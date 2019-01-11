Топ-8 отделочных материалов для интерьера в 2019 году

Рассказываем, как создать в доме особую атмосферу и не забыть про тренды.
Гнаться за трендами бессмысленно — интерьер должен подходить именно вам, удачно совмещая красоту, комфорт и уют. Но и быть по-умному модным вашему дому не помешает.
Дизайнеры советуют в 2019 году придерживаться в оформлении интерьера минимализма, скандинавского стиля, модерна или ар-деко. Поговорим о некоторых отделочных материалах, которые способны кардинально преобразить ваш дом.
1. Натуральное дерево
Начнем с простого, но гармоничного варианта: сочетания отделки из дерева и светлых тонов стен и мебели. Такая комбинация привносит в дом легкость и свежесть, визуально раздвигает стены. Подойдет как для маленькой, так и для огромной квартиры — простора и света много не бывает.
2. Отделка стен тканью
Еще один тренд года — необычные, яркие и броские стены. Эксперты советуют обратить внимание на тканевую отделку, интересные рисунки и замысловатые узоры. А еще на синий цвет: в зависимости от того, какой его оттенок вы выберете, интерьер будет восприниматься уютным и успокаивающим или, наоборот, строгим и холодным. И не забывайте о цвете года от Pantone — «живом коралле», который непременно освежит ваш дом.
3. Обои с рисунком
Обои с красочным рисунком всегда будут кстати: вам достаточно придерживаться единого стиля в интерьере и подбирать соответствующие тона, узоры и фактуры. Необычные обои удачно впишутся и в классический дизайн с лепниной и массивной мебелью, и в лихой и легкий поп-арт. В качестве рисунка будут кстати абстрактные узоры, яркие цветы и крупные акварельные мазки.
4. Фреска
Стены можно украсить и фреской — не думайте, что это мода давно минувших дней. Многообразие фактур, объемных узоров и интересной стилистики просто обязано вам понравиться. Советуем придерживаться нетипичных цветов, например шоколадного или изумрудного. Избегайте заезженных помпезных замков и садов. И учитывайте, что для ванной комнаты лучше выбрать не фреску, а крупную фактурную плитку.
5. Бетонная отделка ванной
Бетонные панели могут показаться вам непривычным и очень странным решением, однако бетон — практичный и приметный материал с занятной структурой. Это очень простой способ добавить брутальности дому, сделать интерьер внушительным и оригинальным.
6. Виниловые и тканевые полотна для потолка
Отделка потолков тоже важна, ведь даже стильно оформленные стены не спасут ваш интерьер, если с потолка будет сыпаться побелка (которая, ко всему прочему, сейчас не в моде). Конструкции из гипсокартона тоже скромно отступают в тень: они недостаточно надежны и часто трескаются.
Грамотный выбор в 2019 году — натяжной потолок, он гораздо более надежен и не так сильно боится механических повреждений, чем другие варианты. Вы сможете выбрать между винилом и тканью, матовостью и глянцем, однотонностью и узором. Кроме того, натяжной потолок позволяет монтировать разное освещение: как вариант — стильное светодиодное.
7. Натуральный камень
Среди трендов в этом году есть материал, который подойдет не каждому. К сожалению, натуральный камень могут позволить себе немногие. Мрамор в серых или коричневых тонах выглядит роскошно и стильно. Однако он потребует не только внушительных финансовых вложений, но и подходящей планировки квартиры, да и вообще помещений приличного размера. Маленькие дома с узкими коридорами из-за камня могут превратиться в неуютные казематы.
8. Текстурная штукатурка
Решение ничуть не скучнее камня, но гораздо доступнее и дружелюбнее — текстурная штукатурка. Ее требования к вашему жилищу будут попроще: достаточно подходящей мебели и декора. Штукатурка редко конфликтует с окружением, выглядит интересным и необычным фоном в доме, а также позволяет экспериментировать с фактурой и полутонами.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники