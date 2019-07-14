Модный интерьер двушки с дизайнерской объемной стеной. Она еще и с подсветкой!

На примере собственного дизайн-проекта покажем, как создать светлый и природный интерьер в двухкомнатной квартире. Обязательно к прочтению жителям мегаполисов!
Двухкомнатная квартира общей площадью 52 квадратных метра, в которой был реализован дизайн-проект, оформлена в природной стилистике, поэтому в интерьере используется светлая цветовая гамма и большое количество деревянной мебели и предметов декора.
Планировка квартиры включает в себя спальню (11,7 метра), объединенные кухню и гостиную (23,6 метра), а также небольшую ванную площадью 2,9 метра. Давайте заглянем в каждую комнату и насладимся стильным интерьером от профессиональных дизайнеров ReRooms.
Прихожая и коридор
Уже с порога мы видим светлую отделку, представленную серым, бежевым и белым цветами. При том, что помещение имеет площадь почти 10 метров, оно выглядит еще больше и светлее как раз благодаря удачно подобранной цветовой гамме. Это ощущение усиливает большое зеркало, расположенное возле двери.
Пол возле двери отделан плиткой, а остальная часть коридора паркетом. Что касается мебели, в этом помещении представлен стандартный набор: шкаф-купе с зеркальной дверцей, мягкий пуф и вешалка для верхней одежды.
Первые интересные декоративные решения наших дизайнеров начинаются уже в коридоре: стену с зеркалом они решили украсить деревянными рейками, а рядом повесили фотографию с видом на Золотые ворота. Такое сочетание не перегружает помещение, а делает его более интересным и необычным.
ltr">Двухкомнатная квартира общей площадью 52 квадратных метра, в которой был реализован дизайн-проект, оформлена в природной стилистике, поэтому в интерьере используется светлая цветовая гамма и большое количество деревянной мебели и предметов декора.
Планировка квартиры включает в себя спальню (11,7 метра), объединенные кухню и гостиную (23,6 метра), а также небольшую ванную площадью 2,9 метра. Давайте заглянем в каждую комнату и насладимся стильным интерьером от профессиональных дизайнеров ReRooms.
Прихожая и коридор
Уже с порога мы видим светлую отделку, представленную серым, бежевым и белым цветами. При том, что помещение имеет площадь почти 10 метров, оно выглядит еще больше и светлее как раз благодаря удачно подобранной цветовой гамме. Это ощущение усиливает большое зеркало, расположенное возле двери.
Пол возле двери отделан плиткой, а остальная часть коридора паркетом. Что касается мебели, в этом помещении представлен стандартный набор: шкаф-купе с зеркальной дверцей, мягкий пуф и вешалка для верхней одежды.
Первые интересные декоративные решения наших дизайнеров начинаются уже в коридоре: стену с зеркалом они решили украсить деревянными рейками, а рядом повесили фотографию с видом на Золотые ворота. Такое сочетание не перегружает помещение, а делает его более интересным и необычным.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Из освещения представлены точечные белоснежные светильники, которые разместили вдоль всего потолка. Такое решение позволяет экономить электроэнергию, при этом обеспечивая светом все помещение.
Спальня
Спальня получилась сдержанной, но от этого она не теряет своей привлекательности. Здесь мы видим все ту же цветовую гамму: белый, бежевый и серый. Дизайнеры решили отделать деревом не только пол, но и стену за кроватью. Паркет в оттенке «беленый дуб» придает помещению природный характер.
Мягкое изголовье кровати разбавляет цветовую гамму стены. Сделав кровать центральным предметом, дизайнеры создали симметричную композицию по бокам от нее: поставили одинаковые тумбочки и дополнили их бра, которые напоминают белоснежные надувные шары на золотых веревочках. «Круглую» тему продолжает необычное зеркало, созданное будто из десятка мыльных пузырей.
У противоположной стены оформили подвесной туалетный столик, который благодаря своей конструкции и цвету будто парит в воздухе и смотрится очень легко. Стол дополнен креслом, выполненным из бежевой кожи.
В комнате установили платяной белоснежный шкаф, в котором можно разместить все необходимые вещи. Благодаря своему фасаду без ручек и других декоративных мелочей он выглядит как продолжение стены.
Из аксессуаров в комнате представлены красивые подсвечники на длинных ножках и абстрактные картины. Такое малое количество декоративных элементов придает спальне элегантности и не перегружает ее, что обычно случается с другими интерьерами, где хозяева стремятся заставить комнату от пола до потолка памятными вещицами.
Главная особенность в комнате — это скрытая подсветка. Ее установили в нише для штор. Вечером можно пользоваться прикроватными бра или же центральной люстрой, а можно включить потрясающую фиолетовую подсветку, которая придает лиловый оттенок всему помещению.
Кухня-гостиная
В помещении общей площадью почти 24 квадратных метра дизайнеры разместили гостиную, кухню и столовую.
Так как кухня не может похвастаться большими габаритами, было принято решение разместить весь гарнитур в форме буквы «п». Такая планировка идеальна для маленьких помещений, потому что вся необходимая техника расположена недалеко друг от друга.
Фасад мебели выполнен из белоснежного пластика и деревянных вставок, которые продолжают природную тематику. Из дерева также выполнены дверцы системы хранения, которая находится возле духовки и микроволновки.
В этой зоне получилось очень интересное освещение:
- нижние ящики кухонного гарнитура оснастили светодиодными лентами, которые подсвечивают рабочую поверхность и фартук из мрамора. Благодаря такой подсветке красиво выделяется рисунок камня;
- в дополнительный уровень потолка вмонтировали точечные светильники, которые обеспечивают отличную видимость в верхних ящиках;
- центральная люстра, выполненная из ротанга, становится еще один интересным природным элементом.
Одну из сторон п-образной кухни отвели под барную стойку. Для занятых и вечно опаздывающих людей это идеальный вариант, так как можно приготовить завтрак и сразу же съесть его, не выходя за пределы зоны кухни.
Зона столовой оборудована средним по размеру круглым столом, за которым помещаются четыре человека. Стулья выполнены из уже знакомого нам материала: ротанга. Так обе зоны объединяются благодаря одинаковым отделочным материалам.
В зоне гостиной впервые появляются темные цвета, на фоне которых белоснежная отделка выглядит еще выразительнее. В темно-серых цветах представлены тумба под телевизор и боковые ящики.
Из мебели здесь также есть большой двухсекционный шкаф для вещей, бархатный диван с подушками, журнальный столик. Вместо классической двери было принято решение использовать двери-купе с матовым стеклом.
Ну и, конечно же, гвоздь программы: акцентная стена, которая отделяет гостиную от кухни. Ее создали с помощью специальных 3D-панелей из дерева, благодаря которым и получился необычный геометрический рисунок. В углубления вмонтировали точечные светильники, которые подчеркивают необычную фактуру и создают поистине космический интерьер.
Санузел
Совмещенный санузел выполнен в более строгой цветовой гамме, нежели вся остальная квартира. Ванна отделяется с помощью стеклянной перегородки, которая делает облик комнаты более просторным.
Чтобы зрительно увеличить пространство, была использована подвесная мебель и сантехника — унитаз с инсталляцией. Создается ощущение, будто они парят в воздухе и освобождают место на полу. А чтобы разнообразить интерьер санузла, в зоне унитаза дизайнеры использовали мозаику с серебряным покрытием, которая очень красиво переливается на свету.
Стоимость дизайн-проекта этой двухкомнатной квартиры — 39 990 рублей. Полный список использованных отделочных материалов и мебели с ценами вы можете посмотреть в
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники