НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Тренды свадебного декора 2019 года


1641
Получить образец дизайн-проекта

Скоро свадьба, а вы так и не придумали, какие выбрать цветы для церемонии? Мы покажем, что модно в этом сезоне и что обязательно должно быть на вашем празднике жизни.

Содержание

Хотите узнать про самые горячие свадебные тренды этого года? Вы пришли по верному адресу. Свадьба очень важное событие. И кому не хочется, чтобы этот праздник стал лучшим и самым запоминающимся? Сегодня мы расскажем про модные цвета, оригинальный декор и основные тематические направления, которые вдохновят вас и сделают каждую мелочь вашего праздника незабываемой.

1. Холодные материалы

Металлические подсвечники геометрической формы, высокие вазы, фонари и посуда все это новый тренд, который привнесет в ваш свадебный декор холодного блеска. Подобный декор уместен не только в стиле лофт, но и на свадьбе. А почему бы и нет? Выглядит завораживающе и очень стильно. Нежные цветы, переплетающиеся с холодным металлом, — необычный элемент, который обязательно должен присутствовать в декоре летней свадьбы.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 2: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 3: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 4: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 5: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 6: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

2. Бохо

Стиль бохо выглядит как яркий фейерверк с сотней различных цветов и оттенков. Здесь много легких и этнических ноток, щепотка музыки кантри и пара капелек винтажа. Любовь к жизни и радость от каждой ее минуты выглядит именно так. Богемный свадебный декор это сочетание множества деталей: огней, цветов и элементов ручной работы, которые все вместе сделают ваш праздник незабываемым. Свобода, воздушность и красота идеальное описание свадьбы в стиле бохо.

Фото № 7: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 8: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 9: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 10: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 11: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 12: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

3. Неон

Хотите узнать, какой самый огненный тренд? Вот он неоновая подсветка. Звучит как модная катастрофа? Только посмотрите на эти потрясающие примеры! 

Неоновые свадебные вывески важный тренд в этом году, поэтому обязательно добавьте немного света в ваши украшения. Фотозона с неоновыми надписями, выполненная в пастельных тонах, станет отличным фоном для фотографий. Такой декор позволит создать яркую, смелую и эффектную атмосферу, которая подчеркнет стиль вашей свадьбы. Неон дарит завораживающее зрелище при темном освещении или в сумерках.

Фото № 13: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 14: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 15: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 16: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 17: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 18: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

4. Цвет года коралловый

Возможно, вы слышали, что Институт цвета Pantone объявил коралловый оттенком года. Яркий, теплый и жизнерадостный, этот цвет станет отличным дополнением к любой свадебной тематике. Он потрясающе смотрится на приглашениях и свадебном декоре, добавляя романтики, нежности и радости. Он создаст идеальные цветовые сочетания для ваших свадебных цветочных украшений от букета до настольных композиций. Используйте коралловый цвет даже в глазури для торта так он будет выглядеть еще вкуснее. Это идеальный цвет для любого времени года: на летних свадьбах он станет прекрасным дополнением к другим ярких цветам, а зимой создаст солнечное настроение.

Фото № 19: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 20: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 21: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

5. Воздушные шары

Воздушные шары, как правило, связаны с декором к дню рождения, они также станут прекрасным дополнением и к свадебным украшениям. Это одна из новых и самых ярких тенденций. Прежде чем вы захотите возразить нам, взгляните на эти великолепные примеры свадебных украшений с воздушными шарами! Разве они не удивительны? Вы можете переплести воздушные шары с цветами или заказать их отдельно — всевозможных форм и цветов. Используйте их для украшения арок и колонн, внутри помещения и на свежем воздухе.

Фото № 22: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 23: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 24: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: bellethemagazine.com 

Фото № 25: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: bellethemagazine.com 

Фото № 26: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: bellethemagazine.com 

Фото № 27: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: bellethemagazine.com 

6. Свисающие цветы

Планируете свадьбу в стиле бохо? Свисающие цветы смогут превратить любую локацию в сказочный лес: будь то задний двор дома или обычная палатка. Цветы глицинии, низко опускающиеся с потолка, различные цветочные композиции и даже небольшие комнатные растения что может быть праздничнее? Сделайте так, чтобы ваши гости прочувствовали природу во всей ее красе. Подобный декор прекрасная альтернатива пышным цветочным украшениям, она сделает свадебную церемонию более экономной. 

Фото № 28: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 29: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 30: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 31: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 32: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 33: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

7. Круглый декор

Возможно, это очевидная для свадеб символика, которая не остается незамеченной, но все же многие ее сильно недооценивают. Обручи были популярной частью декора разных мероприятий в прошлом году и они будут классной особенностью декора свадебных церемоний этого года. Они универсальные и красивые, из них легко создать любую композицию, начиная от меню и заканчивая свадебным букетом.

Фото № 34: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: rockmywedding.co.uk

Фото № 35: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: rockmywedding.co.uk

Фото № 36: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: rockmywedding.co.uk

Фото № 37: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: rockmywedding.co.uk

Фото № 38: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: rockmywedding.co.uk

Фото № 39: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: rockmywedding.co.uk

8. Удивительное освещение

В конце дня под звуки медленной музыки или, наоборот, ритмичной гости будут танцевать и веселиться, и такую великолепную картинку нужно правильно подсветить. Используйте для этого бокалы, украшенные свечами, лампочки накаливания и гирлянды с точечным освещением.

Фото № 40: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 41: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 42: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 43: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 44: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 45: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

9. Мистический зеленый

Зелень, мистика и намек на сказку снова в тренде. Нейтральный оттенок шалфея — очень мягкий и приятный, он идеально сочетается как с холодными, так и с теплыми цветами, которые можно найти в природе. Подобные цветовые гаммы подойдут как для весенних свадеб, так и для летних. Используйте оттенок шалфея для создания нежных цветочных композиций, волшебного интерьера помещений и декора.

Фото № 46: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 47: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 48: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 49: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 50: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 51: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

10. Серебряный шалфей, горчица и пыльная роза

Хотите оригинальности, но все же пока не готовы отказаться от своей мечты о традиционной белой свадьбе? Добавьте нежные и приятные глазу оттенки. Каждый элемент свадебного декора и каждая деталь свадебного образа выглядит более стильно с дополнительным оттенком. 

Какие идеальные цвета в этом году? Серебряный шалфей, горчица и пыльная роза. Сначала может быть непонятно, как вписать их в свадебный дизайн. Вот вам несколько интересных примеров! Просто посмотрите, как они великолепно выглядят. Определенно стоит их использовать, чтобы потом получить такие же собственные свадебные фотографии, которые можно будет разглядывать часами.

Фото № 52: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 53: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

Фото № 54: Тренды свадебного декора 2019 годаФото: weddingforward.com

#Выбор ReRooms#зеленый цвет#бохо#винтаж#декор и аксессуары
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Спальня#идеи для дома#декор и аксессуары
Чем украсить спальню: 20 примеров декора
#идеи для дома#хендмейд#декор и аксессуары
Оформление квартиры музыкальными инструментами: 15 интересных идей
#идеи для дома#декор и аксессуары#Гостиная
Лучшие идеи использования ваз в декоре интерьера
#идеи для дома#детская комната#декор и аксессуары
Игровые домики для квартиры: что точно понравится детям
#идеи для дома#декор и аксессуары
Естественный орнамент в интерьере: 15 необычных идей
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия