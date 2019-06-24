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Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из моды


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Расскажем об антитрендах и новых модных веяниях в интерьере.

Кто-то считает, что следование моде в дизайне интерьера — дорогое удовольствие, доступное только обеспеченным людям. Но это не так. Тренды в интерьере меняются не так часто, как, например, в одежде и других направлениях. К тому же многие модные веяния обходятся не так уж и дорого, поэтому их можно легко воплотить в любом интерьере. Давайте посмотрим, от какого декора лучше отказаться в этом году и какие новые приемы стоит взять на вооружение.

Готовые проекты

Обычно дизайнеры стараются оформить интерьер в соответствии с определенным стилем. Например, выбирают строгую классику и учитывают все ее каноны. Теперь профессионалы решительно смешивают стили и стараются персонализировать дизайн. Главный принцип — удобство и комфорт.о считает, что следование моде в дизайне интерьера — дорогое удовольствие, доступное только обеспеченным людям. Но это не так. Тренды в интерьере меняются не так часто, как, например, в одежде и других направлениях. К тому же многие модные веяния обходятся не так уж и дорого, поэтому их можно легко воплотить в любом интерьере. Давайте посмотрим, от какого декора лучше отказаться в этом году и какие новые приемы стоит взять на вооружение.

Готовые проекты

Обычно дизайнеры стараются оформить интерьер в соответствии с определенным стилем. Например, выбирают строгую классику и учитывают все ее каноны. Теперь профессионалы решительно смешивают стили и стараются персонализировать дизайн. Главный принцип — удобство и комфорт.

Наше портфолио более 10 000 проектов

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Площадь, м²

Фото № 1: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: home-designing.com

Если говорить о смешении стилей, надо упомянуть, что на волне популярности — эклектика, в основе которой лежит объединение разных направлений, подчиненное одной общей идее.

Фото № 2: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: homedit.com

Минимализм

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В этом году главные стили интерьера — минималистичные. Не приветствуется богатый декор, лепнина и прочие элементы роскошной обстановки. Минимализм и скандинавский стиль правят бал. Если простота интерьера вам наскучила, однотонные белые стены можно заменить на более яркие варианты, тоже характерные для этих стилей.

Фото № 3: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: home-designing.com

Многоярусный потолок

Многоярусные потолки из гипсокартона уже не в моде. Однако их до сих пор можно увидеть во многих дизайнерских проектах. И заказчики думают, что такая отделка потолка все так же популярна. Между тем это один из главных антитрендов, в том числе и потому, что многослойность потолка портит любой интерьер: создает ненужные тени и съедает пространство.

Фото № 4: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: homedesg.co

Гипсокартон можно использовать только в том случае, когда нужно выровнять потолок. Однако и тогда дизайнеры стараются применять более лаконичные решения, например натяжные потолки.

Фото № 5: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: pretavivre.com

Что касается цветовых решений для потолка, в этом году актуален любой цвет, подходящий вашему интерьеру.

Фото № 6: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: laurauinteriordesign.com

Плитка в ванной

Обычная плитка в ванной уже наскучила, поэтому профессионалы стараются использовать более интересные варианты, например керамику, имитирующую различные материалы: камень, дерево или бетон.

Фото № 7: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: interiorzine.com

Еще один тренд — использование цветной затирки для плитки. Благодаря новому цветовому решению в ванной можно создать необычный геометрический декор.

Фото № 8: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: interiornotes.com

Темные цвета

Еще один антитренд — боязнь использования темных цветов. В этом году модно оформлять комнаты, для которых раньше использовались только светлые цвета, в темных приглушенных оттенках, например в синих, темно-зеленых и даже черных. Для создания более интимной атмосферы освещение дизайнеры стараются делать тоже приглушенным и точечно зонировать комнату светом.

Фото № 9: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: sharedesign.com

Модные оттенки

Больше не модно использовать яркие простые цвета: красный, желтый, зеленый. Им на смену пришли нейтральные светлые оттенки: нюдовые, бежевые, пастельные сиреневые, персиковые и нежно-голубые. Они используются вместо нейтральных тонов, предпочтение отдается сочетанию оттенков на стенах и в аксессуарах.

Фото № 10: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: fengshuidana.com

Еще один тренд — оттенок, сочетающий розовый и оранжевый: цвет года под названием «живой коралл».

Фото № 11: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: freepik.com

Матовая отделка

Глянец уходит в прошлое. Теперь дизайнеры любят использовать матовые материалы. Ограничений нет — это могут быть гарнитуры для кухни, мебель для спальни и даже стеклянные перегородки.

Фото № 12: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: decoist.com

Популярна матовая отделка из цемента с имитацией рельефного узора. Такой материал отлично смотрится в отделке полов и стен в ванной и на кухне.

Фото № 13: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: dmarge.com

Мрамор

Обычный мрамор уже не так популярен, как раньше. Его стараются разнообразить и используют в интерьере отделку из цветного мрамора: розового, голубого и даже черного. В интерьере он смотрится ярко и необычно.

Фото № 14: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: thearchitectsdiary.com

Кирпичная отделка

Еще один уходящий из моды материал — рыжий кирпич, который так любят использовать в оформлении лофтовых интерьеров. Однако кирпич других оттенков пока остается популярным и не сдает своих позиций.

Фото № 15: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: architectureartdesigns.com

Мебель

Мебель из одной коллекции — антитренд этого года. Чтобы следовать моде, придется включить фантазию, вдохновиться различными примерами и начать создавать индивидуальный дизайн дома. Смешение стилей, текстур и расцветок сейчас популярно, мы об этом уже упоминали. Мебель из одной коллекции не подойдет для изысканного интерьера — придется и ее выбирать и сочетать самостоятельно.

Фото № 16: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: dmarge.com

Геометрии — нет

Мода на геометрические узоры, светильники, мебель с квадратными углами сходит на нет. Теперь дизайнеры выбирают плавные полукруглые формы. В мебели особенно популярны модели с изогнутыми и округлыми формами в стиле ретро, вдохновленные эстетикой семидесятых.

Фото № 17: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: bocadolobo.com

Арки

Обычные арки в дверных проемах уходят в прошлое. Теперь дизайнеры стараются полностью вписать их в интерьер, создавая еще один декоративный элемент комнаты и добавляя оригинальности такой конструкции.

Фото № 18: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: interiornotes.com

Растительный орнамент

Зеленый орнамент всегда был популярен, и в этом году новый тренд — узоры из всевозможной зелени: от пышной тропической листвы до мягких английских садовых принтов. Подобные узоры подходят для любого времени года, а если вы еще добавите в интерьер настоящие растения, смотреться это будет просто изумительно.

Фото № 19: Тренды в дизайне 2019 года: что вышло из модыФото: amara.com

Какие тренды вы бы воплотили у себя дома? Делитесь с нами своими идеями в комментариях.

#Отделочные материалы#идеи для дома#Мебель#декор и аксессуары
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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