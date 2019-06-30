Тренды свадебного декора 2019 года

Металлические подсвечники геометрической формы , высокие вазы , фонари и посуда — все это новый тренд, который привнесет в ваш свадебный декор холодного блеска. Подобный декор уместен не только в стиле лофт, но и на свадьбе. А почему бы и нет? Выглядит завораживающе и очень стильно. Нежные цветы, переплетающиеся с холодным металлом, — необычный элемент, который обязательно должен присутствовать в декоре летней свадьбы.

Хотите узнать про самые горячие свадебные тренды этого года? Вы пришли по верному адресу. Свадьба — очень важное событие. И кому не хочется, чтобы этот праздник стал лучшим и самым запоминающимся? Сегодня мы расскажем про модные цвета, оригинальный декор и основные тематические направления, которые вдохновят вас и сделают каждую мелочь вашего праздника незабываемой.

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

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Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

2. Бохо

Стиль бохо выглядит как яркий фейерверк с сотней различных цветов и оттенков. Здесь много легких и этнических ноток, щепотка музыки кантри и пара капелек винтажа. Любовь к жизни и радость от каждой ее минуты выглядит именно так. Богемный свадебный декор — это сочетание множества деталей: огней, цветов и элементов ручной работы, которые все вместе сделают ваш праздник незабываемым. Свобода, воздушность и красота — идеальное описание свадьбы в стиле бохо.

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

3. Неон

Хотите узнать, какой самый огненный тренд? Вот он — неоновая подсветка. Звучит как модная катастрофа? Только посмотрите на эти потрясающие примеры!

Неоновые свадебные вывески — важный тренд в этом году, поэтому обязательно добавьте немного света в ваши украшения. Фотозона с неоновыми надписями, выполненная в пастельных тонах, станет отличным фоном для фотографий. Такой декор позволит создать яркую, смелую и эффектную атмосферу, которая подчеркнет стиль вашей свадьбы. Неон дарит завораживающее зрелище при темном освещении или в сумерках.

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

4. Цвет года — коралловый

Возможно, вы слышали, что Институт цвета Pantone объявил коралловый оттенком года. Яркий, теплый и жизнерадостный, этот цвет станет отличным дополнением к любой свадебной тематике. Он потрясающе смотрится на приглашениях и свадебном декоре, добавляя романтики, нежности и радости. Он создаст идеальные цветовые сочетания для ваших свадебных цветочных украшений — от букета до настольных композиций. Используйте коралловый цвет даже в глазури для торта — так он будет выглядеть еще вкуснее. Это идеальный цвет для любого времени года: на летних свадьбах он станет прекрасным дополнением к другим ярких цветам, а зимой создаст солнечное настроение.

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

5. Воздушные шары

Воздушные шары, как правило, связаны с декором к дню рождения, они также станут прекрасным дополнением и к свадебным украшениям. Это одна из новых и самых ярких тенденций. Прежде чем вы захотите возразить нам, взгляните на эти великолепные примеры свадебных украшений с воздушными шарами! Разве они не удивительны? Вы можете переплести воздушные шары с цветами или заказать их отдельно — всевозможных форм и цветов. Используйте их для украшения арок и колонн, внутри помещения и на свежем воздухе.

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: bellethemagazine.com

Фото: bellethemagazine.com

Фото: bellethemagazine.com

Фото: bellethemagazine.com

6. Свисающие цветы

Планируете свадьбу в стиле бохо? Свисающие цветы смогут превратить любую локацию в сказочный лес: будь то задний двор дома или обычная палатка. Цветы глицинии, низко опускающиеся с потолка, различные цветочные композиции и даже небольшие комнатные растения — что может быть праздничнее? Сделайте так, чтобы ваши гости прочувствовали природу во всей ее красе. Подобный декор — прекрасная альтернатива пышным цветочным украшениям, она сделает свадебную церемонию более экономной.

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

7. Круглый декор

Возможно, это очевидная для свадеб символика, которая не остается незамеченной, но все же многие ее сильно недооценивают. Обручи были популярной частью декора разных мероприятий в прошлом году и они будут классной особенностью декора свадебных церемоний этого года. Они универсальные и красивые, из них легко создать любую композицию, начиная от меню и заканчивая свадебным букетом.

Фото: rockmywedding.co.uk

Фото: rockmywedding.co.uk

Фото: rockmywedding.co.uk

Фото: rockmywedding.co.uk

Фото: rockmywedding.co.uk

Фото: rockmywedding.co.uk

8. Удивительное освещение

В конце дня под звуки медленной музыки или, наоборот, ритмичной гости будут танцевать и веселиться, и такую великолепную картинку нужно правильно подсветить. Используйте для этого бокалы, украшенные свечами, лампочки накаливания и гирлянды с точечным освещением.

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

9. Мистический зеленый

Зелень, мистика и намек на сказку снова в тренде. Нейтральный оттенок шалфея — очень мягкий и приятный, он идеально сочетается как с холодными, так и с теплыми цветами, которые можно найти в природе. Подобные цветовые гаммы подойдут как для весенних свадеб, так и для летних. Используйте оттенок шалфея для создания нежных цветочных композиций, волшебного интерьера помещений и декора.

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com

10. Серебряный шалфей, горчица и пыльная роза

Хотите оригинальности, но все же пока не готовы отказаться от своей мечты о традиционной белой свадьбе? Добавьте нежные и приятные глазу оттенки. Каждый элемент свадебного декора и каждая деталь свадебного образа выглядит более стильно с дополнительным оттенком.

Какие идеальные цвета в этом году? Серебряный шалфей, горчица и пыльная роза. Сначала может быть непонятно, как вписать их в свадебный дизайн. Вот вам несколько интересных примеров! Просто посмотрите, как они великолепно выглядят. Определенно стоит их использовать, чтобы потом получить такие же собственные свадебные фотографии, которые можно будет разглядывать часами.

Фото: weddingforward.com

Фото: weddingforward.com