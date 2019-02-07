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Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика


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Водопроводные и газовые трубы могут стать настоящим украшением интерьера, если будут на виду.

Содержание

Ничем не прикрытые коммуникации — это не просто черта индустриального интерьера, но и его главное украшение. Если правильно оформить газовые, тепло- или водопроводные трубы и приспособить их внешний вид под дизайн помещения, они станут настоящей изюминкой вашего дома. Комната не имеет значения — проходящие вдоль стен и потолков трубы будут отлично смотреться даже на кухне.

Мы подобрали несколько классных интерьеров, которые показывают всю красоту и необычность индустриального шика. 

В гостиной

Трубы и вентиляционные системы образуют под высоким потолком лофтов затейливые лабиринты — это добавляет интерьеру оригинальности. Некоторые элементы можно адаптировать под стилистику труб: например, повесить большие прожекторные светильники, как на фото ниже.

Фото № 1: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

trendesignbook.com

Даже в интерьере с обилием дерева и кожи, который на первый взгляд совсем не подходит для лофтов с оголенными коммуникациями, трубы будут смотреться органично и красиво. 

Фото № 2: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

hyspdesign.ru

Если в холле есть второй ярус, можно сделать коммуникации более функциональными. А именно — убрать стены второго этажа и использовать проложенные водопроводные трубы в качестве перил, окрасив их в нужный цвет. Выглядит самобытно и притягивает внимание.

Фото № 3: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

decoholic.org

Еще одно функциональное решение — приспособить небольшие трубы, которые выходят из стен, под книжные полки. При необходимости можно продолжить линию, приделав искусственные ответвления к трубопроводу. 

Фото № 4: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

design-milk.com

Низкие потолки — тоже не повод прятать трубы, еще больше урезая пространство. 

Фото № 5: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

tremontgrand.com

Даже в маленьких помещениях металлические газо- и теплопроводы будут интересно контрастировать с яркими деталями интерьера. 

Фото № 6: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

homeinfo.hu

В комнате с классическим строгим дизайном будет прекрасно смотреться белый потолок с белыми окрашенными трубами. Особенно если некоторые элементы декора — светильники, мебель, двери, различные украшения — будут черного цвета. 

Фото № 7: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

unionstudio.com

В спальне

Можно поиграть с цветами, раскрасив трубы насыщенными яркими красками. Вариант отлично подойдет для спальни. На такую жизнерадостную конструкцию приятно любоваться по утрам, поднимаясь с кровати, — настроение точно будет отличным.

Фото № 8: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

yatego.com

На кухне

Место, где вы завтракаете, обедаете и ужинаете, тоже можно украсить яркими элементами в виде окрашенных воздуховодов и труб отопления. Особенно если само помещение выполнено в яркой палитре.

Фото № 9: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

the-village.ru

А если комната однотонная или почти полностью белая, пестрые разноцветные трубы все равно окажутся к месту. Они будут очень заметны и сыграют роль оригинального украшения.

Фото № 10: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

tuacasa.com.br

Можно сделать трубу одного тона с оформлением комнаты. Например, на белой кухне будет хорошо смотреться такая же белая труба, стилизованная под небольшую колонну. 

Фото № 11: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

archilovers.com

Стальные массивные трубы неплохо выглядят на черном фоне. Можно окрасить стену, по которой проложена труба, в черный матовый цвет — и получить интересный кухонный интерьер.

Фото № 12: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

int2architecture.ru

В ванной комнате

В ванной водопроводные трубы видеть привычнее всего. Но и там их можно оригинально и интересно оформить. Например, выделив трубу каким-нибудь ярким цветом на фоне однотонной ванной комнаты...

Фото № 13: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

seventeendoors.residencemagazine.se

14. … или обустроив всю комнату вместе с трубами в едином индустриальном дизайне. В ванной придумать креативную композицию из труб проще всего. Именно в этом помещении они смотрятся наиболее органично даже без обработки: на фото ниже показаны обычные медные трубы, которые тянутся по всей ванной и заканчиваются кранами или душем.

Фото № 14: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

ladrilar.com.br

В кабинете

Рабочее место в доме должно быть комфортным — и открытые коммуникации могут в этом помочь. На трубу под потолком можно что-то подвесить. Да и сама она органично впишется в классический кабинет, выполненный в строгих серых тонах.

Фото № 15: Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

barunsonenter.com

#Индустриальный стиль#Трубы#Лофт#Интерьер
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