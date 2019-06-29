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Небольшая однушка с потрясающим эркером


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Показываем интерьер стильной однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, оформленной дизайнерами из ReRooms. А еще она украшена большим панорамным эркером.

Планировка небольшой 43-метровой однушки предполагает всего три отдельных помещения: длинную прихожую площадью чуть более 9 метров, которая переходит в компактную 10-метровую кухню с лоджией. Остальная площадь занята 16-метровой комнатой, одновременно выполняющей функции гостиной, спальни и кабинета, а также эргономичной ванной комнатой площадью 3,5 метра.

Для оформления маленькой однокомнатной квартиры дизайнеры выбрали этнический скандинавский стиль. Традиционно он очень светлый и делает жилище максимально просторным, а значит, отлично подходит для компактной однушки. Проводим для вас экскурсию по каждой комнате стильного современного жилого пространства.

Прихожая

При входе в квартиру видим светлую отделку в спокойных тонах: белых, серых и бежевых. Белая декоративная штукатурка на стенах красиво контрастирует с деревянными минималистичными дверьми. А в качестве яркого акцента использована напольная плитка-гексагон ромбовидной формы — она оформлена в подходящем к остальной отделке сером цвете и украшена различными этническими узорами. Плитка также отвечает за зонирование прихожей и кухни, в которой пол оформлен светлым ламинатом.

Фото № 1: Небольшая однушка с потрясающим эркеромФото: rerooms.ru 

Несмотря на маленький метраж, прихожая очень свободная и просторная благодаря тому, что она не перегружена мебелью. На полу стоит компактная безручечная тумба, на стене висит небольшая вешалка с крючками — и ничего больше. Для хранения одежды предусмотрен встроенный шкаф-купе — он не только экономит пространство, но и расширяет его благодаря большой зеркальной створке.

Кухня

Из коридора мы попадаем прямиком на кухню — она никак не отделена от коридора, зонирование создается только при помощи отделки пола. 

Фото № 2: Небольшая однушка с потрясающим эркеромФото: rerooms.ru

Для кухни тоже выбрана светлая белая отделка, разбавленная серым цветом в виде частичной настенной краски и кухонного гарнитура, который контрастирует с белыми стенами и светлым деревянным фартуком. Помимо зоны готовки, в комнате оборудована столовая зона с небольшим обеденным столом и подвесным телевизором. ltr">Планировка небольшой 43-метровой однушки предполагает всего три отдельных помещения: длинную прихожую площадью чуть более 9 метров, которая переходит в компактную 10-метровую кухню с лоджией. Остальная площадь занята 16-метровой комнатой, одновременно выполняющей функции гостиной, спальни и кабинета, а также эргономичной ванной комнатой площадью 3,5 метра.

Для оформления маленькой однокомнатной квартиры дизайнеры выбрали этнический скандинавский стиль. Традиционно он очень светлый и делает жилище максимально просторным, а значит, отлично подходит для компактной однушки. Проводим для вас экскурсию по каждой комнате стильного современного жилого пространства.

Прихожая

При входе в квартиру видим светлую отделку в спокойных тонах: белых, серых и бежевых. Белая декоративная штукатурка на стенах красиво контрастирует с деревянными минималистичными дверьми. А в качестве яркого акцента использована напольная плитка-гексагон ромбовидной формы — она оформлена в подходящем к остальной отделке сером цвете и украшена различными этническими узорами. Плитка также отвечает за зонирование прихожей и кухни, в которой пол оформлен светлым ламинатом.

Фото № 1: Небольшая однушка с потрясающим эркеромФото: rerooms.ru 

Несмотря на маленький метраж, прихожая очень свободная и просторная благодаря тому, что она не перегружена мебелью. На полу стоит компактная безручечная тумба, на стене висит небольшая вешалка с крючками — и ничего больше. Для хранения одежды предусмотрен встроенный шкаф-купе — он не только экономит пространство, но и расширяет его благодаря большой зеркальной створке.

