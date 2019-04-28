Однушка площадью 33 метра со стильными геометрическими узорами

Дизайнеры ReRooms создали уютный дизайн-проект однокомнатной квартиры в стиле модернизм.
Модернизм — стиль интерьера, сочетающий гармонию форм и комфорт. Само название говорит, что этот стиль настроен на что-то новое и современное. В его основе лежат универсальность и функциональность. Ему присущи плавные линии и в то же время четкие геометрически узоры в деталях.
Для создания проекта квартиры площадью 33 метра нашим дизайнерам пришлось сделать перепланировку помещения для более рационального оформления пространства. Посмотрим, что же в итоге получилось.
Прихожая
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Прихожая в квартире вышла небольшого размера. Встроенный шкаф, характерный для этого стиля, компенсировал маленькое пространство. Небольшая подвесная тумба, размещенная в углу под зеркалом, добавит функциональности прихожей. Зеркало визуально сделает пространство больше. Все эти элементы декора выполнены в серых тонах и украшены деревянными вставками. Входная дверь, как и межкомнатная, сделана под дерево, что опять же соответствует выбранному стилю. Пол вымощен керамогранитной плиткой, напоминающей натуральный камень. Стены гостиной отделаны декоративной штукатуркой нейтрального цвета.
Кухня-гостиная
Объединить кухню и гостиную было хорошим решением — появилось намного больше рабочего пространства. Дизайнеры поделили жилые зоны с помощью света и мебели, создав три логические части. Сама зона кухни отделана керамогранитной плиткой, переходящей с пола на стену. Кладка выполнена в форме мозаики в белом, черном и сером тонах, что актуально для стиля модернизм. Хоть сам гарнитур небольшого размера, благодаря встроенной технике он функционален. Зона кухни выделена и встроенными в потолок точечными светильниками.
Место у окна заняли стеклянный с металлическими ножками столик и два стула с текстильной обивкой. Обратите внимание, что тканевые поверхности имеют свойство пачкаться, поэтому цветовая гамма подобрана для них относительно темная. Стену рядом с этим комплектом украшает панно из геометрических фигур, что придает дизайну оригинальности.
Зона гостиной украшена ковром с геометрическими узорами и картинами, соответствующими цветовой гамме дизайна. Там же расположились светло-серый диван и композиция из двух журнальных столиков. Чтобы добавить натуральных материалов, пол выложили из светлого ламината. Большая стена с окнами закрыта плотными шторами в коричневых тонах.
Переход из прихожей в гостиную украшен красивыми и необычными элементами. Гипсовая 3D-панель, сделанная в пластичных формах, похожих на водную рябь. Такое решение очень подходит к стилю модернизм — в нем популярны S-образные формы.
Спальня
Спальная комната обособлена раздвижными дверями. Белый цвет не дает массивным дверям создавать громоздкий эффект. В этом дизайн-проекте спальня получилась компактной. Большую часть помещения занимает кровать. Сбоку в стене расположился встроенный шкаф с глянцевым пластиковым покрытием. Как и положено модернизму, шкаф гармонично сочетается с деревянными элементами интерьера. Деревянные полки пригодятся для размещения на них украшений. Большое количество геометрических узоров в помещении — на картинах, на обоях за кроватью — создает в комнате яркую атмосферу. Пол покрывает пробковая доска — замечательное решение для спальни, так как пробка — материал натуральный, экологичный и приятный на ощупь.
Санузел
Санузел дизайнеры сделали совмещенный. Яркая плитка, идентичная по форме с кухонной, заняла стену с дверью. Остальные стены выложены керамической плиткой цвета дерева и белого оттенка. Вообще весь санузел выполнен в белых, серых и деревянных тонах, актуальных для стиля модернизм. В помещении преобладают простые формы. Раковина с тумбой и стиральная машина, встроенная в шкафчик, выполнены в одном стиле. Выделяется душевая кабина, сделанная из стекла. Пол выложен керамогранитной плиткой под дерево.
Стоимость дизайн-проекта для этой однокомнатной квартиры — 29 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники