Трехкомнатная квартира площадью 50 метров в пастельных тонах с фиолетовой кухней

Наши дизайнеры получили заказ на создание необычного дизайна трехкомнатной квартиры площадью 51 метр, где нашли бы отражение черты как классических, так и современных интерьеров. Заказчики хотели, чтобы здесь уживалась дорогая мебель с кисточками, винтажные вещи и неоновые постеры. Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, что получилось у наших дизайнеров.

Коридор

Сразу создается ощущение, что попадаешь в замок, только уменьшенной версии. Здесь стоит мебель благородного зеленого оттенка с золотыми ручками, перламутровыми кисточками и зеркальными вставками. Интерьер разбавлен индустриальными белоснежными светильниками и розовой банкеткой на черных железных ножках.



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Гостиная

Из коридора мы попадаем в гостиную, которая кардинально отличается и по настроению, и по цветовому решению. Здесь преобладают спокойные пастельные оттенки синего, зеленого, желтого, оранжевого и многих других цветов — вместе они и создают умиротворенную атмосферу.





Обратите внимание, как оригинально сочетаются между собой отделочные материалы: здесь есть и пластмассовые глянцевые поверхности, и состаренное дерево, и мраморные плиты. Такие разные вещи создают гармоничный интерьер и поражают своей необычностью и красотой.

Из ярких деталей также можно выделить:

раздвижные двери со стеклянными вставками вместо классических дверей,

фальшкамин с имитацией настоящего огня,

индустриальную светодиодную люстру, которая прекрасно сочетается с классическим напольным светильником,

лазурную обивку дивана с яркими подушками, сочетающими геометрические и анималистические рисунки,

большое количество подсвечников и вазочек,

абстрактные картины.



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Спальня 1

Снова мы попадаем в совершенно иное стилистическое помещение, которое принадлежит подростку. Здесь царит атмосфера бунтарства, которая передается через темную цветовую гамму и предметы декора. Из мебели дизайнеры поместили сюда шкаф, диван и стол со стульями.





Обращаем ваше внимание на яркие детали помещения:

светодиодную надпись, которая красиво подсвечивает синие обои с геометрическим рисунком,

полки в виде кубиков,

неоновую синюю лампу, которая повторяет цвет постера с Джокером,

индустриальные черные лампы в два ряда.

Спальня 2

Вторая спальня принадлежит родителям, и она выполнена в спокойных синих оттенках, за счет чего создается красивый градиент.

Центральный элемент спальни — кровать с мягким изголовьем. По бокам от нее расположены маленькие тумбочки, а чуть выше — настенные светильники, которые создают красивую симметрию.





Из особенностей помещения можно выделить зонированное освещение, которое представлено напольным светильником, бра, светодиодной лентой и люстрой.

Простые формы и плавные линии придают интерьеру спокойствия и умиротворения, а текстиль синего цвета добавляет помещению домашнего уюта.

Санузел

Совмещенный санузел, несмотря на маленькую площадь, визуально получился намного больше за счет следующих элементов:

светлой отделки,

подвесной сантехники, которая позволила освободить немного места,

стеклянной дверцы,

зеркала в деревянной раме, отражающего противоположную стену.

Перечисленные нюансы позволили разгрузить интерьер и придать ему легкости.



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Кухня

Кухня получилась самым ярким местом в квартире, как того и хотели хозяева. Кухонный гарнитур выполнен из пластика насыщенного фиолетового цвета с глянцевым покрытием. Такой цвет отлично оттеняет белоснежную отделку.





Кроме фиолетового здесь есть черный цвет, который нашел отражение в обеденной зоне, а именно в столе и стульях с глянцевой поверхностью. Многие знают правило: хочешь зрительно увеличить пространство — используй в интерьере глянцевые поверхности светлых оттенков. Однако спешим вас удивить: мебель темных цветов тоже способна на такой трюк. Главное — использовать ее в меру и в правильном сочетании.

Разбавляют этот оттеночный тандем белоснежный светильник, живое растение, серая римская штора и голубая занавеска.



