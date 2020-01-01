Дизайн-проекты домов/коттеджей, туалетов

Создание дизайна интерьера туалета в доме/коттедже от rerooms.ru. Индивидуальный дизайн-проект, чертежи и визуализацию, помощь с выбором материалов для ремонта, мебели и аксессуаров для декорирования помещения - вот, что получают клиенты нашего сервиса.

Готовый дизайн-проект туалета в Москве от rerooms.ru стоит от 400 до 650 руб. за м2. Удачное цветовое сочетание, функциональное зонирование пространства и внимание к мелочам позволят создать идеальное пространство в доме/коттедже. Закажите дизайн-проект в Москве.