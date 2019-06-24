Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из моды

Расскажем об антитрендах и новых модных веяниях в интерьере.
Кто-то считает, что следование моде в дизайне интерьера — дорогое удовольствие, доступное только обеспеченным людям. Но это не так. Тренды в интерьере меняются не так часто, как, например, в одежде и других направлениях. К тому же многие модные веяния обходятся не так уж и дорого, поэтому их можно легко воплотить в любом интерьере. Давайте посмотрим, от какого декора лучше отказаться в этом году и какие новые приемы стоит взять на вооружение.
Готовые проекты
Обычно дизайнеры стараются оформить интерьер в соответствии с определенным стилем. Например, выбирают строгую классику и учитывают все ее каноны. Теперь профессионалы решительно смешивают стили и стараются персонализировать дизайн. Главный принцип — удобство и комфорт.о считает, что следование моде в дизайне интерьера — дорогое удовольствие, доступное только обеспеченным людям. Но это не так. Тренды в интерьере меняются не так часто, как, например, в одежде и других направлениях. К тому же многие модные веяния обходятся не так уж и дорого, поэтому их можно легко воплотить в любом интерьере. Давайте посмотрим, от какого декора лучше отказаться в этом году и какие новые приемы стоит взять на вооружение.
Готовые проекты
Обычно дизайнеры стараются оформить интерьер в соответствии с определенным стилем. Например, выбирают строгую классику и учитывают все ее каноны. Теперь профессионалы решительно смешивают стили и стараются персонализировать дизайн. Главный принцип — удобство и комфорт.
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Если говорить о смешении стилей, надо упомянуть, что на волне популярности — эклектика, в основе которой лежит объединение разных направлений, подчиненное одной общей идее.
Минимализм
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В этом году главные стили интерьера — минималистичные. Не приветствуется богатый декор, лепнина и прочие элементы роскошной обстановки. Минимализм и скандинавский стиль правят бал. Если простота интерьера вам наскучила, однотонные белые стены можно заменить на более яркие варианты, тоже характерные для этих стилей.
Многоярусный потолок
Многоярусные потолки из гипсокартона уже не в моде. Однако их до сих пор можно увидеть во многих дизайнерских проектах. И заказчики думают, что такая отделка потолка все так же популярна. Между тем это один из главных антитрендов, в том числе и потому, что многослойность потолка портит любой интерьер: создает ненужные тени и съедает пространство.
Гипсокартон можно использовать только в том случае, когда нужно выровнять потолок. Однако и тогда дизайнеры стараются применять более лаконичные решения, например натяжные потолки.
Что касается цветовых решений для потолка, в этом году актуален любой цвет, подходящий вашему интерьеру.
Плитка в ванной
Обычная плитка в ванной уже наскучила, поэтому профессионалы стараются использовать более интересные варианты, например керамику, имитирующую различные материалы: камень, дерево или бетон.
Еще один тренд — использование цветной затирки для плитки. Благодаря новому цветовому решению в ванной можно создать необычный геометрический декор.
Темные цвета
Еще один антитренд — боязнь использования темных цветов. В этом году модно оформлять комнаты, для которых раньше использовались только светлые цвета, в темных приглушенных оттенках, например в синих, темно-зеленых и даже черных. Для создания более интимной атмосферы освещение дизайнеры стараются делать тоже приглушенным и точечно зонировать комнату светом.
Модные оттенки
Больше не модно использовать яркие простые цвета: красный, желтый, зеленый. Им на смену пришли нейтральные светлые оттенки: нюдовые, бежевые, пастельные сиреневые, персиковые и нежно-голубые. Они используются вместо нейтральных тонов, предпочтение отдается сочетанию оттенков на стенах и в аксессуарах.
Еще один тренд — оттенок, сочетающий розовый и оранжевый: цвет года под названием «живой коралл».
Матовая отделка
Глянец уходит в прошлое. Теперь дизайнеры любят использовать матовые материалы. Ограничений нет — это могут быть гарнитуры для кухни, мебель для спальни и даже стеклянные перегородки.
Популярна матовая отделка из цемента с имитацией рельефного узора. Такой материал отлично смотрится в отделке полов и стен в ванной и на кухне.
Мрамор
Обычный мрамор уже не так популярен, как раньше. Его стараются разнообразить и используют в интерьере отделку из цветного мрамора: розового, голубого и даже черного. В интерьере он смотрится ярко и необычно.
Кирпичная отделка
Еще один уходящий из моды материал — рыжий кирпич, который так любят использовать в оформлении лофтовых интерьеров. Однако кирпич других оттенков пока остается популярным и не сдает своих позиций.
Мебель
Мебель из одной коллекции — антитренд этого года. Чтобы следовать моде, придется включить фантазию, вдохновиться различными примерами и начать создавать индивидуальный дизайн дома. Смешение стилей, текстур и расцветок сейчас популярно, мы об этом уже упоминали. Мебель из одной коллекции не подойдет для изысканного интерьера — придется и ее выбирать и сочетать самостоятельно.
Геометрии — нет
Мода на геометрические узоры, светильники, мебель с квадратными углами сходит на нет. Теперь дизайнеры выбирают плавные полукруглые формы. В мебели особенно популярны модели с изогнутыми и округлыми формами в стиле ретро, вдохновленные эстетикой семидесятых.
Арки
Обычные арки в дверных проемах уходят в прошлое. Теперь дизайнеры стараются полностью вписать их в интерьер, создавая еще один декоративный элемент комнаты и добавляя оригинальности такой конструкции.
Растительный орнамент
Зеленый орнамент всегда был популярен, и в этом году новый тренд — узоры из всевозможной зелени: от пышной тропической листвы до мягких английских садовых принтов. Подобные узоры подходят для любого времени года, а если вы еще добавите в интерьер настоящие растения, смотреться это будет просто изумительно.
Какие тренды вы бы воплотили у себя дома? Делитесь с нами своими идеями в комментариях.
Помещение* – 14 990 руб.
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1-к квартира – 29 990 руб.
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01. Планировка объекта
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