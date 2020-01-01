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Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Образец дизайн-проекта отправлен. Проверьте вашу почту.
Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты для трехкомнатных квартир площадью 35 кв.м.

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дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
29 990 ₽
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2-к квартиры
39 990 ₽
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Трехкомнатная квартира
49 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: ТСЖ "Княжичи": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 36.36 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ТСЖ "Княжичи": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 36.36 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ТСЖ "Княжичи": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 36.36 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ТСЖ "Княжичи": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 36.36 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ТСЖ "Княжичи": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 36.36 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ТСЖ "Княжичи": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 36.36 м²
Стиль Лофт, 36.36 м² Подробнее
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Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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