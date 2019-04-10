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Скандинавский дизайн: главные тренды 2019 года


1968
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Как создать атмосферу хюгге у себя дома — рассказывает ReRooms.

Содержание

Скандинавский дизайн появился в начале XX века и до сих пор популярен во всем мире. Это не только способ оформить квартиру, но и особая философия жизни. Скандинавы любят простые и элегантные вещи, светлые цвета и мягкий рассеянный свет. Они ценят винтаж и учат нас ценить прошлое. Этими принципами руководствуются люди, декорирующие свои комнаты по советам скандинавских дизайнеров. Давайте посмотрим, какие тренды ожидают нас в 2019 году.

1. Просто, но функционально

Удивительно умение скандинавского дизайна превращать обычные вещи в произведения искусства. Например, напольная вешалка может одновременно служить небольшой гардеробной и украшать пространство. Такая система хранения удобна в небольших квартирах-студиях. Купить ее можно в магазинах шведских брендов.

Фото № 1: Скандинавский дизайн: главные тренды 2019 года Фото: decozilla.comинавский дизайн появился в начале XX века и до сих пор популярен во всем мире. Это не только способ оформить квартиру, но и особая философия жизни. Скандинавы любят простые и элегантные вещи, светлые цвета и мягкий рассеянный свет. Они ценят винтаж и учат нас ценить прошлое. Этими принципами руководствуются люди, декорирующие свои комнаты по советам скандинавских дизайнеров. Давайте посмотрим, какие тренды ожидают нас в 2019 году.

1. Просто, но функционально

Удивительно умение скандинавского дизайна превращать обычные вещи в произведения искусства. Например, напольная вешалка может одновременно служить небольшой гардеробной и украшать пространство. Такая система хранения удобна в небольших квартирах-студиях. Купить ее можно в магазинах шведских брендов.

Фото № 1: Скандинавский дизайн: главные тренды 2019 года Фото: decozilla.com

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Площадь, м²

Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:

Фото № 2: Скандинавский дизайн: главные тренды 2019 года
Вешалка ЧУСИГ
2 999 рублей
Купить
Вешалка ЭКРАР
1699 рублей
Купить

2. Отдых от гаджетов

В философии хюгге упоминается место, которое называется Hyggekrog, что примерно переводится как «уютный уголок». Этот уголок нужен для того, чтобы завернуться в плед с чашкой горячего чая и отдохнуть от техники, смартфона и бесконечного потока информации. Это может быть спальня, оформленная в светлых расслабляющих оттенках, или уютное мягкое кресло. Мы считаем, что такое пространство необходимо иметь каждому человеку. А где оно будет — решать только вам! 

Фото: mainlifestyle.dk

Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:

Фото № 3: Скандинавский дизайн: главные тренды 2019 года
Кресло с подголовником СТРАНДМОН
12 990 рублей
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Табурет для ног СТРАНДМОН
4 999 рублей
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3. Акценты синего

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Акценты какого цвета больше всего любят в Скандинавии? Яркие синие оттенки, выделяющиеся на фоне полностью белых интерьеров, — вот их выбор. Поэтому если вы хотите добавить в монохромный скандинавский дизайн немного цвета, синий будет уместнее всего. Голубой плед, подушки различных оттенков морской волны или лампа ультряркого аквамаринового цвета - все это гармонично впишется в интерьер скандинавского стиля.

Фото: nyde.co.uk

Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:

Фото № 4: Скандинавский дизайн: главные тренды 2019 года
Чехол на подушку ГУРЛИ
179 рублей
Купить
Чехол на подушку ДАГГРУТА
249 рублей
Купить

4. Монохромное искусство

Минималистичные рисунки и постеры в черно-белых оттенках — это популярный тренд скандинавского стиля. Хотя мы уверены, что их можно вписать в любой интерьер. 

