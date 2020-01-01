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Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты домов/коттеджей, туалетов

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Площадь
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дом²
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дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
29 990 ₽
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2-к квартиры
39 990 ₽
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Трехкомнатная квартира
49 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 2.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 2.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 2.2 м²
Скандинавский стиль, 2.2 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 3.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 3.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 3.5 м²
стиль Современная классика, 3.5 м² Подробнее
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Создание дизайна интерьера туалета в доме/коттедже от rerooms.ru. Индивидуальный дизайн-проект, чертежи и визуализацию, помощь с выбором материалов для ремонта, мебели и аксессуаров для декорирования помещения - вот, что получают клиенты нашего сервиса.

Готовый дизайн-проект туалета в Москве от rerooms.ru стоит от 400 до 650 руб. за м2. Удачное цветовое сочетание, функциональное зонирование пространства и внимание к мелочам позволят создать идеальное пространство в доме/коттедже. Закажите дизайн-проект в Москве.

  • Фото дизайн-проекта №1: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 1.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 1.5 м²
стиль Минимализм, 1.5 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 1.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 1.5 м²
стиль Прованс, 1.5 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 239.25 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 239.25 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 239.25 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 239.25 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 239.25 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 239.25 м²
Современный стиль, 239.25 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 1.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 1.7 м²
стиль Минимализм, 1.7 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 1.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 1.3 м²
Скандинавский стиль, 1.3 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 175.06 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 175.06 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 175.06 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 175.06 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 175.06 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 175.06 м²
Стиль Прованс, 175.06 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 1.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Туалет: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 1.6 м²
стиль Минимализм, 1.6 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 304.49 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 304.49 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 304.49 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 304.49 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 304.49 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 304.49 м²
Скандинавский стиль, 304.49 м² Подробнее
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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