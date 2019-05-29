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Трехкомнатная квартира площадью 50 метров в пастельных тонах с фиолетовой кухней


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Дизайн-проект стильной трехкомнатной квартиры в Москве, где самое яркое помещение — кухня!

Наши дизайнеры получили заказ на создание необычного дизайна трехкомнатной квартиры площадью 51 метр, где нашли бы отражение черты как классических, так и современных интерьеров. Заказчики хотели, чтобы здесь уживалась дорогая мебель с кисточками, винтажные вещи и неоновые постеры. Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, что получилось у наших дизайнеров. 

Коридор

Сразу создается ощущение, что попадаешь в замок, только уменьшенной версии. Здесь стоит мебель благородного зеленого оттенка с золотыми ручками, перламутровыми кисточками и зеркальными вставками. Интерьер разбавлен индустриальными белоснежными светильниками и розовой банкеткой на черных железных ножках. 


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Гостиная

Из коридора мы попадаем в гостиную, которая кардинально отличается и по настроению, и по цветовому решению. Здесь преобладают спокойные пастельные оттенки синего, зеленого, желтого, оранжевого и многих других цветов — вместе они и создают умиротворенную атмосферу. 

Фото № 1: Трехкомнатная квартира площадью 50 метров в пастельных тонах с фиолетовой кухней

Обратите внимание, как оригинально сочетаются между собой отделочные материалы: здесь есть и пластмассовые глянцевые поверхности, и состаренное дерево, и мраморные плиты. Такие разные вещи создают гармоничный интерьер и поражают своей необычностью и красотой.

Фото № 2: Трехкомнатная квартира площадью 50 метров в пастельных тонах с фиолетовой кухней

Из ярких деталей также можно выделить:

  • раздвижные двери со стеклянными вставками вместо классических дверей,

  • фальшкамин с имитацией настоящего огня,

  • индустриальную светодиодную люстру, которая прекрасно сочетается с классическим напольным светильником,

  • лазурную обивку дивана с яркими подушками, сочетающими геометрические и анималистические рисунки,

  • большое количество подсвечников и вазочек,

  • абстрактные картины.


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Спальня 1

Снова мы попадаем в совершенно иное стилистическое помещение, которое принадлежит подростку. Здесь царит атмосфера бунтарства, которая передается через темную цветовую гамму и предметы декора. Из мебели дизайнеры поместили сюда шкаф, диван и стол со стульями. 

Фото № 3: Трехкомнатная квартира площадью 50 метров в пастельных тонах с фиолетовой кухней

Обращаем ваше внимание на яркие детали помещения:

  • светодиодную надпись, которая красиво подсвечивает синие обои с геометрическим рисунком,

  • полки в виде кубиков,

  • неоновую синюю лампу, которая повторяет цвет постера с Джокером,

  • индустриальные черные лампы в два ряда. 

Фото № 4: Трехкомнатная квартира площадью 50 метров в пастельных тонах с фиолетовой кухней

Спальня 2

Вторая спальня принадлежит родителям, и она выполнена в спокойных синих оттенках, за счет чего создается красивый градиент. 

Центральный элемент спальни — кровать с мягким изголовьем. По бокам от нее расположены маленькие тумбочки, а чуть выше — настенные светильники, которые создают красивую симметрию. 

Фото № 5: Трехкомнатная квартира площадью 50 метров в пастельных тонах с фиолетовой кухней

Из особенностей помещения можно выделить зонированное освещение, которое представлено напольным светильником, бра, светодиодной лентой и люстрой. 

Простые формы и плавные линии придают интерьеру спокойствия и умиротворения, а текстиль синего цвета добавляет помещению домашнего уюта. 

Фото № 6: Трехкомнатная квартира площадью 50 метров в пастельных тонах с фиолетовой кухней

Санузел

Совмещенный санузел, несмотря на маленькую площадь, визуально получился намного больше за счет следующих элементов:

  • светлой отделки,

  • подвесной сантехники, которая позволила освободить немного места,

  • стеклянной дверцы,

  • зеркала в деревянной раме, отражающего противоположную стену. 

Перечисленные нюансы позволили разгрузить интерьер и придать ему легкости. 


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Кухня

Кухня получилась самым ярким местом в квартире, как того и хотели хозяева. Кухонный гарнитур выполнен из пластика насыщенного фиолетового цвета с глянцевым покрытием. Такой цвет отлично оттеняет белоснежную отделку. 

Фото № 7: Трехкомнатная квартира площадью 50 метров в пастельных тонах с фиолетовой кухней

Кроме фиолетового здесь есть черный цвет, который нашел отражение в обеденной зоне, а именно в столе и стульях с глянцевой поверхностью. Многие знают правило: хочешь зрительно увеличить пространство — используй в интерьере глянцевые поверхности светлых оттенков. Однако спешим вас удивить: мебель темных цветов тоже способна на такой трюк. Главное — использовать ее в меру и в правильном сочетании. 

Фото № 8: Трехкомнатная квартира площадью 50 метров в пастельных тонах с фиолетовой кухней

Разбавляют этот оттеночный тандем белоснежный светильник, живое растение, серая римская штора и голубая занавеска. 

Фото № 9: Трехкомнатная квартира площадью 50 метров в пастельных тонах с фиолетовой кухней

Стоимость дизайн-проекта для этой трехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Ознакомиться с мебелью и отделочными материалами более детально вы можете в нашей ведомости.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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