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  • Сантехники
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Дизайн-проекты четырехкомнатных квартир в стиле современный площадью 72 кв.м.

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24 990 ₽
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39 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Сиреневый": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 72.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Сиреневый": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 72.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Сиреневый": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 72.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Сиреневый": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 72.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Сиреневый": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 72.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Сиреневый": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 72.69 м²
Современный стиль, 72.69 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Прокшино": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 70.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Прокшино": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 70.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Прокшино": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 70.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Прокшино": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 70.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Прокшино": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 70.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Прокшино": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 70.7 м²
Современный стиль, 70.7 м² Подробнее

Создание дизайн-проекта интерьера 72 м2 в современном стиле в Москве от 400 руб. за м2. В стоимость входит разработка индивидуального дизайн-проекта, подготовка чертежей и визуализации. Также наши дизайнеры помогут приобрести все необходимые материалы, мебель и аксессуары.

Дизайнеры Rerooms создадут функциональный и практичный интерьер в современном стиле площадью 72 м2. Посмотреть их предыдущие работы можно в подборке 2 проектов на этой странице. Подумайте, чего вы ждете от интерьера, посмотрите примеры и закажите проект на Rerooms

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