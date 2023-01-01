Дизайн-проекты четырехкомнатных квартир,

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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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52 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Позитив": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 84.98 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Позитив": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 84.98 м²
Современный стиль, 84.98 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Панорама парк Сосновка": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 101.73 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Панорама парк Сосновка": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 101.73 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Панорама парк Сосновка": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 101.73 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Панорама парк Сосновка": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 101.73 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Панорама парк Сосновка": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 101.73 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Панорама парк Сосновка": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 101.73 м²
Стиль Современная классика, 101.73 м² Подробнее

Создание дизайна интерьера студии в от rerooms.ru. Индивидуальный дизайн-проект, чертежи и визуализацию, помощь с выбором материалов для ремонта, мебели и аксессуаров для декорирования помещения - вот, что получают клиенты нашего сервиса. За дополнительную плату, мы сделаем 3d визуализацию, проведем авторский надзор за ремонтом.

Готовый дизайн-проект студии в Москве от rerooms.ru стоит от 400 до 650 руб. за м2. Удачное цветовое сочетание, функциональное зонирование пространства и внимание к мелочам позволят создать идеальное пространство в . Закажите дизайн-проект в Москве.

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Солнцево": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 93.96 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Солнцево": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 93.96 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Солнцево": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 93.96 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Солнцево": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 93.96 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Солнцево": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 93.96 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Солнцево": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 93.96 м²
Современный стиль, 93.96 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Огни": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 97.48 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Огни": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 97.48 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Огни": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 97.48 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Огни": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 97.48 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Огни": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 97.48 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Огни": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 97.48 м²
стиль Модернизм, 97.48 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Лондон Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 114.47 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Лондон Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 114.47 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Лондон Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 114.47 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Лондон Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 114.47 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Лондон Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 114.47 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Лондон Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 114.47 м²
стиль Модернизм, 114.47 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Silver": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 112.09 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Silver": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 112.09 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Silver": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 112.09 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Silver": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 112.09 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Silver": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 112.09 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Silver": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 112.09 м²
стиль Модернизм, 112.09 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Западный Порт": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Западный Порт": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Западный Порт": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Западный Порт": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Западный Порт": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Западный Порт": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.9 м²
Современный стиль, 94.9 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Южный квартал": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 108.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Южный квартал": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 108.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Южный квартал": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 108.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Южный квартал": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 108.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Южный квартал": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 108.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Южный квартал": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 108.14 м²
Современный стиль, 108.14 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 100.16 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 100.16 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 100.16 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 100.16 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 100.16 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 100.16 м²
Стиль Контемпорари, 100.16 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 72.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 72.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 72.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 72.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 72.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 72.7 м²
Стиль Контемпорари, 72.7 м² Подробнее
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Авторский
дизайн-проект
17 990 ₽
за квартиру-студию
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