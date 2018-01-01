Дизайн-проекты четырехкомнатных квартир

Несмотря на затраченное время и усилия оформление интерьера 4х-комнатной квартиры – одно удовольствие. Ведь в большой площади можно дать волю фантазии и воплотить креативные идеи.

Особенности дизайна интерьера четырехкомнатных квартир

Вначале нужно определиться с планировкой и зонированием пространства. При обустройстве четырехкомнатной квартиры важно учесть количество проживающих, их возраст и предпочтения.

Для семьи с детьми нужно предусмотреть отдельные спальни. Дизайн общих помещений, включая кухню и гостиную, должен соответствовать требованиям всех жильцов.

Если квартирой владеет один человек или пара, комнатам можно придать следующую функциональную нагрузку:

1-2 спальни;

гостиная;

кабинет, библиотека, спортзал или зал для вечеринок.

Планировка зависит от образа жизни и предпочтений хозяев.

В оформлении больших апартаментов нет ограничений. Для всех помещений можно создать единую дизайнерскую концепцию или каждую комнату оформить в совершенно разных несочетающихся стилях.

В моде следующие варианты:

классика – современная и американская;

модернизм;

минимализм;

лофт;

контемпорари и др.

Хотя стиль интерьера каждого помещения может быть разным, межкомнатные двери лучше выбрать похожего дизайна. Тогда коридор смотрится более гармонично.

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