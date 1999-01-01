Авторский
В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
Дизайн-проекты для экстерьеров

Скандинавский стиль, 17.74 м² Подробнее
Современный стиль, 300.0 м² Подробнее

Создание дизайна интерьера в экстерьере от rerooms.ru. Индивидуальный дизайн-проект, чертежи и визуализацию, помощь с выбором материалов для ремонта, мебели и аксессуаров для декорирования помещения - вот, что получают клиенты нашего сервиса. За дополнительную плату, мы сделаем 3d визуализацию, проведем авторский надзор за ремонтом.

Готовый дизайн-проект в Москве от rerooms.ru стоит от 400 до 650 руб. за м2. Удачное цветовое сочетание, функциональное зонирование пространства и внимание к мелочам позволят создать идеальное пространство в экстерьере. Закажите дизайн-проект в Москве.

Современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 1000.0 м² Подробнее
Современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 1000.0 м² Подробнее
Экстерьер , 500.0 м² Подробнее
Современный стиль, 500.0 м² Подробнее
Современный стиль, 500.0 м² Подробнее
Современный стиль, 500.0 м² Подробнее
Современный стиль, 150.0 м² Подробнее