Фото: desenio.com

Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:

Фото № 5: Скандинавский дизайн: главные тренды 2019 года
Постер БИЛЬД
349 рублей
Купить
Рама с постером КНОППЭНГ
1 999 рублей
Купить

5. Дерево в интерьере

Скандинавы считают, что в деревянных вещах есть что-то особенное. Они любят запах дерева, деревянную мебель и даже деревянные детские игрушки. Дерево заставляет их чувствовать себя ближе к природе. Оно универсально, поэтому уместно смотрится и в интерьере гостиной, и в интерьере ванной комнаты. К тому же это простой и естественный материал, такой же как и сама концепция скандинавского дизайна. 

Фото: home-designing.com

Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:

Фото № 6: Скандинавский дизайн: главные тренды 2019 года
Шкаф для раковины
21 490 рублей
Купить
Стеллаж из бамбука РОГРУНД
4 499 рублей
Купить

6. Вигвам для детей

Дети обожают строить дома из подручных средств: диванных подушек, валиков и пледов. Почему бы не порадовать их усовершенствованной версией такого домика? Скандинавы придумали для своих детей игрушечные вигвамы, которые сейчас активно захватывают западный рынок и уже добрались до нас. Такой домик отлично разнообразит досуг ребенка и не испортит интерьер квартиры.

Фото: decor8blog.com

Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:

Фото № 7: Скандинавский дизайн: главные тренды 2019 года
Вигвам «Скандинавия»
от 4 200 рублей
Купить

7. Теплый и уютный текстиль

Уют — основная идея скандинавского стиля, поэтому без пледов, подушек и постельного белья не обойтись. Скандинавы любят многослойность по отношению к текстилю. Она уместна в интерьере любой комнаты: и в гостиной, и в спальне. Застелите постель фактурным пледом, сверху положите еще один, а также добавьте побольше подушек разного размера. При выборе текстиля обращайте внимание на оттенки серого, натуральные текстуры ткани и приглушенные тона.

Фото: contemporist.com

Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:

Фото № 8: Скандинавский дизайн: главные тренды 2019 года
Вязаный плед ВИВИАННА
1 999 рублей
Купить
Плед ИНГРУН
799 рублей
Купить

8. Возвращение к традициям

Обычно скандинавский стиль не предполагает использование ковров, однако в холодное время года по ледяному полу ходить неприятно. Решение есть! Постелите коврики из овечьей шерсти. Скандинавский дизайн родился в холодных краях, поэтому шкуры — это традиционное и практичное решение. 

Фото: myscandinavianhome.com

Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:

Фото № 9: Скандинавский дизайн: главные тренды 2019 года
Овечья шкура ЛУДДЕ
2 199 рублей
Купить
Овечья шкура СКОЛЬД
3 399 рублей
Купить

9. Напольные растения

Скандинавский дизайн довольно минималистичный, поэтому большое количество растений в помещении будет выглядеть странно. Но если вы очень хотите разбавить однотонный интерьер ярким зеленым акцентом, выбирайте крупные растения в горшках, которые можно поставить на пол. 

Фото: elledecor.com

Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:

Фото № 10: Скандинавский дизайн: главные тренды 2019 года
Растение в горшке ДРАЦЕНА МАССЕНДЖЕАНА
2 499 рублей
Купить
Комнатное растение в горшке ФИКУС МИКРОКАРПА ГИНСЕНГ
1 999 рублей
Купить

10. Бумажные фонари

Как говорят сами скандинавы, самый простой способ создать атмосферу хюгге — это зажечь свечи. Светильники для этой цели тоже отлично подходят. В последнее время в скандинавский стиль из азиатской культуры проникли бумажные светильники в форме шаров — очень бюджетный и простой способ сделать комнату более уютной.

Фото: ikea.com

Чтобы создать такой интерьер, используйте эти предметы:

Абажур для подвесн светильника РЕГОЛИТ
129 рублей
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Абажур для подвесн светильника СОЛЛЕФТЕО
499 рублей
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
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Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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