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Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 42 стр (30 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты евро трехкомнатных квартир, детских

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дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
27 990 ₽
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2-к квартиры
37 990 ₽
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3-к квартиры
47 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 62.42 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 62.42 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 62.42 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 62.42 м²
Скандинавский стиль, 62.42 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 68.46 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 68.46 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 68.46 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 68.46 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 68.46 м²
стиль Лофт, 68.46 м² Подробнее

Создание дизайна интерьера детской в евро трехкомнатной квартире от rerooms.ru. Индивидуальный дизайн-проект, чертежи и визуализацию, помощь с выбором материалов для ремонта, мебели и аксессуаров для декорирования помещения - вот, что получают клиенты нашего сервиса. За дополнительную плату, мы сделаем 3d визуализацию, проведем авторский надзор за ремонтом.

Готовый дизайн-проект детской в Москве от rerooms.ru стоит от 400 до 650 руб. за м2. Удачное цветовое сочетание, функциональное зонирование пространства и внимание к мелочам позволят создать идеальное пространство в евро трехкомнатной квартире. Закажите дизайн-проект в Москве.

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 62.79 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 62.79 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 62.79 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 62.79 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 62.79 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 62.79 м²
Скандинавский стиль, 62.79 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 81.85 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 81.85 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 81.85 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 81.85 м²
Скандинавский стиль, 81.85 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 61.33 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 61.33 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 61.33 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Дивный квартал у озера": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 61.33 м²
стиль Лофт, 61.33 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 55.09 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 55.09 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 55.09 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 55.09 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 55.09 м²
стиль Прованс, 55.09 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 69.88 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 69.88 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 69.88 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 69.88 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 69.88 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 69.88 м²
Современный стиль, 69.88 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 47.09 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 47.09 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 47.09 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 47.09 м²
стиль Лофт, 47.09 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 50.99 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 50.99 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 50.99 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 50.99 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 50.99 м²
стиль Современная классика, 50.99 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Мозайка парк: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 58.54 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Мозайка парк: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 58.54 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Мозайка парк: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 58.54 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: Мозайка парк: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 58.54 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: Мозайка парк: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 58.54 м²
стиль Современная классика, 58.54 м² Подробнее
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
<ООО>«РЕРУМС», ИНН 7702375652, ОГРН 1157746076487
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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Что входит в дизайн-проект
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