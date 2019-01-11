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Топ-8 отделочных материалов для интерьера в 2019 году


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Рассказываем, как создать в доме особую атмосферу и не забыть про тренды.

Содержание

Гнаться за трендами бессмысленно — интерьер должен подходить именно вам, удачно совмещая красоту, комфорт и уют. Но и быть по-умному модным вашему дому не помешает. 

Фото № 1: Топ-8 отделочных материалов для интерьера в 2019 годуФото: koffkindom.ru 

Дизайнеры советуют в 2019 году придерживаться в оформлении интерьера минимализма, скандинавского стиля, модерна или ар-деко. Поговорим о некоторых отделочных материалах, которые способны кардинально преобразить ваш дом. 

1. Натуральное дерево 

Начнем с простого, но гармоничного варианта: сочетания отделки из дерева и светлых тонов стен и мебели. Такая комбинация привносит в дом легкость и свежесть, визуально раздвигает стены. Подойдет как для маленькой, так и для огромной квартиры — простора и света много не бывает.

Фото № 2: Топ-8 отделочных материалов для интерьера в 2019 годуФото: domdekora.su 

2. Отделка стен тканью 

Еще один тренд года — необычные, яркие и броские стены. Эксперты советуют обратить внимание на тканевую отделку, интересные рисунки и замысловатые узоры. А еще на синий цвет: в зависимости от того, какой его оттенок вы выберете, интерьер будет восприниматься уютным и успокаивающим или, наоборот, строгим и холодным. И не забывайте о цвете года от Pantone — «живом коралле», который непременно освежит ваш дом. 

Фото № 3: Топ-8 отделочных материалов для интерьера в 2019 годуФото: decorwall.ru 

3. Обои с рисунком 

Обои с красочным рисунком всегда будут кстати: вам достаточно придерживаться единого стиля в интерьере и подбирать соответствующие тона, узоры и фактуры. Необычные обои удачно впишутся и в классический дизайн с лепниной и массивной мебелью, и в лихой и легкий поп-арт. В качестве рисунка будут кстати абстрактные узоры, яркие цветы и крупные акварельные мазки.

Фото № 4: Топ-8 отделочных материалов для интерьера в 2019 годуФото: leroymerlin.ru 

4. Фреска

Стены можно украсить и фреской — не думайте, что это мода давно минувших дней. Многообразие фактур, объемных узоров и интересной стилистики просто обязано вам понравиться. Советуем придерживаться нетипичных цветов, например шоколадного или изумрудного. Избегайте заезженных помпезных замков и садов. И учитывайте, что для ванной комнаты лучше выбрать не фреску, а крупную фактурную плитку. 

Фото № 5: Топ-8 отделочных материалов для интерьера в 2019 годуФото: leroymerlin.ru 

5. Бетонная отделка ванной 

Бетонные панели могут показаться вам непривычным и очень странным решением, однако бетон — практичный и приметный материал с занятной структурой. Это очень простой способ добавить брутальности дому, сделать интерьер внушительным и оригинальным.

Фото № 6: Топ-8 отделочных материалов для интерьера в 2019 годуФото: domdekora.su 

6. Виниловые и тканевые полотна для потолка

Отделка потолков тоже важна, ведь даже стильно оформленные стены не спасут ваш интерьер, если с потолка будет сыпаться побелка (которая, ко всему прочему, сейчас не в моде). Конструкции из гипсокартона тоже скромно отступают в тень: они недостаточно надежны и часто трескаются. 

Грамотный выбор в 2019 году — натяжной потолок, он гораздо более надежен и не так сильно боится механических повреждений, чем другие варианты. Вы сможете выбрать между винилом и тканью, матовостью и глянцем, однотонностью и узором. Кроме того, натяжной потолок позволяет монтировать разное освещение: как вариант — стильное светодиодное. 

Фото № 7: Топ-8 отделочных материалов для интерьера в 2019 годуФото: clipso.su 

7. Натуральный камень

Среди трендов в этом году есть материал, который подойдет не каждому. К сожалению, натуральный камень могут позволить себе немногие. Мрамор в серых или коричневых тонах выглядит роскошно и стильно. Однако он потребует не только внушительных финансовых вложений, но и подходящей планировки квартиры, да и вообще помещений приличного размера. Маленькие дома с узкими коридорами из-за камня могут превратиться в неуютные казематы. 

Фото № 8: Топ-8 отделочных материалов для интерьера в 2019 годуФото: leroymerlin.ru 

8. Текстурная штукатурка

Решение ничуть не скучнее камня, но гораздо доступнее и дружелюбнее — текстурная штукатурка. Ее требования к вашему жилищу будут попроще: достаточно подходящей мебели и декора. Штукатурка редко конфликтует с окружением, выглядит интересным и необычным фоном в доме, а также позволяет экспериментировать с фактурой и полутонами. 

Фото № 9: Топ-8 отделочных материалов для интерьера в 2019 годуФото: leroymerlin.ru 

#Отделочные материалы#Интерьер
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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