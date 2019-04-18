Море, я люблю тебя! Яркая двушка в средиземноморском стиле от ReRooms

Средиземноморский стиль интерьера — это ощущение вечного лета и моря в городской квартире.

Средиземноморский интерьер сделает будни более солнечными и приятными. Показываем, как ярко и современно дизайнеры ReRooms оформили в этом стиле небольшую двухкомнатную квартиру.

Проект был реализован в 55-метровой двушке на юго-востоке Москвы. Планировка квартиры включает спальню, детскую, совмещенную кухню-гостиную и раздельные ванную и санузел. Несмотря на то что средиземноморский стиль во многом традиционен и любит старину, все комнаты были оформлены в очень современном, отчасти минималистичном облике. Однако стиль все равно сохранил свои основные черты и «курортный» характер.

Демонстрируем, как у дизайнеров ReRooms получилось красиво и стильно оформить двушку в ярких красках с морскими и природными мотивами.

Прихожая

На самом входе в квартиру нас встречает традиционная для стиля пестрая палитра: сочетание зеленого и оранжевого цветов. Они обильно использованы для отделки стен, так что облик прихожей получился очень ярким и энергичным. А дополняют цветовую гамму желтая банкетка и разноцветные полупрозрачные стеклышки.



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В прихожей организовано четкое зонирование пространства. Коридор с межкомнатными дверями оформлен оранжевым и его оттенками, а уголок с гардеробом выполнен в зеленых тонах с узорчатой этнической плиткой на полу. Сам гардероб состоит из множества закрытых шкафов до самого потолка, поэтому в коридоре остается много свободного места.

По всему пространству установлены потолочные лампы, чтобы ни один уголок прихожей не остался без освещения, — средиземноморский стиль любит обилие света.

Кухня-гостиная

Кухня и гостиная находятся в одной комнате, но явного зонирования между ними нет: кухонный гарнитур и столовая зона огибают гостиную с двух сторон, образуя единое пространство. Отделяются зоны разве что цветом стен: в каждой он свой.

Палитра полностью соответствует средиземноморскому оформлению: использованы синий, желтый и зеленый оттенки, которые символизируют теплые южные пляжи. Экзотичность интерьера подчеркивается гарнитуром из фактурного дерева, необычным подвесным креслом и балками под потолком.



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Декора в кухне-гостиной нет, его роль играет мебель. Например, яркий желтый диван, украшенный большим количеством подушек в разнообразных красивых чехлах. Освещению тоже уделено большое внимание: светильники есть в каждой зоне комнаты.

Спальня

В спальне мы видим такую же яркую палитру, состоящую из зеленого, желтого и голубого цветов. Они равномерно рассредоточены по комнате в виде отделки, текстиля и многочисленных светильников.

Здесь нашлось место для характерного декора: на стенах развешаны картины с морскими пейзажами, на деревянных балках закреплены горшки с зелеными живыми растениями. Такие украшения не только лучше выражают средиземноморский стиль, но и делают спальню более уютной и комфортной для спокойного отдыха.



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Для хранения вещей используется практичный встроенный шкаф до самого потолка, как в прихожей. Это позволяет максимально освободить остальное пространство в комнате.

Детская

Комната для детей разделяется на зоны с помощью отделки. У зеленой стены, возле окна, находится учебная зона с длинным рабочим столом. По голубой стене располагается спальня с компактной двухъярусной кроватью. Последняя дополнительно выделена при помощи узорчатого ковра в аналогичной палитре.



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Средиземноморский декор в детской тоже есть — в виде небольших «морских» картин. Яркое освещение комнаты способствует хорошему настроению — деревянная мебель имеет цветные вставки, основная люстра из отдельных лампочек оформлена разноцветными проводами.

Благодаря практичной организации пространства нашлось место для спортивного уголка. Сэкономить квадратные метры дизайнеры смогли при помощи кроватей, которые объединены со шкафчиками для хранения вещей.

Ванная и санузел

В этих комнатах средиземноморский стиль проявляется в виде картин с пейзажами (в санузле) и этнических узоров на стенах (в ванной). А еще благодаря напольной керамической плитке с имитацией потертого «живого» дерева.



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Общая палитра соответствует остальному интерьеру квартиры и состоит из комбинации желтого и синего цветов. В ванной использована текстильная шторка под раковинами, которая создает ощущение домашнего уюта в южных теплых краях. При этом дизайн комнаты остается современным, а шторка не выглядит как неуместный элемент старины.



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И в ванной, и в санузле на стенах висят широкие безрамочные зеркала — они визуально расширяют пространство маленьких помещений и делают их светлее, отражая свет от настенных ламп.