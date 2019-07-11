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Светлая студия с цветными обоями и растительными узорами


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Думаете, как распланировать и оформить квартиру-студию? Посмотрите дизайн-проект от ReRooms.

Квартира-студия — недавнее явление на рынке российского жилья. Застройщики все чаще предлагают этот тип апартаментов. И спрос на них растет, особенно у молодого поколения. Причины понятны. Студия способна заменить однокомнатную квартиру и при этом стоит дешевле. Это отдельное, свое жилье, и оно полностью соответствует стремлению молодежи вести самостоятельную жизнь.

Чем же отличается студия от однокомнатной квартиры? Отсутствием перегородок — за исключением ванной комнаты. Площадь студии едина и открыта, ее можно свободно планировать под собственные потребности и желания с учетом одного большого окна. Можно возвести глухие перегородки, привычно отделив кухню от спальни. Или зонировать пространство при помощи декоративных ширм и стеллажей. Вариантов планировки квартиры-студии много. Важно сделать это правильно, чтобы совместить в одном интерьере функциональность, комфорт и эстетичность. Дизайнеры ReRooms полностью справились с задачами планировки и декорирования квартиры-студии для молодой пары.   ира-студия — недавнее явление на рынке российского жилья. Застройщики все чаще предлагают этот тип апартаментов. И спрос на них растет, особенно у молодого поколения. Причины понятны. Студия способна заменить однокомнатную квартиру и при этом стоит дешевле. Это отдельное, свое жилье, и оно полностью соответствует стремлению молодежи вести самостоятельную жизнь.

Чем же отличается студия от однокомнатной квартиры? Отсутствием перегородок — за исключением ванной комнаты. Площадь студии едина и открыта, ее можно свободно планировать под собственные потребности и желания с учетом одного большого окна. Можно возвести глухие перегородки, привычно отделив кухню от спальни. Или зонировать пространство при помощи декоративных ширм и стеллажей. Вариантов планировки квартиры-студии много. Важно сделать это правильно, чтобы совместить в одном интерьере функциональность, комфорт и эстетичность. Дизайнеры ReRooms полностью справились с задачами планировки и декорирования квартиры-студии для молодой пары.   

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Светлая студия с цветными обоями и растительными узорамиФото: rerooms.ru

План студии

Исходные параметры студии следующие. Форма — вытянутый прямоугольник. Площадь — восемь метров в длину и около четырех метров в ширину. Справа от входной двери — ванная комната, напротив — панорамное окно. Серьезным плюсом стало наличие прихожей, сформированной внешней стеной и перегородкой ванной. Нередко прихожая в студиях отсутствует: зайдя внутрь, сразу оказываешься в комнате. Отсюда гигиенические неудобства: уличная грязь не имеет преград и быстро распространяется по помещению. В студии, оформленной дизайнерами ReRooms, этой проблемы не было. Надо было только грамотно распорядиться этой входной площадью. Что и было с успехом сделано.

Главная работа по планировке велась непосредственно в комнате. Требовалось совместить три помещения: кухню, гостиную и спальню. Эту задачу решили через зонирование пространства. Получилось две зоны: кухня-гостиная и спальня. Первую зону сформировали в той части комнаты, которая находится рядом с прихожей и ванной, а вторую, спальню, — ближе к окну. Вся студия окрашена в белый цвет, что сохраняет декоративную целостность помещения. Для украшения использованы вставки цветных обоев и керамической плитки с растительными узорами. 

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Фото № 2: Светлая студия с цветными обоями и растительными узорамиФото: rerooms.ru

Прихожая

Прихожая светлая и лаконичная. Из мебели в прихожей есть только шкаф-купе, занимающий всю правую стену. Фасады шкафа — белые и зеркальные раздвижные панели в окантовке цвета венге. Такая же окантовка обрамляет белую входную дверь. На левой стене прикреплена открытая светло-серая вешалка в форме двух елочек. Дальше — белая, почти незаметная на фоне таких же стен дверь в ванную. Пол в прихожей поделен на две части. Первая часть, та, что возле входной двери, покрыта керамической плиткой с крупным серо-бежевым узором. Вторая часть, уже при переходе в комнату, отделана светлым ламинатом. Этим же материалом выложен весь пол в комнате.

Фото № 3: Светлая студия с цветными обоями и растительными узорамиФото: rerooms.ru

Ванная комната

Площадь совмещенной ванной — четыре квадратных метра. Она проста и лаконична, как и прихожая. Стены и пол отделаны тремя видами модной керамической плитки. Большая часть стен облицована белой плиткой «метро». Разбавляют глянцевую белизну две полосы с крупным серо-синим узором. Одна полоса занимает часть стены во всю высоту за унитазом. Вторая, такой же расцветки, декорирует боковой выступ возле раковины. Еще один вид цветной керамической плитки покрывает пол. Рисунок плитки такой же, как на полу в прихожей. Под плиткой в ванной сделан теплый пол с регулятором нагрева.

Фото № 4: Светлая студия с цветными обоями и растительными узорамиФото: rerooms.ru

Фото № 5: Светлая студия с цветными обоями и растительными узорамиФото: rerooms.ru

Ванна заменена душевой кабиной с перегородкой из прозрачного стекла. Из мебели – тумба цвета венге под раковину-чашу. Над ней висят круглое зеркало без рамы и два бра. Рядом с тумбой, в углу, стоит стиральная машина, над ней — полотенцесушитель.

Фото № 6: Светлая студия с цветными обоями и растительными узорамиФото: rerooms.ru

Зона кухни-гостиной

Кухонный гарнитур расположен по левой стороне общей комнаты, сразу же за стеной ванной. Он небольшой, двухъярусный, со встроенным телевизором и духовым шкафом. Фасады шкафов сливочного цвета, столешница — цвета светлой древесины. 

Фото № 7: Светлая студия с цветными обоями и растительными узорамиФото: rerooms.ru

Белый холодильник стоит на границе с прихожей, словно оберегая зону приготовления еды от внешнего воздействия. Фартук оформлен бежевой плиткой «метро».

Фото № 8: Светлая студия с цветными обоями и растительными узорамиФото: rerooms.ru

Столовая группа, она же выполняет роль гостиной, стоит напротив кухонного гарнитура. Стол и стулья компактны и просты по форме и повторяют цвета гарнитура. Над столом висит небольшая люстра с элегантным белым плафоном. Скромные столовая группа и люстра прекрасно смотрятся на фоне выразительного орнамента на стене. Это полоса темных обоев с желто-оранжевыми цветами и зелеными листьями. Дальше, вдоль однотонной части стены, разместились длинная белая тумба и телевизор.  

Фото № 9: Светлая студия с цветными обоями и растительными узорамиФото: rerooms.ru

Зона спальни

Спальня отделяется от кухонного гарнитура белой четырехугольной колонной и стеллажом. Довольно-таки массивная колонна под потолок придает основательность такому условному для квартиры-студии зонированию. Белый легкий стеллаж по высоте достигает половины колонны. Напротив него, у стены по ту сторону кровати, стоит его «брат-близнец». За белой двуспальной кроватью красуется такая же цветная полоса, как и возле столовой группы. 

Фото № 10: Светлая студия с цветными обоями и растительными узорамиФото: rerooms.ru

Еще один цветной акцент в этом бело-молочном царстве спальне - темно-зеленые классические шторы.

Фото № 11: Светлая студия с цветными обоями и растительными узорамиФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для этой квартиры-студии — 19 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в ведомости по ссылке.

#Отделочные материалы#зонирование#Студия#Дизайн-проект
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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