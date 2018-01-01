Дизайн-проекты четырехкомнатных квартир
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Несмотря на затраченное время и усилия оформление интерьера 4х-комнатной квартиры – одно удовольствие. Ведь в большой площади можно дать волю фантазии и воплотить креативные идеи.
Особенности дизайна интерьера четырехкомнатных квартир
Вначале нужно определиться с планировкой и зонированием пространства. При обустройстве четырехкомнатной квартиры важно учесть количество проживающих, их возраст и предпочтения.
Для семьи с детьми нужно предусмотреть отдельные спальни. Дизайн общих помещений, включая кухню и гостиную, должен соответствовать требованиям всех жильцов.
Если квартирой владеет один человек или пара, комнатам можно придать следующую функциональную нагрузку:
- 1-2 спальни;
- гостиная;
- кабинет, библиотека, спортзал или зал для вечеринок.
Планировка зависит от образа жизни и предпочтений хозяев.
В оформлении больших апартаментов нет ограничений. Для всех помещений можно создать единую дизайнерскую концепцию или каждую комнату оформить в совершенно разных несочетающихся стилях.
В моде следующие варианты:
- классика – современная и американская;
- модернизм;
- минимализм;
- лофт;
- контемпорари и др.
Хотя стиль интерьера каждого помещения может быть разным, межкомнатные двери лучше выбрать похожего дизайна. Тогда коридор смотрится более гармонично.
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Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники