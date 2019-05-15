Стильный интерьер студии площадью 18 квадратных метров

Эта маленькая студия выдержана в стиле лофт, который имеет собственные правила. Придерживаясь их, вы создадите неповторимый интерьер. Главная черта лофта — простота. Никаких габаритных штор из дорогих тканей, крупной мебели с резными и позолоченными элементами и других предметов роскоши.

Высокие потолки и отсутствие перегородок — еще одна черта лофта. Чтобы зонировать квартиру и обозначить границы, используются мебель, передвижные перегородки или элементы декора.

Промышленное происхождение лофта подчеркивают бетон, грубоватая штукатурка и кирпичная кладка. Если в других стилях дизайнеры стремятся выровнять поверхности и довести их до совершенства, то в лофте все с точностью до наоборот. Здесь наличие кирпичной стены — закон. Может показаться, что тогда интерьер будет выглядеть грубым и небрежным, но благодаря правильно выбранной мебели и грамотному освещению помещение приобретет нужную атмосферу.

Чтобы комната была наполнена естественным светом, шторы, как правило, не используются. Мебель в лофте, как и в минимализме, очень практична и функциональна. Лучше всего использовать современную необычную мебель с элементами из прошлого столетия. Тона выбираются в основном нейтральные, с небольшим вкраплением ярких акцентов.

Сложность при оформлении этой студии заключалось в том, что нужно было уместить кухню, спальню, гардероб и санузел всего на 18 метрах. Предстояло найти такие решения, с помощью которых пространство увеличилось бы визуально и при этом сохранился домашний уют и функциональность помещения.

Посмотрим, как дизайнеры ReRooms справились с этой непростой задачей.

Прихожая

Прихожая в этой студии выдержана в светлых оттенках. Стена с дверью по всем канонам лофта выложена из белого кирпича. Это придает интерьеру одновременно брутальности и шика. Яркий акцент в холле — шкаф-купе изумрудного цвета. Он выполняет в студии роль главного объекта для хранения вещей. Зеркало, расположенное на противоположной от шкафа стене, отражает светлую стену и тем самым зрительно увеличивает помещение. Помогают в преображении холла индустриальные светильники.

Напольная плитка бежевого цвета под паркет создает в лофте ощущение домашнего уюта и тепла. Этим материалом отделан пол не только в прихожей, но и во всей квартире.





Кухня и спальня

Спальня находится в углу помещения и расположена прямо у большого вытянутого окна. По правилам лофта шторы здесь не используются, чтобы не загромождать комнату и не препятствовать проникновению естественного света. По канонам стиля здесь также сделаны:

стена, как и в прихожей, выложенная из белого кирпича,

чугунные индустриальные батареи,

темные деревянные балки.

В качестве элементов зонирования выступают предметы декора и люстра. Высокие потолки обеспечивают возможности для дизайнерского полета фантазии. Спальная зона декорирована черно-белыми фотографиями в деревянных рамках, которые расположены над кроватью, тем самым очерчивая пределы спальни. Изумрудная велюровая кровать продолжает идею оформления прихожей. Черные светильники, стилизованные под чугунные подсвечники, дарят этой зоне атмосферу таинственности и красоту. Светильники перекликаются с черной люстрой. Осветительный прибор состоит из множества железных прутьев с черными лампами. Общий вид спальни переносит нас на несколько столетий назад — в старинный замок, в котором витает атмосфера загадочности и роскоши.

Зона кухни декорирована абстрактными картинами с зелеными, желтыми и оранжевыми элементами. Полотна очерчивают обеденную зону, которая представлена маленьким круглым столиком с тремя стульями, и собственно кухню белого цвета.

Ванная комната

Площадь ванной комнаты составляет всего 1,9 метра. В таком маленьком помещении дизайнеры смогли удачно расположить подвесную раковину, совмещенную с системой хранения, унитаз, душевую кабинку и стеллаж.

В комнате преобладает белый цвет, который зрительно увеличивает пространство. Комната напоминает миниатюрную шкатулочку, в которой две стены выполнены в белом цвете, другие две — в салатовом. Стеклянная душевая кабина — будто украшение, которое хранится в шкатулке.

В ванной комнате всего два ярких акцента: живое растение на полке и плетеные железные светильники.

Из материалов здесь преобладают характерные для этого стиля железо, стекло и керамика.

На полу используется плитка, стилизованная под дерево. Таким образом создается гармоничное сочетание дерева с белой и салатовой плиткой и классической белой сантехникой.

Еще один прием по увеличению пространства — использование большого зеркала. Оно отражает противоположную стену, тем самым расширяя пространство.

Ванная, как и прихожая, воплощает идею минимализма — здесь нет никаких лишних элементов декора, что важно при такой маленькой площади.



