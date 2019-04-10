Скандинавский дизайн: главные тренды 2019 года

Удивительно умение скандинавского дизайна превращать обычные вещи в произведения искусства. Например, напольная вешалка может одновременно служить небольшой гардеробной и украшать пространство. Такая система хранения удобна в небольших квартирах-студиях. Купить ее можно в магазинах шведских брендов.

Фото: decozilla.com инавский дизайн появился в начале XX века и до сих пор популярен во всем мире. Это не только способ оформить квартиру, но и особая философия жизни. Скандинавы любят простые и элегантные вещи, светлые цвета и мягкий рассеянный свет. Они ценят винтаж и учат нас ценить прошлое. Этими принципами руководствуются люди, декорирующие свои комнаты по советам скандинавских дизайнеров. Давайте посмотрим, какие тренды ожидают нас в 2019 году.

Удивительно умение скандинавского дизайна превращать обычные вещи в произведения искусства. Например, напольная вешалка может одновременно служить небольшой гардеробной и украшать пространство. Такая система хранения удобна в небольших квартирах-студиях. Купить ее можно в магазинах шведских брендов.

Скандинавский дизайн появился в начале XX века и до сих пор популярен во всем мире. Это не только способ оформить квартиру, но и особая философия жизни. Скандинавы любят простые и элегантные вещи, светлые цвета и мягкий рассеянный свет. Они ценят винтаж и учат нас ценить прошлое. Этими принципами руководствуются люди, декорирующие свои комнаты по советам скандинавских дизайнеров. Давайте посмотрим, какие тренды ожидают нас в 2019 году.

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2. Отдых от гаджетов

В философии хюгге упоминается место, которое называется Hyggekrog, что примерно переводится как «уютный уголок». Этот уголок нужен для того, чтобы завернуться в плед с чашкой горячего чая и отдохнуть от техники, смартфона и бесконечного потока информации. Это может быть спальня, оформленная в светлых расслабляющих оттенках, или уютное мягкое кресло. Мы считаем, что такое пространство необходимо иметь каждому человеку. А где оно будет — решать только вам!

Фото: mainlifestyle.dk

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3. Акценты синего

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Акценты какого цвета больше всего любят в Скандинавии? Яркие синие оттенки, выделяющиеся на фоне полностью белых интерьеров, — вот их выбор. Поэтому если вы хотите добавить в монохромный скандинавский дизайн немного цвета, синий будет уместнее всего. Голубой плед, подушки различных оттенков морской волны или лампа ультряркого аквамаринового цвета - все это гармонично впишется в интерьер скандинавского стиля.

Фото: nyde.co.uk



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4. Монохромное искусство

Минималистичные рисунки и постеры в черно-белых оттенках — это популярный тренд скандинавского стиля. Хотя мы уверены, что их можно вписать в любой интерьер.

Фото: desenio.com

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5. Дерево в интерьере

Скандинавы считают, что в деревянных вещах есть что-то особенное. Они любят запах дерева, деревянную мебель и даже деревянные детские игрушки. Дерево заставляет их чувствовать себя ближе к природе. Оно универсально, поэтому уместно смотрится и в интерьере гостиной, и в интерьере ванной комнаты. К тому же это простой и естественный материал, такой же как и сама концепция скандинавского дизайна.

Фото: home-designing.com

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6. Вигвам для детей

Дети обожают строить дома из подручных средств: диванных подушек, валиков и пледов. Почему бы не порадовать их усовершенствованной версией такого домика? Скандинавы придумали для своих детей игрушечные вигвамы, которые сейчас активно захватывают западный рынок и уже добрались до нас. Такой домик отлично разнообразит досуг ребенка и не испортит интерьер квартиры.

Фото: decor8blog.com

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7. Теплый и уютный текстиль

Уют — основная идея скандинавского стиля, поэтому без пледов, подушек и постельного белья не обойтись. Скандинавы любят многослойность по отношению к текстилю. Она уместна в интерьере любой комнаты: и в гостиной, и в спальне. Застелите постель фактурным пледом, сверху положите еще один, а также добавьте побольше подушек разного размера. При выборе текстиля обращайте внимание на оттенки серого, натуральные текстуры ткани и приглушенные тона.

Фото: contemporist.com

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8. Возвращение к традициям

Обычно скандинавский стиль не предполагает использование ковров, однако в холодное время года по ледяному полу ходить неприятно. Решение есть! Постелите коврики из овечьей шерсти. Скандинавский дизайн родился в холодных краях, поэтому шкуры — это традиционное и практичное решение.

Фото: myscandinavianhome.com

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9. Напольные растения

Скандинавский дизайн довольно минималистичный, поэтому большое количество растений в помещении будет выглядеть странно. Но если вы очень хотите разбавить однотонный интерьер ярким зеленым акцентом, выбирайте крупные растения в горшках, которые можно поставить на пол.

Фото: elledecor.com

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10. Бумажные фонари

Как говорят сами скандинавы, самый простой способ создать атмосферу хюгге — это зажечь свечи. Светильники для этой цели тоже отлично подходят. В последнее время в скандинавский стиль из азиатской культуры проникли бумажные светильники в форме шаров — очень бюджетный и простой способ сделать комнату более уютной.

Фото: ikea.com



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