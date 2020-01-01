Дизайн-проекты для экстерьеров

Разработка дизайн-проекта интерьера экстерьера в Москве по цене от 400 до 650 руб. за м2. Опытный дизайнер подготовит проект с учетом ваших пожеланий, сделает чертежи и визуализацию, поможет в покупке всего необходимого. Дополнительно вы можете заказать 3d визуализацию, авторский надзор за ремонтом и даже сам ремонт.

Наши дизайнеры уже подготовили 8 проектов экстерьера. Они создадут максимально функциональное пространство, в котором будет удобно и приятно находиться. Закажите дизайн интерьера экстерьера на rerooms.ru