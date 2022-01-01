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дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты для пятикомнатных квартир

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дом²
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дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
27 990 ₽
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2-к квартиры
37 990 ₽
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3-к квартиры
47 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: Мозайка парк: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 123.22 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Мозайка парк: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 123.22 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Мозайка парк: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 123.22 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: Мозайка парк: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 123.22 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: Мозайка парк: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 123.22 м²
стиль Минимализм, 123.22 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Серебряные росы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 130.91 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Серебряные росы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 130.91 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Серебряные росы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 130.91 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Серебряные росы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 130.91 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Серебряные росы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 130.91 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Серебряные росы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 130.91 м²
Современный стиль, 130.91 м² Подробнее

Разработка дизайн-проекта интерьера пятикомнатной квартиры в Москве по цене от 400 до 650 руб. за м2. Опытный дизайнер подготовит проект с учетом ваших пожеланий, сделает чертежи и визуализацию, поможет в покупке всего необходимого. Дополнительно вы можете заказать 3d визуализацию, авторский надзор за ремонтом и даже сам ремонт.

Наши дизайнеры уже подготовили 30 проектов пятикомнатной квартиры. Они создадут максимально функциональное пространство, в котором будет удобно и приятно находиться. Закажите дизайн интерьера пятикомнатной квартиры на rerooms.ru

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Грин Парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 126.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Грин Парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 126.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Грин Парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 126.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Грин Парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 126.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Грин Парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 126.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Грин Парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 126.3 м²
Современный стиль, 126.3 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 110.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 110.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 110.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 110.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 110.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Молодая семья": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 110.81 м²
стиль Современная классика, 110.81 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Русский Авангард": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 281.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Русский Авангард": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 281.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Русский Авангард": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 281.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Русский Авангард": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 281.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Русский Авангард": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 281.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Русский Авангард": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 281.69 м²
стиль Модернизм, 281.69 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Невский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 124.85 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Невский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 124.85 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Невский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 124.85 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Невский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 124.85 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Невский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 124.85 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Невский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 124.85 м²
Современный стиль, 124.85 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК в г. Красногорск: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 104.28 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК в г. Красногорск: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 104.28 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК в г. Красногорск: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 104.28 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК в г. Красногорск: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 104.28 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК в г. Красногорск: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 104.28 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК в г. Красногорск: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 104.28 м²
Современный стиль, 104.28 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 190.52 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 190.52 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 190.52 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 190.52 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 190.52 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: Двухэтажный дом: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 190.52 м²
Стиль Модернизм, 190.52 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ДНП "Лесная Сказка": готовый дизайн проект в стиле "Эклектика". Площадь 221.89 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ДНП "Лесная Сказка": готовый дизайн проект в стиле "Эклектика". Площадь 221.89 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ДНП "Лесная Сказка": готовый дизайн проект в стиле "Эклектика". Площадь 221.89 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ДНП "Лесная Сказка": готовый дизайн проект в стиле "Эклектика". Площадь 221.89 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ДНП "Лесная Сказка": готовый дизайн проект в стиле "Эклектика". Площадь 221.89 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ДНП "Лесная Сказка": готовый дизайн проект в стиле "Эклектика". Площадь 221.89 м²
Стиль Эклектика, 221.89 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 109.78 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 109.78 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 109.78 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 109.78 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 109.78 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 109.78 м²
Стиль Минимализм, 109.78 м² Подробнее
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
ООО «РЕРУМС», ИНН 7702375652, ОГРН 1157746076487
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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