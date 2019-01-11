Топ-8 отделочных материалов для интерьера в 2019 году

Рассказываем, как создать в доме особую атмосферу и не забыть про тренды.

Гнаться за трендами бессмысленно — интерьер должен подходить именно вам, удачно совмещая красоту, комфорт и уют. Но и быть по-умному модным вашему дому не помешает.

Фото: koffkindom.ru

Дизайнеры советуют в 2019 году придерживаться в оформлении интерьера минимализма, скандинавского стиля, модерна или ар-деко. Поговорим о некоторых отделочных материалах, которые способны кардинально преобразить ваш дом.

1. Натуральное дерево

Начнем с простого, но гармоничного варианта: сочетания отделки из дерева и светлых тонов стен и мебели. Такая комбинация привносит в дом легкость и свежесть, визуально раздвигает стены. Подойдет как для маленькой, так и для огромной квартиры — простора и света много не бывает.

Фото: domdekora.su

2. Отделка стен тканью

Еще один тренд года — необычные, яркие и броские стены. Эксперты советуют обратить внимание на тканевую отделку, интересные рисунки и замысловатые узоры. А еще на синий цвет: в зависимости от того, какой его оттенок вы выберете, интерьер будет восприниматься уютным и успокаивающим или, наоборот, строгим и холодным. И не забывайте о цвете года от Pantone — «живом коралле», который непременно освежит ваш дом.

Фото: decorwall.ru

3. Обои с рисунком

Обои с красочным рисунком всегда будут кстати: вам достаточно придерживаться единого стиля в интерьере и подбирать соответствующие тона, узоры и фактуры. Необычные обои удачно впишутся и в классический дизайн с лепниной и массивной мебелью, и в лихой и легкий поп-арт. В качестве рисунка будут кстати абстрактные узоры, яркие цветы и крупные акварельные мазки.

Фото: leroymerlin.ru

4. Фреска

Стены можно украсить и фреской — не думайте, что это мода давно минувших дней. Многообразие фактур, объемных узоров и интересной стилистики просто обязано вам понравиться. Советуем придерживаться нетипичных цветов, например шоколадного или изумрудного. Избегайте заезженных помпезных замков и садов. И учитывайте, что для ванной комнаты лучше выбрать не фреску, а крупную фактурную плитку.

Фото: leroymerlin.ru

5. Бетонная отделка ванной

Бетонные панели могут показаться вам непривычным и очень странным решением, однако бетон — практичный и приметный материал с занятной структурой. Это очень простой способ добавить брутальности дому, сделать интерьер внушительным и оригинальным.

Фото: domdekora.su

6. Виниловые и тканевые полотна для потолка

Отделка потолков тоже важна, ведь даже стильно оформленные стены не спасут ваш интерьер, если с потолка будет сыпаться побелка (которая, ко всему прочему, сейчас не в моде). Конструкции из гипсокартона тоже скромно отступают в тень: они недостаточно надежны и часто трескаются.

Грамотный выбор в 2019 году — натяжной потолок, он гораздо более надежен и не так сильно боится механических повреждений, чем другие варианты. Вы сможете выбрать между винилом и тканью, матовостью и глянцем, однотонностью и узором. Кроме того, натяжной потолок позволяет монтировать разное освещение: как вариант — стильное светодиодное.

Фото: clipso.su

7. Натуральный камень

Среди трендов в этом году есть материал, который подойдет не каждому. К сожалению, натуральный камень могут позволить себе немногие. Мрамор в серых или коричневых тонах выглядит роскошно и стильно. Однако он потребует не только внушительных финансовых вложений, но и подходящей планировки квартиры, да и вообще помещений приличного размера. Маленькие дома с узкими коридорами из-за камня могут превратиться в неуютные казематы.

Фото: leroymerlin.ru

8. Текстурная штукатурка

Решение ничуть не скучнее камня, но гораздо доступнее и дружелюбнее — текстурная штукатурка. Ее требования к вашему жилищу будут попроще: достаточно подходящей мебели и декора. Штукатурка редко конфликтует с окружением, выглядит интересным и необычным фоном в доме, а также позволяет экспериментировать с фактурой и полутонами.