Кухня

Из коридора мы попадаем прямиком на кухню — она никак не отделена от коридора, зонирование создается только при помощи отделки пола. 

Фото № 2: Небольшая однушка с потрясающим эркеромФото: rerooms.ru

Для кухни тоже выбрана светлая белая отделка, разбавленная серым цветом в виде частичной настенной краски и кухонного гарнитура, который контрастирует с белыми стенами и светлым деревянным фартуком. Помимо зоны готовки, в комнате оборудована столовая зона с небольшим обеденным столом и подвесным телевизором. 

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Фото № 3: Небольшая однушка с потрясающим эркеромФото: rerooms.ru

Так как интерьер оформлен в практичном скандинавском стиле, большое внимание уделено эргономике кухни. Гарнитур оснащен встроенной бытовой техникой, которая не занимает много пространства, холодильник расположен в глубокой нише и визуально совсем не забирает у комнаты оставшееся свободное место. 

Фото № 4: Небольшая однушка с потрясающим эркеромФото: rerooms.ru

Большие окна обеспечивают доступ на кухню естественному свету и солнечным лучам, благодаря чему она становится еще светлее и просторнее. На окнах висят тонкие рулонные шторы — дизайнеры выбрали их, чтобы сделать помещение более свободным и легким.

Гостиная

Самая большая по метражу комната — это гостиная, одновременно выполняющая функции спальни и кабинета. В ее интерьере скандинавский стиль проявляется во всех красках.

Прежде всего мы видим практичную и удобную мебель. Тумба под телевизором закреплена на стене и оставляет пол более свободным, что положительно сказывается на визуальной просторности комнаты. Раскладной диван оборудован аккуратными глубокими полками в каждом подлокотнике, чтобы складывать туда всякие мелочи и не захламлять ими пространство. К узкому и компактному рабочему столу приставлен прозрачный пластиковый стул — он буквально невидим на фоне общего интерьера, что тоже позитивно влияет на расширение гостиной. Возле входа установлен встроенный шкаф-купе.

Фото № 5: Небольшая однушка с потрясающим эркеромФото: rerooms.ru

В отделке гостиной органично сочетаются неяркий зеленый цвет и светлые оттенки дерева. Цветовая палитра удачно дополнена зелеными растениями и цветами — все вместе они приближают домашний интерьер к живой природе и создают своего рода преграду для суеты большого города. Этому впечатлению также способствуют картины с природными пейзажами. И конечно же, большое количество естественного света.

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Фото № 6: Небольшая однушка с потрясающим эркеромФото: rerooms.ru

Обилие света в комнате обеспечивает не одно отдельное окно, а широкий панорамный эркер на всю стену — это главная особенность гостиной и всей квартиры в целом. Эркер занавешен не тяжелыми длинными шторами, а полупрозрачными рулонными занавесками, причем только в верхней части, чтобы оставить больше места для солнечных лучей и естественного света.

Ванная

Ванная комната тоже оформлена в «природном» натуральном облике: для отделки, помимо классической белой плитки, использован керамогранит с имитацией деревянной поверхности, а в качестве декора используется зеленое растение и напольный коврик в виде травяного газона.

Фото № 7: Небольшая однушка с потрясающим эркеромФото: rerooms.ru

В ванной можно заметить черты стиля минимализм, которые помогают сохранять свободное пространство комнаты и делают ее визуально просторнее. Они проявляются прежде всего в использовании компактной мебели и бытовой техники: унитаз выполнен в виде инсталляции и имеет подвесную конструкцию, безручечная тумба также размещена на стене и оборудована небольшой раковиной.

Фото № 8: Небольшая однушка с потрясающим эркеромФото: rerooms.ru

Пространство становится более просторным и легким также благодаря прозрачной стеклянной перегородке на корпусе ванны.

Стоимость дизайн-проекта этой однокомнатной квартиры в скандинавском стиле — 29 990 рублей. Все использованные в интерьере отделочные материалы и мебель вы можете найти в подробной ведомости по ссылке.

#скандинавский стиль#Дизайн-проект#однокомнатная квартира
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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