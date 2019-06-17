Пятикомнатная квартира в стиле американская классика: проект ReRooms

Показываем, как дизайнеры реализовали очень интересный проект для большой семьи.
Специалисты нашей компании получили непростой заказ: оформить большую пятикомнатную квартиру для семьи с тремя детьми. В качестве стиля оформления интерьера выбрали американскую классику. Квартира получилась благородной и строгой. Рассмотрим подробно детали оформления каждой комнаты.
Прихожая
Коридор, как и остальные комнаты, оформлен лаконично: однотонные стены, минимум декора и вещей. При входе дизайнеры разместили обувницу, которая одновременно служит местом хранения обуви и тумбочкой для мелочей. Рядом с ней расположилась деталь, характерная для американского дома: подставка под зонт.алисты нашей компании получили непростой заказ: оформить большую пятикомнатную квартиру для семьи с тремя детьми. В качестве стиля оформления интерьера выбрали американскую классику. Квартира получилась благородной и строгой. Рассмотрим подробно детали оформления каждой комнаты.
Прихожая
Коридор, как и остальные комнаты, оформлен лаконично: однотонные стены, минимум декора и вещей. При входе дизайнеры разместили обувницу, которая одновременно служит местом хранения обуви и тумбочкой для мелочей. Рядом с ней расположилась деталь, характерная для американского дома: подставка под зонт.
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За счет зеркальных дверец встроенного шкафа-купе квадратное пространство коридора кажется больше.
Гостиная
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Гостиная в квартире служит местом для сбора большой семьи, поэтому дизайнеры постарались сделать ее максимально уютной и комфортной. Большую часть комнаты занимают места для отдыха — большой диван и кресла. Уюта комнате добавляет фальшкамин, который благодаря встроенному электрическому элементу кажется настоящим.
Акцентные детали, придающие интерьеру красок, — диван и торшер. На светлом фоне они ярко выделяются и привлекают внимание. Дополняют их яркость домашние растения на необычных металлических подставках.
В интерьере американского стиля характерный элемент — открытые ниши с полками. В гостиной они служат местом хранения книг и декоративных мелочей и расположены в стене за креслами. Обилие фоторамок тоже характерно для американского интерьера, поэтому одна из стен отдана под фотографии.
При отделке были использованы молдинги, потолочные карнизы и высокий плинтус. Эти элементы делают однотонную комнату благороднее и интереснее.
Кухня-столовая
Для интерьера в американском стиле характерно наличие места для семейных сборов. Обычно такая зона располагается в гостиной. В этой квартире их две: гостиная, о которой мы уже рассказали, и большой обеденный стол.
Кухня в квартире получилась необычно яркой. Она собрала характерные для американского стиля оттенки: светло-желтые, серо-синие и хаки. Деревянный гарнитур кухни, светлый керамический гранит и гранитная столешница создают общую композицию кухни. Фартук, украшенный узором из плитки, повторяет все основные оттенки интерьера, завершая общую картину.
За счет присоединения балкона кухня стала просторной и получила несколько обеденных зон и даже дополнительную зону для отдыха.
На месте бывшего балкона теперь можно спрятаться от всех за занавеской и посмотреть телевизор или попить кофе, наблюдая за тем, что происходит на улице.
Коридор
Дизайнеры решили, что большое пространство коридора не должно пустовать, поэтому рядом с детскими комнатами создали аккуратный спортивный уголок. Он получился необычным, так как лестницу, канат и кольца дополняет стена для скалолазания. Важно отметить, что при оформлении были использованы традиционные для американского стиля цвета: светло-желтый, синий и серый.
Детская спальня
Детская комната для младших членов семьи получилась по-настоящему волшебной. За каждой из кроватей создана имитация домика.
Детские вещи и игрушки функционально спрятаны в длинный шкаф, встроенный в стену, и в ящики в кроватях. Зеркальная поверхность шкафа удваивает количество естественного света и делает светлую комнату еще просторнее.
Для того чтобы сэкономить место, около окна оформлен длинный рабочий стол. Дети легко могут разместить здесь все нужные для игры и занятий предметы.
Спальня подростка
Вторая комната обустроена для ребенка школьного возраста. В ней все лаконично и просто: письменный стол, открытые полки, диван и кровать с выдвижными ящиками для дополнительного хранения.
Особый интерес вызывают акцентные стены, одна из которых выполнена в виде карты России, другая — в виде совы, приглашающей к учебе. Напротив висит пробковая доска, на которой ребенок может хранить свои поделки или создавать вдохновляющие мудборды.
Спальня родителей
Спальная комната родителей получилась небольшой. В ней есть только самое необходимое: кровать, комод и туалетный столик. Все вещи спрятаны в гардеробной, в которую ведет одна из дверей спальни.
Комната оформлена в светло-серых оттенках. Разбавляет скучную гамму акцентная стена с узором из ярких желтых птиц, сидящих на ветках деревьев. Красок добавляют и кровать цвета мяты, и нежно-желтые занавески, завершающие композицию.
Ванная для родителей
Основная ванная комната оформлена в теплых бежевых оттенках. Санузел и ванная объединены, поэтому здесь удалось создать действительно роскошную обстановку. Привлекают взоры гранитная столешница раковины и оригинальный, но строгий узор, выложенный плиткой.
Стиральная машинка и средства для уборки спрятаны в шкаф, встроенный в стену. Можно сказать, что ванной присущ минимализм. В ней нет ничего лишнего, из декора есть лишь однотонный коврик, букет цветов и несколько свечей.
Гостевая ванная комната
Вторая ванная тоже объединена с санузлом. Благодаря этому в ней удалось разместить такую же широкую ванну.
Она тоже оформлена в теплых бежевых оттенках, а на стенах выполнен интересный узор, который отвлекает от однотонного бежевого.
Кабинет
Дизайнером удалось выделить отдельное место под кабинет. Он разместился в самой маленькой комнате квартиры. Широкий угловой стол представляет собой функциональную зону для работы. По всей его длине на стене протянулась пробковая доска, на которую можно прикреплять заметки и списки дел.
Из-за отсутствия окна дизайнеры разместили на одной из стен небольшое зеркало. Оно создает иллюзию оконного проема, поэтому комната не кажется замкнутой.
Еще одна интересная деталь комнаты — прозрачный стул. Дизайнеры использовали его для того, чтобы не загромождать небольшое пространство. Согласитесь, его почти не видно.
Для документов в кабинете есть небольшая открытая полка, тумбочка и шкаф с прозрачными дверцами.
Стоимость этого дизайн-проекта — 49 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные при создании интерьера, можно изучить
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники