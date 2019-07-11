Светлая студия с цветными обоями и растительными узорами

Чем же отличается студия от однокомнатной квартиры? Отсутствием перегородок — за исключением ванной комнаты. Площадь студии едина и открыта, ее можно свободно планировать под собственные потребности и желания с учетом одного большого окна. Можно возвести глухие перегородки, привычно отделив кухню от спальни. Или зонировать пространство при помощи декоративных ширм и стеллажей. Вариантов планировки квартиры-студии много. Важно сделать это правильно, чтобы совместить в одном интерьере функциональность, комфорт и эстетичность. Дизайнеры ReRooms полностью справились с задачами планировки и декорирования квартиры-студии для молодой пары.

Чем же отличается студия от однокомнатной квартиры? Отсутствием перегородок — за исключением ванной комнаты. Площадь студии едина и открыта, ее можно свободно планировать под собственные потребности и желания с учетом одного большого окна. Можно возвести глухие перегородки, привычно отделив кухню от спальни. Или зонировать пространство при помощи декоративных ширм и стеллажей. Вариантов планировки квартиры-студии много. Важно сделать это правильно, чтобы совместить в одном интерьере функциональность, комфорт и эстетичность. Дизайнеры ReRooms полностью справились с задачами планировки и декорирования квартиры-студии для молодой пары. ира-студия — недавнее явление на рынке российского жилья. Застройщики все чаще предлагают этот тип апартаментов. И спрос на них растет, особенно у молодого поколения. Причины понятны. Студия способна заменить однокомнатную квартиру и при этом стоит дешевле. Это отдельное, свое жилье, и оно полностью соответствует стремлению молодежи вести самостоятельную жизнь.

Квартира-студия — недавнее явление на рынке российского жилья. Застройщики все чаще предлагают этот тип апартаментов. И спрос на них растет, особенно у молодого поколения. Причины понятны. Студия способна заменить однокомнатную квартиру и при этом стоит дешевле. Это отдельное, свое жилье, и оно полностью соответствует стремлению молодежи вести самостоятельную жизнь.

Фото: rerooms.ru

План студии

Исходные параметры студии следующие. Форма — вытянутый прямоугольник. Площадь — восемь метров в длину и около четырех метров в ширину. Справа от входной двери — ванная комната, напротив — панорамное окно. Серьезным плюсом стало наличие прихожей, сформированной внешней стеной и перегородкой ванной. Нередко прихожая в студиях отсутствует: зайдя внутрь, сразу оказываешься в комнате. Отсюда гигиенические неудобства: уличная грязь не имеет преград и быстро распространяется по помещению. В студии, оформленной дизайнерами ReRooms, этой проблемы не было. Надо было только грамотно распорядиться этой входной площадью. Что и было с успехом сделано.

Главная работа по планировке велась непосредственно в комнате. Требовалось совместить три помещения: кухню, гостиную и спальню. Эту задачу решили через зонирование пространства. Получилось две зоны: кухня-гостиная и спальня. Первую зону сформировали в той части комнаты, которая находится рядом с прихожей и ванной, а вторую, спальню, — ближе к окну. Вся студия окрашена в белый цвет, что сохраняет декоративную целостность помещения. Для украшения использованы вставки цветных обоев и керамической плитки с растительными узорами.

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Фото: rerooms.ru

Прихожая

Прихожая светлая и лаконичная. Из мебели в прихожей есть только шкаф-купе, занимающий всю правую стену. Фасады шкафа — белые и зеркальные раздвижные панели в окантовке цвета венге. Такая же окантовка обрамляет белую входную дверь. На левой стене прикреплена открытая светло-серая вешалка в форме двух елочек. Дальше — белая, почти незаметная на фоне таких же стен дверь в ванную. Пол в прихожей поделен на две части. Первая часть, та, что возле входной двери, покрыта керамической плиткой с крупным серо-бежевым узором. Вторая часть, уже при переходе в комнату, отделана светлым ламинатом . Этим же материалом выложен весь пол в комнате.

Фото: rerooms.ru

Ванная комната

Площадь совмещенной ванной — четыре квадратных метра. Она проста и лаконична, как и прихожая. Стены и пол отделаны тремя видами модной керамической плитки. Большая часть стен облицована белой плиткой «метро». Разбавляют глянцевую белизну две полосы с крупным серо-синим узором. Одна полоса занимает часть стены во всю высоту за унитазом. Вторая, такой же расцветки, декорирует боковой выступ возле раковины. Еще один вид цветной керамической плитки покрывает пол. Рисунок плитки такой же, как на полу в прихожей. Под плиткой в ванной сделан теплый пол с регулятором нагрева.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Ванна заменена душевой кабиной с перегородкой из прозрачного стекла. Из мебели – тумба цвета венге под раковину-чашу . Над ней висят круглое зеркало без рамы и два бра . Рядом с тумбой, в углу, стоит стиральная машина, над ней — полотенцесушитель.

Фото: rerooms.ru

Зона кухни-гостиной

Кухонный гарнитур расположен по левой стороне общей комнаты, сразу же за стеной ванной. Он небольшой, двухъярусный, со встроенным телевизором и духовым шкафом. Фасады шкафов сливочного цвета, столешница — цвета светлой древесины.

Фото: rerooms.ru

Белый холодильник стоит на границе с прихожей, словно оберегая зону приготовления еды от внешнего воздействия. Фартук оформлен бежевой плиткой «метро».

Фото: rerooms.ru

Столовая группа, она же выполняет роль гостиной, стоит напротив кухонного гарнитура. Стол и стулья компактны и просты по форме и повторяют цвета гарнитура. Над столом висит небольшая люстра с элегантным белым плафоном . Скромные столовая группа и люстра прекрасно смотрятся на фоне выразительного орнамента на стене. Это полоса темных обоев с желто-оранжевыми цветами и зелеными листьями. Дальше, вдоль однотонной части стены, разместились длинная белая тумба и телевизор.

Фото: rerooms.ru

Зона спальни

Спальня отделяется от кухонного гарнитура белой четырехугольной колонной и стеллажом. Довольно-таки массивная колонна под потолок придает основательность такому условному для квартиры-студии зонированию. Белый легкий стеллаж по высоте достигает половины колонны. Напротив него, у стены по ту сторону кровати, стоит его «брат-близнец». За белой двуспальной кроватью красуется такая же цветная полоса, как и возле столовой группы.

Фото: rerooms.ru



Еще один цветной акцент в этом бело-молочном царстве спальне - темно-зеленые классические шторы.

Фото: rerooms.ru

