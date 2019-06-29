Небольшая однушка с потрясающим эркером

Показываем интерьер стильной однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, оформленной дизайнерами из ReRooms. А еще она украшена большим панорамным эркером.
Планировка небольшой 43-метровой однушки предполагает всего три отдельных помещения: длинную прихожую площадью чуть более 9 метров, которая переходит в компактную 10-метровую кухню с лоджией. Остальная площадь занята 16-метровой комнатой, одновременно выполняющей функции гостиной, спальни и кабинета, а также эргономичной ванной комнатой площадью 3,5 метра.
Для оформления маленькой однокомнатной квартиры дизайнеры выбрали этнический скандинавский стиль. Традиционно он очень светлый и делает жилище максимально просторным, а значит, отлично подходит для компактной однушки. Проводим для вас экскурсию по каждой комнате стильного современного жилого пространства.
Прихожая
При входе в квартиру видим светлую отделку в спокойных тонах: белых, серых и бежевых. Белая декоративная штукатурка на стенах красиво контрастирует с деревянными минималистичными дверьми. А в качестве яркого акцента использована напольная плитка-гексагон ромбовидной формы — она оформлена в подходящем к остальной отделке сером цвете и украшена различными этническими узорами. Плитка также отвечает за зонирование прихожей и кухни, в которой пол оформлен светлым ламинатом.
Несмотря на маленький метраж, прихожая очень свободная и просторная благодаря тому, что она не перегружена мебелью. На полу стоит компактная безручечная тумба, на стене висит небольшая вешалка с крючками — и ничего больше. Для хранения одежды предусмотрен встроенный шкаф-купе — он не только экономит пространство, но и расширяет его благодаря большой зеркальной створке.
Кухня
Из коридора мы попадаем прямиком на кухню — она никак не отделена от коридора, зонирование создается только при помощи отделки пола.
Для кухни тоже выбрана светлая белая отделка, разбавленная серым цветом в виде частичной настенной краски и кухонного гарнитура, который контрастирует с белыми стенами и светлым деревянным фартуком. Помимо зоны готовки, в комнате оборудована столовая зона с небольшим обеденным столом и подвесным телевизором. ltr">Планировка небольшой 43-метровой однушки предполагает всего три отдельных помещения: длинную прихожую площадью чуть более 9 метров, которая переходит в компактную 10-метровую кухню с лоджией. Остальная площадь занята 16-метровой комнатой, одновременно выполняющей функции гостиной, спальни и кабинета, а также эргономичной ванной комнатой площадью 3,5 метра.
Для оформления маленькой однокомнатной квартиры дизайнеры выбрали этнический скандинавский стиль. Традиционно он очень светлый и делает жилище максимально просторным, а значит, отлично подходит для компактной однушки. Проводим для вас экскурсию по каждой комнате стильного современного жилого пространства.
Прихожая
При входе в квартиру видим светлую отделку в спокойных тонах: белых, серых и бежевых. Белая декоративная штукатурка на стенах красиво контрастирует с деревянными минималистичными дверьми. А в качестве яркого акцента использована напольная плитка-гексагон ромбовидной формы — она оформлена в подходящем к остальной отделке сером цвете и украшена различными этническими узорами. Плитка также отвечает за зонирование прихожей и кухни, в которой пол оформлен светлым ламинатом.
Несмотря на маленький метраж, прихожая очень свободная и просторная благодаря тому, что она не перегружена мебелью. На полу стоит компактная безручечная тумба, на стене висит небольшая вешалка с крючками — и ничего больше. Для хранения одежды предусмотрен встроенный шкаф-купе — он не только экономит пространство, но и расширяет его благодаря большой зеркальной створке.
Кухня
Из коридора мы попадаем прямиком на кухню — она никак не отделена от коридора, зонирование создается только при помощи отделки пола.
Для кухни тоже выбрана светлая белая отделка, разбавленная серым цветом в виде частичной настенной краски и кухонного гарнитура, который контрастирует с белыми стенами и светлым деревянным фартуком. Помимо зоны готовки, в комнате оборудована столовая зона с небольшим обеденным столом и подвесным телевизором.
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Так как интерьер оформлен в практичном скандинавском стиле, большое внимание уделено эргономике кухни. Гарнитур оснащен встроенной бытовой техникой, которая не занимает много пространства, холодильник расположен в глубокой нише и визуально совсем не забирает у комнаты оставшееся свободное место.
Большие окна обеспечивают доступ на кухню естественному свету и солнечным лучам, благодаря чему она становится еще светлее и просторнее. На окнах висят тонкие рулонные шторы — дизайнеры выбрали их, чтобы сделать помещение более свободным и легким.
Гостиная
Самая большая по метражу комната — это гостиная, одновременно выполняющая функции спальни и кабинета. В ее интерьере скандинавский стиль проявляется во всех красках.
Прежде всего мы видим практичную и удобную мебель. Тумба под телевизором закреплена на стене и оставляет пол более свободным, что положительно сказывается на визуальной просторности комнаты. Раскладной диван оборудован аккуратными глубокими полками в каждом подлокотнике, чтобы складывать туда всякие мелочи и не захламлять ими пространство. К узкому и компактному рабочему столу приставлен прозрачный пластиковый стул — он буквально невидим на фоне общего интерьера, что тоже позитивно влияет на расширение гостиной. Возле входа установлен встроенный шкаф-купе.
В отделке гостиной органично сочетаются неяркий зеленый цвет и светлые оттенки дерева. Цветовая палитра удачно дополнена зелеными растениями и цветами — все вместе они приближают домашний интерьер к живой природе и создают своего рода преграду для суеты большого города. Этому впечатлению также способствуют картины с природными пейзажами. И конечно же, большое количество естественного света.
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Обилие света в комнате обеспечивает не одно отдельное окно, а широкий панорамный эркер на всю стену — это главная особенность гостиной и всей квартиры в целом. Эркер занавешен не тяжелыми длинными шторами, а полупрозрачными рулонными занавесками, причем только в верхней части, чтобы оставить больше места для солнечных лучей и естественного света.
Ванная
Ванная комната тоже оформлена в «природном» натуральном облике: для отделки, помимо классической белой плитки, использован керамогранит с имитацией деревянной поверхности, а в качестве декора используется зеленое растение и напольный коврик в виде травяного газона.
В ванной можно заметить черты стиля минимализм, которые помогают сохранять свободное пространство комнаты и делают ее визуально просторнее. Они проявляются прежде всего в использовании компактной мебели и бытовой техники: унитаз выполнен в виде инсталляции и имеет подвесную конструкцию, безручечная тумба также размещена на стене и оборудована небольшой раковиной.
Пространство становится более просторным и легким также благодаря прозрачной стеклянной перегородке на корпусе ванны.
Стоимость дизайн-проекта этой однокомнатной квартиры в скандинавском стиле — 29 990 рублей. Все использованные в интерьере отделочные материалы и мебель вы можете найти в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники