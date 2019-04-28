Однушка площадью 33 метра со стильными геометрическими узорами

Для создания проекта квартиры площадью 33 метра нашим дизайнерам пришлось сделать перепланировку помещения для более рационального оформления пространства. Посмотрим, что же в итоге получилось.

Модернизм — стиль интерьера, сочетающий гармонию форм и комфорт. Само название говорит, что этот стиль настроен на что-то новое и современное. В его основе лежат универсальность и функциональность. Ему присущи плавные линии и в то же время четкие геометрически узоры в деталях.

Прихожая в квартире вышла небольшого размера. Встроенный шкаф, характерный для этого стиля, компенсировал маленькое пространство. Небольшая подвесная тумба, размещенная в углу под зеркалом, добавит функциональности прихожей. Зеркало визуально сделает пространство больше. Все эти элементы декора выполнены в серых тонах и украшены деревянными вставками. Входная дверь, как и межкомнатная, сделана под дерево, что опять же соответствует выбранному стилю. Пол вымощен керамогранитной плиткой, напоминающей натуральный камень. Стены гостиной отделаны декоративной штукатуркой нейтрального цвета.

Кухня-гостиная

Объединить кухню и гостиную было хорошим решением — появилось намного больше рабочего пространства. Дизайнеры поделили жилые зоны с помощью света и мебели, создав три логические части. Сама зона кухни отделана керамогранитной плиткой, переходящей с пола на стену. Кладка выполнена в форме мозаики в белом, черном и сером тонах, что актуально для стиля модернизм. Хоть сам гарнитур небольшого размера, благодаря встроенной технике он функционален. Зона кухни выделена и встроенными в потолок точечными светильниками.

Место у окна заняли стеклянный с металлическими ножками столик и два стула с текстильной обивкой. Обратите внимание, что тканевые поверхности имеют свойство пачкаться, поэтому цветовая гамма подобрана для них относительно темная. Стену рядом с этим комплектом украшает панно из геометрических фигур, что придает дизайну оригинальности.

Зона гостиной украшена ковром с геометрическими узорами и картинами, соответствующими цветовой гамме дизайна. Там же расположились светло-серый диван и композиция из двух журнальных столиков. Чтобы добавить натуральных материалов, пол выложили из светлого ламината. Большая стена с окнами закрыта плотными шторами в коричневых тонах.

Переход из прихожей в гостиную украшен красивыми и необычными элементами. Гипсовая 3D-панель, сделанная в пластичных формах, похожих на водную рябь. Такое решение очень подходит к стилю модернизм — в нем популярны S-образные формы.



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Спальня

Спальная комната обособлена раздвижными дверями. Белый цвет не дает массивным дверям создавать громоздкий эффект. В этом дизайн-проекте спальня получилась компактной. Большую часть помещения занимает кровать. Сбоку в стене расположился встроенный шкаф с глянцевым пластиковым покрытием. Как и положено модернизму, шкаф гармонично сочетается с деревянными элементами интерьера. Деревянные полки пригодятся для размещения на них украшений. Большое количество геометрических узоров в помещении — на картинах, на обоях за кроватью — создает в комнате яркую атмосферу. Пол покрывает пробковая доска — замечательное решение для спальни, так как пробка — материал натуральный, экологичный и приятный на ощупь.



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Санузел

Санузел дизайнеры сделали совмещенный. Яркая плитка, идентичная по форме с кухонной, заняла стену с дверью. Остальные стены выложены керамической плиткой цвета дерева и белого оттенка. Вообще весь санузел выполнен в белых, серых и деревянных тонах, актуальных для стиля модернизм. В помещении преобладают простые формы. Раковина с тумбой и стиральная машина, встроенная в шкафчик, выполнены в одном стиле. Выделяется душевая кабина, сделанная из стекла. Пол выложен керамогранитной плиткой под дерево.



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