальню (11,7 метра), объединенные кухню и гостиную (23,6 метра), а также небольшую ванную площадью 2,9 метра. Давайте заглянем в каждую комнату и насладимся стильным интерьером от профессиональных дизайнеров ReRooms.

Прихожая и коридор

Уже с порога мы видим светлую отделку, представленную серым, бежевым и белым цветами. При том, что помещение имеет площадь почти 10 метров, оно выглядит еще больше и светлее как раз благодаря удачно подобранной цветовой гамме. Это ощущение усиливает большое зеркало, расположенное возле двери.

Фото: rerooms.ru

Пол возле двери отделан плиткой, а остальная часть коридора паркетом. Что касается мебели, в этом помещении представлен стандартный набор: шкаф-купе с зеркальной дверцей, мягкий пуф и вешалка для верхней одежды.

Фото: rerooms.ru

Первые интересные декоративные решения наших дизайнеров начинаются уже в коридоре: стену с зеркалом они решили украсить деревянными рейками, а рядом повесили фотографию с видом на Золотые ворота. Такое сочетание не перегружает помещение, а делает его более интересным и необычным.

Фото: rerooms.ru