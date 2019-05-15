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Стильный интерьер студии площадью 18 квадратных метров


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Дизайнеры ReRooms докажут, что из студии площадью всего 18 метров можно создать шедевр!

Эта маленькая студия выдержана в стиле лофт, который имеет собственные правила. Придерживаясь их, вы создадите неповторимый интерьер. Главная черта лофта — простота. Никаких габаритных штор из дорогих тканей, крупной мебели с резными и позолоченными элементами и других предметов роскоши.

Высокие потолки и отсутствие перегородок — еще одна черта лофта. Чтобы зонировать квартиру и обозначить границы, используются мебель, передвижные перегородки или элементы декора.

Промышленное происхождение лофта подчеркивают бетон, грубоватая штукатурка и кирпичная кладка. Если в других стилях дизайнеры стремятся выровнять поверхности и довести их до совершенства, то в лофте все с точностью до наоборот. Здесь наличие кирпичной стены — закон. Может показаться, что тогда интерьер будет выглядеть грубым и небрежным, но благодаря правильно выбранной мебели и грамотному освещению помещение приобретет нужную атмосферу.

Чтобы комната была наполнена естественным светом, шторы, как правило, не используются. Мебель в лофте, как и в минимализме, очень практична и функциональна. Лучше всего использовать современную необычную мебель с элементами из прошлого столетия. Тона выбираются в основном нейтральные, с небольшим вкраплением ярких акцентов.

Сложность при оформлении этой студии заключалось в том, что нужно было уместить кухню, спальню, гардероб и санузел всего на 18 метрах. Предстояло найти такие решения, с помощью которых пространство увеличилось бы визуально и при этом сохранился домашний уют и функциональность помещения.

Посмотрим, как дизайнеры ReRooms справились с этой непростой задачей.

Прихожая

Прихожая в этой студии выдержана в светлых оттенках. Стена с дверью по всем канонам лофта выложена из белого кирпича. Это придает интерьеру одновременно брутальности и шика. Яркий акцент в холле — шкаф-купе изумрудного цвета. Он выполняет в студии роль главного объекта для хранения вещей. Зеркало, расположенное на противоположной от шкафа стене, отражает светлую стену и тем самым зрительно увеличивает помещение. Помогают в преображении холла индустриальные светильники.

Напольная плитка бежевого цвета под паркет создает в лофте ощущение домашнего уюта и тепла. Этим материалом отделан пол не только в прихожей, но и во всей квартире.

Фото № 1: Стильный интерьер студии площадью 18 квадратных метров

Кухня и спальня

Спальня находится в углу помещения и расположена прямо у большого вытянутого окна. По правилам лофта шторы здесь не используются, чтобы не загромождать комнату и не препятствовать проникновению естественного света. По канонам стиля здесь также сделаны:

  • стена, как и в прихожей, выложенная из белого кирпича,

  • чугунные индустриальные батареи,

  • темные деревянные балки.  

В качестве элементов зонирования выступают предметы декора и люстра. Высокие потолки обеспечивают возможности для дизайнерского полета фантазии. Спальная зона декорирована черно-белыми фотографиями в деревянных рамках, которые расположены над кроватью, тем самым очерчивая пределы спальни. Изумрудная велюровая кровать продолжает идею оформления прихожей. Черные светильники, стилизованные под чугунные подсвечники, дарят этой зоне атмосферу таинственности и красоту. Светильники перекликаются с черной люстрой. Осветительный прибор состоит из множества железных прутьев с черными лампами. Общий вид спальни переносит нас на несколько столетий назад — в старинный замок, в котором витает атмосфера загадочности и роскоши.

Фото № 2: Стильный интерьер студии площадью 18 квадратных метров

Зона кухни декорирована абстрактными картинами с зелеными, желтыми и оранжевыми элементами. Полотна очерчивают обеденную зону, которая представлена маленьким круглым столиком с тремя стульями, и собственно кухню белого цвета.

Фото № 3: Стильный интерьер студии площадью 18 квадратных метров

Ванная комната

Площадь ванной комнаты составляет всего 1,9 метра. В таком маленьком помещении дизайнеры смогли удачно расположить подвесную раковину, совмещенную с системой хранения, унитаз, душевую кабинку и стеллаж.

В комнате преобладает белый цвет, который зрительно увеличивает пространство. Комната напоминает миниатюрную шкатулочку, в которой две стены выполнены в белом цвете, другие две — в салатовом. Стеклянная душевая кабина — будто украшение, которое хранится в шкатулке.

В ванной комнате всего два ярких акцента: живое растение на полке и плетеные железные светильники.

Фото № 4: Стильный интерьер студии площадью 18 квадратных метров

Из материалов здесь преобладают характерные для этого стиля железо, стекло и керамика.

На полу используется плитка, стилизованная под дерево. Таким образом создается гармоничное сочетание дерева с белой и салатовой плиткой и классической белой сантехникой.

Еще один прием по увеличению пространства — использование большого зеркала. Оно отражает противоположную стену, тем самым расширяя пространство.

Ванная, как и прихожая, воплощает идею минимализма — здесь нет никаких лишних элементов декора, что важно при такой маленькой площади.

Фото № 5: Стильный интерьер студии площадью 18 квадратных метров

Стоимость дизайн-проекта интерьера в стиле лофт для этой квартиры-студии — 19 990 рублей. Детально ознакомиться с дизайнерскими решениями и отделочными материалами можно в итоговой ведомости.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
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специалист свяжется с вами.
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