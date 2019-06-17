Пятикомнатная квартира в стиле американская классика: проект ReRooms

Коридор, как и остальные комнаты, оформлен лаконично: однотонные стены, минимум декора и вещей. При входе дизайнеры разместили обувницу, которая одновременно служит местом хранения обуви и тумбочкой для мелочей. Рядом с ней расположилась деталь, характерная для американского дома: подставка под зонт.

Коридор, как и остальные комнаты, оформлен лаконично: однотонные стены, минимум декора и вещей. При входе дизайнеры разместили обувницу, которая одновременно служит местом хранения обуви и тумбочкой для мелочей. Рядом с ней расположилась деталь, характерная для американского дома: подставка под зонт.алисты нашей компании получили непростой заказ: оформить большую пятикомнатную квартиру для семьи с тремя детьми. В качестве стиля оформления интерьера выбрали американскую классику. Квартира получилась благородной и строгой. Рассмотрим подробно детали оформления каждой комнаты.

Специалисты нашей компании получили непростой заказ: оформить большую пятикомнатную квартиру для семьи с тремя детьми. В качестве стиля оформления интерьера выбрали американскую классику. Квартира получилась благородной и строгой. Рассмотрим подробно детали оформления каждой комнаты.

Фото: rerooms.ru

За счет зеркальных дверец встроенного шкафа-купе квадратное пространство коридора кажется больше.

Фото: rerooms.ru

Гостиная

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Гостиная в квартире служит местом для сбора большой семьи, поэтому дизайнеры постарались сделать ее максимально уютной и комфортной. Большую часть комнаты занимают места для отдыха — большой диван и кресла. Уюта комнате добавляет фальшкамин, который благодаря встроенному электрическому элементу кажется настоящим.

Акцентные детали, придающие интерьеру красок, — диван и торшер. На светлом фоне они ярко выделяются и привлекают внимание. Дополняют их яркость домашние растения на необычных металлических подставках.

Фото: rerooms.ru

В интерьере американского стиля характерный элемент — открытые ниши с полками. В гостиной они служат местом хранения книг и декоративных мелочей и расположены в стене за креслами. Обилие фоторамок тоже характерно для американского интерьера, поэтому одна из стен отдана под фотографии.

При отделке были использованы молдинги, потолочные карнизы и высокий плинтус. Эти элементы делают однотонную комнату благороднее и интереснее.

Фото: rerooms.ru

Кухня-столовая

Для интерьера в американском стиле характерно наличие места для семейных сборов. Обычно такая зона располагается в гостиной. В этой квартире их две: гостиная, о которой мы уже рассказали, и большой обеденный стол.

Фото: rerooms.ru

Кухня в квартире получилась необычно яркой. Она собрала характерные для американского стиля оттенки: светло-желтые, серо-синие и хаки. Деревянный гарнитур кухни, светлый керамический гранит и гранитная столешница создают общую композицию кухни. Фартук, украшенный узором из плитки, повторяет все основные оттенки интерьера, завершая общую картину.

Фото: rerooms.ru

За счет присоединения балкона кухня стала просторной и получила несколько обеденных зон и даже дополнительную зону для отдыха.

Фото: rerooms.ru

На месте бывшего балкона теперь можно спрятаться от всех за занавеской и посмотреть телевизор или попить кофе, наблюдая за тем, что происходит на улице.

Фото: rerooms.ru

Коридор

Дизайнеры решили, что большое пространство коридора не должно пустовать, поэтому рядом с детскими комнатами создали аккуратный спортивный уголок. Он получился необычным, так как лестницу, канат и кольца дополняет стена для скалолазания. Важно отметить, что при оформлении были использованы традиционные для американского стиля цвета: светло-желтый, синий и серый.

Фото: rerooms.ru

Детская спальня

Детская комната для младших членов семьи получилась по-настоящему волшебной. За каждой из кроватей создана имитация домика.

Фото: rerooms.ru

Детские вещи и игрушки функционально спрятаны в длинный шкаф, встроенный в стену, и в ящики в кроватях. Зеркальная поверхность шкафа удваивает количество естественного света и делает светлую комнату еще просторнее.

Фото: rerooms.ru

Для того чтобы сэкономить место, около окна оформлен длинный рабочий стол. Дети легко могут разместить здесь все нужные для игры и занятий предметы.

Фото: rerooms.ru

Спальня подростка

Вторая комната обустроена для ребенка школьного возраста. В ней все лаконично и просто: письменный стол, открытые полки, диван и кровать с выдвижными ящиками для дополнительного хранения.

Фото: rerooms.ru

Особый интерес вызывают акцентные стены, одна из которых выполнена в виде карты России, другая — в виде совы, приглашающей к учебе. Напротив висит пробковая доска, на которой ребенок может хранить свои поделки или создавать вдохновляющие мудборды.

Фото: rerooms.ru

Спальня родителей

Спальная комната родителей получилась небольшой. В ней есть только самое необходимое: кровать, комод и туалетный столик. Все вещи спрятаны в гардеробной, в которую ведет одна из дверей спальни.

Фото: rerooms.ru

Комната оформлена в светло-серых оттенках. Разбавляет скучную гамму акцентная стена с узором из ярких желтых птиц, сидящих на ветках деревьев. Красок добавляют и кровать цвета мяты, и нежно-желтые занавески, завершающие композицию.

Фото: rerooms.ru

Ванная для родителей

Основная ванная комната оформлена в теплых бежевых оттенках. Санузел и ванная объединены, поэтому здесь удалось создать действительно роскошную обстановку. Привлекают взоры гранитная столешница раковины и оригинальный, но строгий узор, выложенный плиткой.

Фото: rerooms.ru

Стиральная машинка и средства для уборки спрятаны в шкаф, встроенный в стену. Можно сказать, что ванной присущ минимализм. В ней нет ничего лишнего, из декора есть лишь однотонный коврик, букет цветов и несколько свечей.

Фото: rerooms.ru

Гостевая ванная комната

Вторая ванная тоже объединена с санузлом. Благодаря этому в ней удалось разместить такую же широкую ванну.

Фото: rerooms.ru

Она тоже оформлена в теплых бежевых оттенках, а на стенах выполнен интересный узор, который отвлекает от однотонного бежевого.

Фото: rerooms.ru

Кабинет

Дизайнером удалось выделить отдельное место под кабинет. Он разместился в самой маленькой комнате квартиры. Широкий угловой стол представляет собой функциональную зону для работы. По всей его длине на стене протянулась пробковая доска, на которую можно прикреплять заметки и списки дел.

Из-за отсутствия окна дизайнеры разместили на одной из стен небольшое зеркало. Оно создает иллюзию оконного проема, поэтому комната не кажется замкнутой.

Фото: rerooms.ru

Еще одна интересная деталь комнаты — прозрачный стул. Дизайнеры использовали его для того, чтобы не загромождать небольшое пространство. Согласитесь, его почти не видно.

Фото: rerooms.ru

Для документов в кабинете есть небольшая открытая полка, тумбочка и шкаф с прозрачными дверцами.