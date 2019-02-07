Почему не надо прятать трубы: 15 примеров индустриального шика

Водопроводные и газовые трубы могут стать настоящим украшением интерьера, если будут на виду.

Ничем не прикрытые коммуникации — это не просто черта индустриального интерьера, но и его главное украшение. Если правильно оформить газовые, тепло- или водопроводные трубы и приспособить их внешний вид под дизайн помещения, они станут настоящей изюминкой вашего дома. Комната не имеет значения — проходящие вдоль стен и потолков трубы будут отлично смотреться даже на кухне.

Мы подобрали несколько классных интерьеров, которые показывают всю красоту и необычность индустриального шика.

В гостиной

Трубы и вентиляционные системы образуют под высоким потолком лофтов затейливые лабиринты — это добавляет интерьеру оригинальности. Некоторые элементы можно адаптировать под стилистику труб: например, повесить большие прожекторные светильники, как на фото ниже.

trendesignbook.com

Даже в интерьере с обилием дерева и кожи, который на первый взгляд совсем не подходит для лофтов с оголенными коммуникациями, трубы будут смотреться органично и красиво.

hyspdesign.ru

Если в холле есть второй ярус, можно сделать коммуникации более функциональными. А именно — убрать стены второго этажа и использовать проложенные водопроводные трубы в качестве перил, окрасив их в нужный цвет. Выглядит самобытно и притягивает внимание.

decoholic.org

Еще одно функциональное решение — приспособить небольшие трубы, которые выходят из стен, под книжные полки. При необходимости можно продолжить линию, приделав искусственные ответвления к трубопроводу.

design-milk.com

Низкие потолки — тоже не повод прятать трубы, еще больше урезая пространство.

tremontgrand.com

Даже в маленьких помещениях металлические газо- и теплопроводы будут интересно контрастировать с яркими деталями интерьера.

homeinfo.hu

В комнате с классическим строгим дизайном будет прекрасно смотреться белый потолок с белыми окрашенными трубами. Особенно если некоторые элементы декора — светильники, мебель, двери, различные украшения — будут черного цвета.

unionstudio.com

В спальне

Можно поиграть с цветами, раскрасив трубы насыщенными яркими красками. Вариант отлично подойдет для спальни. На такую жизнерадостную конструкцию приятно любоваться по утрам, поднимаясь с кровати, — настроение точно будет отличным.

yatego.com

На кухне

Место, где вы завтракаете, обедаете и ужинаете, тоже можно украсить яркими элементами в виде окрашенных воздуховодов и труб отопления. Особенно если само помещение выполнено в яркой палитре.

the-village.ru

А если комната однотонная или почти полностью белая, пестрые разноцветные трубы все равно окажутся к месту. Они будут очень заметны и сыграют роль оригинального украшения.

tuacasa.com.br

Можно сделать трубу одного тона с оформлением комнаты. Например, на белой кухне будет хорошо смотреться такая же белая труба, стилизованная под небольшую колонну.

archilovers.com

Стальные массивные трубы неплохо выглядят на черном фоне. Можно окрасить стену, по которой проложена труба, в черный матовый цвет — и получить интересный кухонный интерьер.

int2architecture.ru

В ванной комнате

В ванной водопроводные трубы видеть привычнее всего. Но и там их можно оригинально и интересно оформить. Например, выделив трубу каким-нибудь ярким цветом на фоне однотонной ванной комнаты...

seventeendoors.residencemagazine.se

14. … или обустроив всю комнату вместе с трубами в едином индустриальном дизайне. В ванной придумать креативную композицию из труб проще всего. Именно в этом помещении они смотрятся наиболее органично даже без обработки: на фото ниже показаны обычные медные трубы, которые тянутся по всей ванной и заканчиваются кранами или душем.

ladrilar.com.br

В кабинете

Рабочее место в доме должно быть комфортным — и открытые коммуникации могут в этом помочь. На трубу под потолком можно что-то подвесить. Да и сама она органично впишется в классический кабинет, выполненный в строгих серых тонах.

barunsonenter.com