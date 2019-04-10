Скандинавский дизайн: главные тренды 2019 года

Как создать атмосферу хюгге у себя дома — рассказывает ReRooms.
Скандинавский дизайн появился в начале XX века и до сих пор популярен во всем мире. Это не только способ оформить квартиру, но и особая философия жизни. Скандинавы любят простые и элегантные вещи, светлые цвета и мягкий рассеянный свет. Они ценят винтаж и учат нас ценить прошлое. Этими принципами руководствуются люди, декорирующие свои комнаты по советам скандинавских дизайнеров. Давайте посмотрим, какие тренды ожидают нас в 2019 году.
1. Просто, но функционально
Удивительно умение скандинавского дизайна превращать обычные вещи в произведения искусства. Например, напольная вешалка может одновременно служить небольшой гардеробной и украшать пространство. Такая система хранения удобна в небольших квартирах-студиях. Купить ее можно в магазинах шведских брендов.
инавский дизайн появился в начале XX века и до сих пор популярен во всем мире. Это не только способ оформить квартиру, но и особая философия жизни. Скандинавы любят простые и элегантные вещи, светлые цвета и мягкий рассеянный свет. Они ценят винтаж и учат нас ценить прошлое. Этими принципами руководствуются люди, декорирующие свои комнаты по советам скандинавских дизайнеров. Давайте посмотрим, какие тренды ожидают нас в 2019 году.
1. Просто, но функционально
Удивительно умение скандинавского дизайна превращать обычные вещи в произведения искусства. Например, напольная вешалка может одновременно служить небольшой гардеробной и украшать пространство. Такая система хранения удобна в небольших квартирах-студиях. Купить ее можно в магазинах шведских брендов.
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2. Отдых от гаджетов
В философии хюгге упоминается место, которое называется Hyggekrog, что примерно переводится как «уютный уголок». Этот уголок нужен для того, чтобы завернуться в плед с чашкой горячего чая и отдохнуть от техники, смартфона и бесконечного потока информации. Это может быть спальня, оформленная в светлых расслабляющих оттенках, или уютное мягкое кресло. Мы считаем, что такое пространство необходимо иметь каждому человеку. А где оно будет — решать только вам!
Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:
3. Акценты синего
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Акценты какого цвета больше всего любят в Скандинавии? Яркие синие оттенки, выделяющиеся на фоне полностью белых интерьеров, — вот их выбор. Поэтому если вы хотите добавить в монохромный скандинавский дизайн немного цвета, синий будет уместнее всего. Голубой плед, подушки различных оттенков морской волны или лампа ультряркого аквамаринового цвета - все это гармонично впишется в интерьер скандинавского стиля.
Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:
4. Монохромное искусство
Минималистичные рисунки и постеры в черно-белых оттенках — это популярный тренд скандинавского стиля. Хотя мы уверены, что их можно вписать в любой интерьер.
Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:
5. Дерево в интерьере
Скандинавы считают, что в деревянных вещах есть что-то особенное. Они любят запах дерева, деревянную мебель и даже деревянные детские игрушки. Дерево заставляет их чувствовать себя ближе к природе. Оно универсально, поэтому уместно смотрится и в интерьере гостиной, и в интерьере ванной комнаты. К тому же это простой и естественный материал, такой же как и сама концепция скандинавского дизайна.
Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:
6. Вигвам для детей
Дети обожают строить дома из подручных средств: диванных подушек, валиков и пледов. Почему бы не порадовать их усовершенствованной версией такого домика? Скандинавы придумали для своих детей игрушечные вигвамы, которые сейчас активно захватывают западный рынок и уже добрались до нас. Такой домик отлично разнообразит досуг ребенка и не испортит интерьер квартиры.
Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:
7. Теплый и уютный текстиль
Уют — основная идея скандинавского стиля, поэтому без пледов, подушек и постельного белья не обойтись. Скандинавы любят многослойность по отношению к текстилю. Она уместна в интерьере любой комнаты: и в гостиной, и в спальне. Застелите постель фактурным пледом, сверху положите еще один, а также добавьте побольше подушек разного размера. При выборе текстиля обращайте внимание на оттенки серого, натуральные текстуры ткани и приглушенные тона.
Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:
8. Возвращение к традициям
Обычно скандинавский стиль не предполагает использование ковров, однако в холодное время года по ледяному полу ходить неприятно. Решение есть! Постелите коврики из овечьей шерсти. Скандинавский дизайн родился в холодных краях, поэтому шкуры — это традиционное и практичное решение.
Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:
9. Напольные растения
Скандинавский дизайн довольно минималистичный, поэтому большое количество растений в помещении будет выглядеть странно. Но если вы очень хотите разбавить однотонный интерьер ярким зеленым акцентом, выбирайте крупные растения в горшках, которые можно поставить на пол.
Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:
10. Бумажные фонари
Как говорят сами скандинавы, самый простой способ создать атмосферу хюгге — это зажечь свечи. Светильники для этой цели тоже отлично подходят. В последнее время в скандинавский стиль из азиатской культуры проникли бумажные светильники в форме шаров — очень бюджетный и простой способ сделать комнату более уютной.
Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники