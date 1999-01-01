Создание дизайна интерьера в экстерьере от rerooms.ru. Индивидуальный дизайн-проект, чертежи и визуализацию, помощь с выбором материалов для ремонта, мебели и аксессуаров для декорирования помещения - вот, что получают клиенты нашего сервиса. За дополнительную плату, мы сделаем 3d визуализацию, проведем авторский надзор за ремонтом.

Готовый дизайн-проект в Москве от rerooms.ru стоит от 400 до 650 руб. за м2. Удачное цветовое сочетание, функциональное зонирование пространства и внимание к мелочам позволят создать идеальное пространство в экстерьере. Закажите дизайн-проект в Москве.