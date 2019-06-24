Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из моды

Обычно дизайнеры стараются оформить интерьер в соответствии с определенным стилем. Например, выбирают строгую классику и учитывают все ее каноны. Теперь профессионалы решительно смешивают стили и стараются персонализировать дизайн. Главный принцип — удобство и комфорт.

Обычно дизайнеры стараются оформить интерьер в соответствии с определенным стилем. Например, выбирают строгую классику и учитывают все ее каноны. Теперь профессионалы решительно смешивают стили и стараются персонализировать дизайн. Главный принцип — удобство и комфорт.о считает, что следование моде в дизайне интерьера — дорогое удовольствие, доступное только обеспеченным людям. Но это не так. Тренды в интерьере меняются не так часто, как, например, в одежде и других направлениях. К тому же многие модные веяния обходятся не так уж и дорого, поэтому их можно легко воплотить в любом интерьере. Давайте посмотрим, от какого декора лучше отказаться в этом году и какие новые приемы стоит взять на вооружение.

Кто-то считает, что следование моде в дизайне интерьера — дорогое удовольствие, доступное только обеспеченным людям. Но это не так. Тренды в интерьере меняются не так часто, как, например, в одежде и других направлениях. К тому же многие модные веяния обходятся не так уж и дорого, поэтому их можно легко воплотить в любом интерьере. Давайте посмотрим, от какого декора лучше отказаться в этом году и какие новые приемы стоит взять на вооружение.

Фото: home-designing.com

Если говорить о смешении стилей, надо упомянуть, что на волне популярности — эклектика, в основе которой лежит объединение разных направлений, подчиненное одной общей идее.

Фото: homedit.com

Минимализм

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

В этом году главные стили интерьера — минималистичные. Не приветствуется богатый декор, лепнина и прочие элементы роскошной обстановки. Минимализм и скандинавский стиль правят бал. Если простота интерьера вам наскучила, однотонные белые стены можно заменить на более яркие варианты, тоже характерные для этих стилей.

Фото: home-designing.com

Многоярусный потолок

Многоярусные потолки из гипсокартона уже не в моде. Однако их до сих пор можно увидеть во многих дизайнерских проектах. И заказчики думают, что такая отделка потолка все так же популярна. Между тем это один из главных антитрендов, в том числе и потому, что многослойность потолка портит любой интерьер: создает ненужные тени и съедает пространство.

Фото: homedesg.co

Гипсокартон можно использовать только в том случае, когда нужно выровнять потолок. Однако и тогда дизайнеры стараются применять более лаконичные решения, например натяжные потолки.

Фото: pretavivre.com

Что касается цветовых решений для потолка, в этом году актуален любой цвет, подходящий вашему интерьеру.

Фото: laurauinteriordesign.com

Плитка в ванной

Обычная плитка в ванной уже наскучила, поэтому профессионалы стараются использовать более интересные варианты, например керамику, имитирующую различные материалы: камень, дерево или бетон.

Фото: interiorzine.com

Еще один тренд — использование цветной затирки для плитки. Благодаря новому цветовому решению в ванной можно создать необычный геометрический декор.

Фото: interiornotes.com

Темные цвета

Еще один антитренд — боязнь использования темных цветов. В этом году модно оформлять комнаты, для которых раньше использовались только светлые цвета, в темных приглушенных оттенках, например в синих, темно-зеленых и даже черных. Для создания более интимной атмосферы освещение дизайнеры стараются делать тоже приглушенным и точечно зонировать комнату светом.

Фото: sharedesign.com

Модные оттенки

Больше не модно использовать яркие простые цвета: красный, желтый, зеленый. Им на смену пришли нейтральные светлые оттенки: нюдовые, бежевые, пастельные сиреневые, персиковые и нежно-голубые. Они используются вместо нейтральных тонов, предпочтение отдается сочетанию оттенков на стенах и в аксессуарах.

Фото: fengshuidana.com

Еще один тренд — оттенок, сочетающий розовый и оранжевый: цвет года под названием «живой коралл».

Фото: freepik.com

Матовая отделка

Глянец уходит в прошлое. Теперь дизайнеры любят использовать матовые материалы. Ограничений нет — это могут быть гарнитуры для кухни, мебель для спальни и даже стеклянные перегородки.

Фото: decoist.com

Популярна матовая отделка из цемента с имитацией рельефного узора. Такой материал отлично смотрится в отделке полов и стен в ванной и на кухне.

Фото: dmarge.com

Мрамор

Обычный мрамор уже не так популярен, как раньше. Его стараются разнообразить и используют в интерьере отделку из цветного мрамора: розового, голубого и даже черного. В интерьере он смотрится ярко и необычно.

Фото: thearchitectsdiary.com

Кирпичная отделка

Еще один уходящий из моды материал — рыжий кирпич, который так любят использовать в оформлении лофтовых интерьеров. Однако кирпич других оттенков пока остается популярным и не сдает своих позиций.

Фото: architectureartdesigns.com

Мебель

Мебель из одной коллекции — антитренд этого года. Чтобы следовать моде, придется включить фантазию, вдохновиться различными примерами и начать создавать индивидуальный дизайн дома. Смешение стилей, текстур и расцветок сейчас популярно, мы об этом уже упоминали. Мебель из одной коллекции не подойдет для изысканного интерьера — придется и ее выбирать и сочетать самостоятельно.

Фото: dmarge.com

Геометрии — нет

Мода на геометрические узоры, светильники, мебель с квадратными углами сходит на нет. Теперь дизайнеры выбирают плавные полукруглые формы. В мебели особенно популярны модели с изогнутыми и округлыми формами в стиле ретро, вдохновленные эстетикой семидесятых.

Фото: bocadolobo.com

Арки

Обычные арки в дверных проемах уходят в прошлое. Теперь дизайнеры стараются полностью вписать их в интерьер, создавая еще один декоративный элемент комнаты и добавляя оригинальности такой конструкции.

Фото: interiornotes.com

Растительный орнамент

Зеленый орнамент всегда был популярен, и в этом году новый тренд — узоры из всевозможной зелени: от пышной тропической листвы до мягких английских садовых принтов. Подобные узоры подходят для любого времени года, а если вы еще добавите в интерьер настоящие растения, смотреться это будет просто изумительно.

Фото: amara.com

Какие тренды вы бы воплотили у себя дома? Делитесь с нами своими идеями в комментариях.