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дизайн-проект
14 990 ₽
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
Кухня-гостинная
Санузел
Ванная
Спальня
Кухня
Прихожая
Ведомости:
Отделочных материалов
Мебели и дверей
Сантехники
Светильников
Рабочая документация:
План демонтажа/монтажа
План расстановки мебели
План пола, потолков, отделки и развертки стен
План освещения, розеток и выключателей
План сантехники
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Индивидуальные дизайн-проекты трёхкомнатных квартир, прихожих в стиле эклектика
Индивидуальные дизайн-проекты трёхкомнатных квартир, прихожих в стиле эклектика
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квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
29 990 ₽
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2-к квартиры
39 990 ₽
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3-к квартиры
49 990 ₽
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Стиль Эклектика, 67.9 м²
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Стиль Эклектика, 90.39 м²
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Индивидуальный
дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
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Стиль Эклектика, 95.2 м²
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Стиль Эклектика, 75.95 м²
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Индивидуальный
дизайн-проект
1-к квартиры
29 990 ₽
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Стиль Эклектика, 71.2 м²
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Стиль Эклектика, 88.52 м²
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Индивидуальный
дизайн-проект
2-к квартиры
39 990 ₽
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стиль Эклектика, 82.7 м²
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Стиль Эклектика, 103.0 м²
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Индивидуальный
дизайн-проект
3-к квартиры
49 990 ₽
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Стиль Эклектика, 93.17 м²
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Стиль Эклектика, 98.51 м²
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Cовременный дизайн 3-комнатной квартиры
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Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть все цены
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