Небольшая однушка с потрясающим эркером

Планировка небольшой 43-метровой однушки предполагает всего три отдельных помещения: длинную прихожую площадью чуть более 9 метров, которая переходит в компактную 10-метровую кухню с лоджией. Остальная площадь занята 16-метровой комнатой, одновременно выполняющей функции гостиной, спальни и кабинета, а также эргономичной ванной комнатой площадью 3,5 метра.

Для оформления маленькой однокомнатной квартиры дизайнеры выбрали этнический скандинавский стиль. Традиционно он очень светлый и делает жилище максимально просторным, а значит, отлично подходит для компактной однушки. Проводим для вас экскурсию по каждой комнате стильного современного жилого пространства.

Прихожая

При входе в квартиру видим светлую отделку в спокойных тонах: белых, серых и бежевых. Белая декоративная штукатурка на стенах красиво контрастирует с деревянными минималистичными дверьми. А в качестве яркого акцента использована напольная плитка-гексагон ромбовидной формы — она оформлена в подходящем к остальной отделке сером цвете и украшена различными этническими узорами. Плитка также отвечает за зонирование прихожей и кухни, в которой пол оформлен светлым ламинатом.

Фото: rerooms.ru

Несмотря на маленький метраж, прихожая очень свободная и просторная благодаря тому, что она не перегружена мебелью. На полу стоит компактная безручечная тумба, на стене висит небольшая вешалка с крючками — и ничего больше. Для хранения одежды предусмотрен встроенный шкаф-купе — он не только экономит пространство, но и расширяет его благодаря большой зеркальной створке.

Кухня

Из коридора мы попадаем прямиком на кухню — она никак не отделена от коридора, зонирование создается только при помощи отделки пола.

Фото: rerooms.ru

Для кухни тоже выбрана светлая белая отделка, разбавленная серым цветом в виде частичной настенной краски и кухонного гарнитура, который контрастирует с белыми стенами и светлым деревянным фартуком. Помимо зоны готовки, в комнате оборудована столовая зона с небольшим обеденным столом и подвесным телевизором. ltr">Планировка небольшой 43-метровой однушки предполагает всего три отдельных помещения: длинную прихожую площадью чуть более 9 метров, которая переходит в компактную 10-метровую кухню с лоджией. Остальная площадь занята 16-метровой комнатой, одновременно выполняющей функции гостиной, спальни и кабинета, а также эргономичной ванной комнатой площадью 3,5 метра.

Для оформления маленькой однокомнатной квартиры дизайнеры выбрали этнический скандинавский стиль. Традиционно он очень светлый и делает жилище максимально просторным, а значит, отлично подходит для компактной однушки. Проводим для вас экскурсию по каждой комнате стильного современного жилого пространства.

Прихожая

При входе в квартиру видим светлую отделку в спокойных тонах: белых, серых и бежевых. Белая декоративная штукатурка на стенах красиво контрастирует с деревянными минималистичными дверьми. А в качестве яркого акцента использована напольная плитка-гексагон ромбовидной формы — она оформлена в подходящем к остальной отделке сером цвете и украшена различными этническими узорами. Плитка также отвечает за зонирование прихожей и кухни, в которой пол оформлен светлым ламинатом.

Фото: rerooms.ru

Несмотря на маленький метраж, прихожая очень свободная и просторная благодаря тому, что она не перегружена мебелью. На полу стоит компактная безручечная тумба, на стене висит небольшая вешалка с крючками — и ничего больше. Для хранения одежды предусмотрен встроенный шкаф-купе — он не только экономит пространство, но и расширяет его благодаря большой зеркальной створке.

Кухня

Из коридора мы попадаем прямиком на кухню — она никак не отделена от коридора, зонирование создается только при помощи отделки пола.

Фото: rerooms.ru

Для кухни тоже выбрана светлая белая отделка, разбавленная серым цветом в виде частичной настенной краски и кухонного гарнитура, который контрастирует с белыми стенами и светлым деревянным фартуком. Помимо зоны готовки, в комнате оборудована столовая зона с небольшим обеденным столом и подвесным телевизором.